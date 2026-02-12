Набережная и архитектура проспекта Мы прогуляемся по набережной Камы, увидим памятник «Пермяк соленые уши» и проедем по Комсомольскому проспекту с его выразительной архитектурой сталинского ампира. Истоки города — Разгуляй Заглянем в микрорайон Разгуляй, откуда начиналась история города: здесь сохранились старинный вокзал Пермь-I, здание планетария, дом пароходчика Мешкова и один из первых каменных храмов города — собор Петра и Павла. Сибирская улица и Мотовилиха Также посетим Сибирскую заставу и улицу Сибирскую с историческими особняками и домом Дягилева, а затем отправимся в Рабочую Мотовилиху — бывший заводской поселок с Свято-Троицкой церковью, Райским садом и музеем Мотовилихинских заводов. Важная информация:

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