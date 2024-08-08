Дом Мешкова – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Мешкова» в Перми, цены от 880 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
На машине
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
20 авг в 08:00
29 авг в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
На автобусе
2 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Проехать по важнейшим местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Комсомольском проспекте
Расписание: в субботу в 10:00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
880 за человека
Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
Познакомиться с главными местами города и узнать о них нескучные факты
Начало: Около отеля «Урал»
21 авг в 11:00
22 авг в 14:00
3 600 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Очень здорово когда экскурсию проводит человек влюбленный в свой город. В живом общении получили представление
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    об исторических местах Перми. Было очень интересно. Отдельное спасибо за выполнение нашего пожелания - показ Камской ГЭС и Камского водохранилища. Получили массу положительных впечатлений.

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Замечательно! Душевно! С интересными историческими нюансами, благодаря которым события, о которых Любовь рассказывает, и объект, на который ты смотришь здесь
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    и сейчас, переплетаются и оживают. Такое "оживание" зданий, скверов и других памятных мест благодаря рассказу гида, это нечастое явление, и именно это я ценю в экскурсоводах. Накидать сухих фактов и завалить информацией - это недушевно. И это точно не про то, как ведет прогулку Любовь. Она это делает очень искренне, просто, с большой любовью к городу и к его гостям. Спасибо!

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Дом Мешкова»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Дом Мешкова" можно забронировать 3 экскурсии от 880 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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