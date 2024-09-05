2 день

Жигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский камень

Подъем.

Завтрак.

Восхождение по тропе вдоль реки Жигалан. Осмотр водопадов.

Восхождение на плато Кваркуш.

На плато открывается плоская равнина горной тундры, на севере и юге конец ее теряется за горизонтом, а на востоке сереют вершины Главного Уральского Хребта.

Справа виднеются скалы Три Брата. Хорошо виден путь на север в направлении самой высокой точки плато — горы Вогульский Камень (1066 м).

У подножия камня две избушки Бахтияровых, оленеводов-манси.

Восхождение на Вогульский камень, фотографии с оленями, если их не угонят на другой край плато.

Обед. Возвращение в базовый лагерь.

Ночевка в палаточном лагере.