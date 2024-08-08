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и сейчас, переплетаются и оживают. Такое "оживание" зданий, скверов и других памятных мест благодаря рассказу гида, это нечастое явление, и именно это я ценю в экскурсоводах. Накидать сухих фактов и завалить информацией - это недушевно. И это точно не про то, как ведет прогулку Любовь. Она это делает очень искренне, просто, с большой любовью к городу и к его гостям. Спасибо!