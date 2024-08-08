2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
20 авг в 08:00
29 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Проехать по важнейшим местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Комсомольском проспекте
Расписание: в субботу в 10:00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
880₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лёгкая обзорная экскурсия по центру Перми
Познакомиться с главными местами города и узнать о них нескучные факты
Начало: Около отеля «Урал»
21 авг в 11:00
22 авг в 14:00
3 600₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 августа 2024Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Очень здорово когда экскурсию проводит человек влюбленный в свой город. В живом общении получили представление
- ТТатьяна29 июня 2024Замечательно! Душевно! С интересными историческими нюансами, благодаря которым события, о которых Любовь рассказывает, и объект, на который ты смотришь здесь
- ССветлана22 мая 2024Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Дом Мешкова»
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