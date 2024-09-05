Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш

Сплав по Вишере на катамаранах — это замечательная возможность познакомится с природой и историей Северного Урала.

На Вишере находится самая высокая точка Пермского края — хребет Тулымский Камень, высота которого достигает
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почти полутора тысяч метров.

А в скалах и пещерах вдоль Вишеры найдены следы деятельности первобытного человека — стоянки и наскальные рисунки.

Вишера — идеальное место для рыбалки: стремительные холодные воды служат обиталищем редких видов северных рыб — хариуса и тайменя.

Течение реки достаточно спокойно, в нем почти нет порогов и стремнин, что делает водный поход безопасным и совершенно подходящим как для новичков, так и для опытных путешественников. Именно поэтому Вишера — популярное место для отдыха с детьми.

5
3 отзыва
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Сплав по рекам Улс и Вишера и знакомство с плато Кваркуш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переезд до подножия хребта Кваркуш

09:00 Отправление автобуса из Перми по адресу Тополевый переулок, 10 или по запросу группы.

Дорога до подножия хребта Кваркуш — 650 км (11 часов).

20:00 Прибытие на берег реки Улс.

Обустройство палаточного лагеря. Ужин.

Ночевка в палатках.

Переезд до подножия хребта КваркушПереезд до подножия хребта КваркушПереезд до подножия хребта КваркушПереезд до подножия хребта Кваркуш
2 день

Жигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский камень

Подъем.

Завтрак.

Восхождение по тропе вдоль реки Жигалан. Осмотр водопадов.

Восхождение на плато Кваркуш.

На плато открывается плоская равнина горной тундры, на севере и юге конец ее теряется за горизонтом, а на востоке сереют вершины Главного Уральского Хребта.

Справа виднеются скалы Три Брата. Хорошо виден путь на север в направлении самой высокой точки плато — горы Вогульский Камень (1066 м).

У подножия камня две избушки Бахтияровых, оленеводов-манси.

Восхождение на Вогульский камень, фотографии с оленями, если их не угонят на другой край плато.

Обед. Возвращение в базовый лагерь.

Ночевка в палаточном лагере.

Жигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский каменьЖигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский каменьЖигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский каменьЖигаланские водопады, плато Кваркуш, восхождение на Вогульский камень
3 день

Начало сплава

Подъем. Ранний завтрак. Сбор лагеря. Сбор катамаранов.

Обед.

Начало сплава.

Ужин. Ночевка в палатках.

Начало сплаваНачало сплава
4 день

Сплав по реке Улс до реки Крестовка

Продолжение сплава (25 км) по реке Улс до реки Крестовка.

В этот день вы сможете полюбоваться отрогами Кваркуша — горами Плоская и Пай-Мык.

Ночевка.

Сплав по реке Улс до реки КрестовкаСплав по реке Улс до реки Крестовка
5 день

Дневка

Дневка.

Походная баня.

Ночевка в палатках.

ДневкаДневка
6 день

Сплав до древнего урочища Двадцатка

В этот день вас ожидает: сплав до древнего урочища Двадцатка, откуда вы сможете увидеть скалы на горе Пелины Уши.

Их название родом из коми-фольклора, так как скалы напоминают уши былинного богатыря Пели.

Ночевка.

Сплав до древнего урочища ДвадцаткаСплав до древнего урочища Двадцатка
7 день

Сплав по Улсу и Вишере до реки Ветренки

Вы преодолеете 23 километра по реке, проплыв мимо поселка Золотанка, где несколько веков назад добывали золото.

Сплавитесь до речки Горнечки, а затем Улс войдет в Вишеру, по которой вы двинетесь дальше до устья реки Ветренки.

Сплав по Улсу и Вишере до реки ВетренкиСплав по Улсу и Вишере до реки Ветренки
8 день

Сплав до поселка Вая, Ветряной камень

Путешествие по Вишере до скалы Ветряной камень и далее до поселка Вая.

Сплав до поселка Вая, Ветряной камень
9 день

Сплав до камня Моховой, наскальные рисунки, камень Писаный

Сплав до камня Моховой, который известен своими наскальными рисунками, сделанными охотниками-Манси в XVI веке.

