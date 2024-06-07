Пермь ждет вас на увлекательную обзорную экскурсию с фотосессией! За 2,5 часа вы прогуляетесь по набережной Камы, посетите Пермь I, Театральный сквер и Компрос. Узнаете историю города, его символы и
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🚶♂️ Комфортное сочетание пеших и автомобильных прогулок
- 🏙️ Уникальные достопримечательности Перми
- 📚 Интересные исторические факты и легенды
- 🌳 Прогулка по живописным местам
Что можно увидеть
- Театральный сквер
- Компрос
- Эспланада
- Набережная Камы
- Соборная площадь
- Солёные уши
- Бронзовый медведь
- Пермь I
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
За 2,5 часа вы:
- Погуляете по отреставрированной набережной Камы
- Посетите территорию «первогорода» — Пермь I
- Заглянете в уютный Театральный сквер
- Пройдёте по самой узнаваемой улице — в народе её называют «Компрос»
- Оцените символы Перми: Солёные уши и Бронзового медведя
- Побываете в сердце города — на Соборной площади
- Полюбуетесь второй по размерам эспланадой в стране
А также:
- Найдёте сходства Перми с Петергофом и Воробьёвыми горами
- Погуляете по главной улице Перми мещанской
- Раскроете секреты богатств земель пермских
- Увидите настоящего истребителя-перехватчика
- Присядете на «пермскую власть»
- Попадёте в укромные дворики и отдохнёте в живописном саду
На протяжение всей экскурсии с нами будет профессиональный фотограф, благодаря которому вы получите отличные снимки в декорациях города.
Организационные детали
- Машина — Toyota 2008 г. в., детского кресла нет
- Если вам комфортно разместиться на заднем сиденье втроём, экскурсия может быть проведена для 1-3 человек (без доплаты)
- Вы получите 20 фото с обработкой в течение 5 дней после экскурсии
- Транспорт и фотосессия включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Перми
Меня зовут Женя, я живу в Перми с 1994 года. Обожаю учиться новому и не могу без движения. Ещё со школы, будучи юным геологом, начала путешествовать. Студенткой ездила волонтёром вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
7 июня 2024
очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и профессионально. Маршрут построен на любого слушателя, даже детям будет интересно и весело. Плюс сопровождение мастера своего дела фотографа Андрея. Спасибо огромное Вам ребята!!!
Т
Татьяна
29 апр 2024
Очень понравилось. Интересно, содержательно. Жене большое спасибо! Если опять будем в Перми, будем обращаться к ней.
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