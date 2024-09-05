На Вишере находится самая высокая точка Пермского края — хребет Тулымский Камень, высота которого достигает
Программа тура по дням
Переезд до подножия хребта Кваркуш
09:00 Отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый переулок, 10 или по запросу группы.
Дорога до подножия хребта Кваркуш — 650 км (11 часов).
20:00 Прибытие на берег реки Улс.
Обустройство палаточного лагеря. Ужин.
Ночевка в палатках.
Жигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский камень
Подъем.
Завтрак.
Восхождение по тропе вдоль реки Жигалан. Осмотр водопадов.
Восхождение на плато Кваркуш.
На плато открывается плоская равнина горной тундры, на севере и юге конец ее теряется за горизонтом, а на востоке сереют вершины Главного Уральского Хребта.
Справа виднеются скалы Три Брата. Хорошо виден путь на север в направлении самой высокой точки плато — горы Вогульский Камень (1066 м).
У подножия камня две избушки Бахтияровых, оленеводов-манси.
Восхождение на Вогульский камень, фотографии с оленями, если их не угонят на другой край плато.
Обед. Возвращение в базовый лагерь.
Ночевка в палаточном лагере.
Начало сплава
Подъем. Ранний завтрак. Сбор лагеря. Сбор катамаранов.
Обед.
Начало сплава.
Ужин. Ночевка в палатках.
Сплав по реке Улс до реки Крестовка
Продолжение сплава (25 км) по реке Улс до реки Крестовка.
В этот день вы сможете полюбоваться отрогами Кваркуша — горами Плоская и Пай-Мык.
Ночевка.
Дневка
Дневка.
Походная баня.
Ночевка в палатках.
Сплав до древнего урочища Двадцатка
В этот день вас ожидает: сплав до древнего урочища Двадцатка, откуда вы сможете увидеть скалы на горе Пелины Уши.
Их название родом из коми-фольклора, так как скалы напоминают уши былинного богатыря Пели.
Ночевка.
Сплав по Улсу и Вишере до реки Ветренки
Вы преодолеете 23 километра по реке, проплыв мимо поселка Золотанка, где несколько веков назад добывали золото.
Сплавитесь до речки Горнечки, а затем Улс войдет в Вишеру, по которой вы двинетесь дальше до устья реки Ветренки.
Сплав до поселка Вая, Ветряной камень
Путешествие по Вишере до скалы Ветряной камень и далее до поселка Вая.
Сплав до камня Моховой, наскальные рисунки, камень Писаный
Сплав до камня Моховой, который известен своими наскальными рисунками, сделанными охотниками-Манси в XVI веке.
Затем вы сможете полюбоваться громадным камнем Писаный — визитной карточкой реки Вишера.
Сплав до поселка Вишерогорск, камень Бычок и стоянка древних охотников
Сплав до камня Бычок, который богат остатками камней с отпечатками жителей морского дна.
Также в гроте Бычка была открыта стоянка древних охотников, а также их пещерное жертвенное место.
Последняя точка сегодняшнего дня — сплав до поселка Вишерогорск.
Отъезд
Подъем. Умывание в реке.
Завтрак.
Разборка катамаранов. Укладка снаряжения.
14:00 Отъезд автобуса в Пермь.
21:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 4-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от группы, руб:
|Вариант группы
|Стоимость
|Сборная группа
|28 900
|Индивидуальная группа
|10 туристов
|33 550
|11-12 туристов
|28 900
|13-14 туристов
|25 550
Внимание! Цена динамическая. Чтобы узнать стоимость сплава на конкретную дату, уточняйте у менеджера.
Детям 10-11 лет предоставляется скидка 2 650 рублей. Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Под руководством инструктора все вместе собираем катамараны, разбиваем лагерь, заготовливаем дрова, готовим еду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
- Отличное трехразовое питание (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
- Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
- Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в 4-местной палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
- Туристическая баня (баня для индивидуальных групп оплачивается отдельно)
- Медитация на хорошую погоду
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание в дороге
- Вход в природный парк «Пермский»
- Туристическая баня для индивидуальных групп
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, удостоверяющие личность (при путешествии в другие регионы России);
- два комплекта вещей для спортивного отдыха;
- "хобу" (спецковрик, сидушка);
- ветрозащитный костюм;
- фонарик со сменными батарейками;
- также не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру;
- купальные принадлежности;
- теплые вещи (свитер, шапочка для весенних и осенних сплавов)+ запасной комплект вещей на случай дождя или падения в воду;
- защита от солнца (панама, солнцезащитные очки и крем);
- нижнее белье (футболка, плавки, носки);
- две пары походной обуви (кроссовки и сланцы);
- полиэтиленовая накидка или куртка от дождя;
- гермомешок или большие полиэтиленовые пакеты для вещей на случай дождя;
- личный комплект посуды (тарелка, кружка, ложка);
- туалетные принадлежности (полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка) и предметы гигиены;
- нитяные перчатки, мазь от комаров, средство от клещей;
- для посещения пещеры: желательны резиновые сапоги.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.
Есть ли скидки в туре?
Детям 10-11 лет предоставляется скидка 2 650 рублей.
Внимание! Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтамид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какая техника безопасности на маршруте?
Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.
С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.
Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.
Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе.
Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!!!
Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.
Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).
Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем. Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.