Затем вы сможете полюбоваться громадным камнем Писаный — визитной карточкой реки Вишера.

Сплав до камня Моховой, наскальные рисунки, камень Писаный
10 день

Сплав до поселка Вишерогорск, камень Бычок и стоянка древних охотников

Сплав до камня Бычок, который богат остатками камней с отпечатками жителей морского дна.

Также в гроте Бычка была открыта стоянка древних охотников, а также их пещерное жертвенное место.

Последняя точка сегодняшнего дня — сплав до поселка Вишерогорск.

Сплав до поселка Вишерогорск, камень Бычок и стоянка древних охотников
11 день

Отъезд

Подъем. Умывание в реке.

Завтрак.

Разборка катамаранов. Укладка снаряжения.

14:00 Отъезд автобуса в Пермь.

21:00 Прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в 4-местных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от группы, руб:

Вариант группыСтоимость
Сборная группа28 900
Индивидуальная группа
10 туристов33 550
11-12 туристов 28 900
13-14 туристов25 550

Внимание! Цена динамическая. Чтобы узнать стоимость сплава на конкретную дату, уточняйте у менеджера.

Детям 10-11 лет предоставляется скидка 2 650 рублей. Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей

Под руководством инструктора все вместе собираем катамараны, разбиваем лагерь, заготовливаем дрова, готовим еду.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе тура
  • Сопровождение опытным инструктором по водному туризму
  • Отличное трехразовое питание (в Т.Ч. свежее мясо, свежие овощи и фрукты, натуральный кофе)
  • Экскурсии на скалы, в пещеры, на природные и исторические достопримечательности по программе тура
  • Аренда туристического снаряжения (место на катамаране, тенты, костровое, место в 4-местной палатке, спальный мешок, туристический коврик, страховочный жилет)
  • Туристическая баня (баня для индивидуальных групп оплачивается отдельно)
  • Медитация на хорошую погоду
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание в дороге
  • Вход в природный парк «Пермский»
  • Туристическая баня для индивидуальных групп
Место начала и завершения?
Г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, удостоверяющие личность (при путешествии в другие регионы России);
  • два комплекта вещей для спортивного отдыха;
  • "хобу" (спецковрик, сидушка);
  • ветрозащитный костюм;
  • фонарик со сменными батарейками;
  • также не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру;
  • купальные принадлежности;
  • теплые вещи (свитер, шапочка для весенних и осенних сплавов)+ запасной комплект вещей на случай дождя или падения в воду;
  • защита от солнца (панама, солнцезащитные очки и крем);
  • нижнее белье (футболка, плавки, носки);
  • две пары походной обуви (кроссовки и сланцы);
  • полиэтиленовая накидка или куртка от дождя;
  • гермомешок или большие полиэтиленовые пакеты для вещей на случай дождя;
  • личный комплект посуды (тарелка, кружка, ложка);
  • туалетные принадлежности (полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка) и предметы гигиены;
  • нитяные перчатки, мазь от комаров, средство от клещей;
  • для посещения пещеры: желательны резиновые сапоги.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Возможны изменения в программе тура в связи с погодными условиями и пожеланиями группы.

Есть ли скидки в туре?

Детям 10-11 лет предоставляется скидка 2 650 рублей.

Внимание! Скидка детям предоставляется в сборной группе, а также в индивидуальной группе, если число детей меньше или равно числу взрослых.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.

В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.

Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.

Обязательно наденьте головной убор.

Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.

Рефтамид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.

Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.

Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!

Какая техника безопасности на маршруте?

Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.

Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.

При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.

С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.

Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.

Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе.

Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!!!

Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.

Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.

При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.

Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.

ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).

Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем. Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 сен 2024
Хочется также отметить отличную работу менеджеров Большой Страны. Большое спасибо всем, кто сделал наше путешествие незабываемым.
А
28 авг 2024
Заброска на Урале была очень весёлой). Открывшиеся красоты с вершин хребта захватывали дух. Уходить совершенно не хотелось.
Л
13 авг 2024
Оперативно и точно получила всё ответы на вопросы, с оплатой и регистрацией так же не было проблем. В день выезда так же связались и разрешили оставшиеся вопросы. Никаких нареканий.

Тур входит в следующие категории Перми

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