Пермь растянулась вдоль реки Камы на 50 км и по праву считается самым длинным городом на Урале. Чтобы пройти пешком из одного конца города в другой понадобится около 17 часов.
Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
Поэтому мы отправимся на транспорте, чтобы успеть посмотреть все главные достопримечательности города.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 5 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Набережная Камы
- Памятник «Пермяк соленые уши»
- Комсомольский проспект
- Микрорайона Разгуляй
- Железнодорожный вокзал Пермь-I
- Здание планетария
- Дом пароходчика Мешкова
- Собор Петра и Павла
- Сибирская застава и улица Сибирская
- Дом Дягилева
- Королёвские номера
- Дом Вердеревского
- Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания
- Район Рабочая Мотовилиха
- Свято-Троицкая церковь
- Райский сад
- Музей Мотовилихинских заводов
Описание
Что вас ожидает: Мы пройдемся по набережной Камы, осмотрим памятник «Пермяк соленые уши», проедем по Комсомольскому проспекту, украшенному зданиями в стиле сталинского ампира. Во время поездки вас ждет посещение микрорайона Разгуляй, с которого начиналась история города. Здесь можно увидеть железнодорожный вокзал Пермь-I постройки 1878 года, здание планетария, дом пароходчика Мешкова в стиле позднего русского классицизма. Рядом с микрорайоном Разгуляй располагается одна из главных городских достопримечательностей — собор Петра и Павла. Храм относится к числу первых каменных сооружений Перми. Программа экскурсии включает в себя посещение сибирской заставы и улицы Сибирской. Тут находится Дом Дягилева, где известный театральный деятель провел свои детские годы. На этой же улице можно найти Королёвские номера, Дом Вердеревского, Доходный дом Масленниковой и здание Благородного собрания. Далее мы побываем в районе Рабочая Мотовилиха, который долгое время развивался как отдельный поселок, а потом был присоединен к Перми. Его основные достопримечательности — Свято-Троицкая церковь, Райский сад, музей Мотовилихинских заводов. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lunegova
4 июля 2023
Показали достопримечательности, связанные с историей города и пермского края. Экскурсия насыщенная, интересная и познавательна. Экскурсовод, Андрей Владимирович, начал экскурсию вовремя, хорошо спланировал маршрут, интересно рассказывал, был внимателен. Благодарю
М
Малышева
3 мая 2022
Хорошо
А
Александр
9 апр 2022
Экскурсия мне понравилась, экскурсовод хорошо знает город и его историю.
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