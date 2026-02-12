Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале. Чтобы пройти пешком из одного конца города в другой понадобится около 17 часов.
Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
Описание экскурсии
Набережная и архитектура проспекта Мы прогуляемся по набережной Камы, увидим памятник «Пермяк соленые уши» и проедем по Комсомольскому проспекту с его выразительной архитектурой сталинского ампира. Истоки города — Разгуляй Заглянем в микрорайон Разгуляй, откуда начиналась история города: здесь сохранились старинный вокзал Пермь-I, здание планетария, дом пароходчика Мешкова и один из первых каменных храмов города — собор Петра и Павла. Сибирская улица и Мотовилиха Также посетим Сибирскую заставу и улицу Сибирскую с историческими особняками и домом Дягилева, а затем отправимся в Рабочую Мотовилиху — бывший заводской поселок с Свято-Троицкой церковью, Райским садом и музеем Мотовилихинских заводов. Важная информация:
Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 • Дети принимаются любого возраста в сопровождении родителей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Камы
- Памятник «Пермяк соленые уши»
- Комсомольский проспект
- Микрорайона Разгуляй
- Железнодорожный вокзал Пермь-I
- Здание планетария
- Дом пароходчика Мешкова
- Собор Петра и Павла
- Сибирская застава и улица Сибирская
- Дом Дягилева
- Королёвские номера
- Дом Вердеревского
- Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания
- Район Рабочая Мотовилиха
- Свято-Троицкая церковь
- Райский сад
- Музей Мотовилихинских заводов
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
- Дети принимаются любого возраста в сопровождении родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Маршрут продуман отлично. Начали с набережной, потом исторические кварталы, и в конце заводская история. Получается цельная картина города. Понравилось, что рассказывали не только факты, но и разные городские легенды.
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М
Приятно удивила Рабочая Мотовилиха. Раньше думала, что это просто спальный район, а там столько всего. Райский сад действительно уютный, а Свято-Троицкая церковь произвела сильное впечатление. Спасибо за новые открытия.
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С
Хороший маршрут, много разных локаций. Комсомольский проспект с его сталинской архитектурой смотрится внушительно. Было интересно узнать, что вокзал Пермь-I такой старый. Люблю, когда в экскурсии есть и история, и прогулка.
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П
Честно, шел ради Дома Дягилева. Интересно было увидеть, где прошло детство такого человека. Но в итоге понравилась вся улица Сибирская, там каждый дом с историей. Экскурсия насыщенная, но не утомительная.
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И
Больше всего запомнился собор Петра и Павла. Очень спокойное место, несмотря на центр города. Рассказ про первые каменные здания Перми зацепил. В Мотовилихе неожиданно понравился музей заводов, хотя раньше к промышленной теме была равнодушна.
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А
Экскурсия получилась очень атмосферной. Набережная Камы зимой особенно красивая, а у памятника Пермяк соленые уши сделали обязательное фото. Разгуляй понравился больше всего, чувствуется, что это старое сердце города. Гид рассказывал живо, не по бумажке.
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