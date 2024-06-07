Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия

Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Пермь ждет вас на увлекательную обзорную экскурсию с фотосессией! За 2,5 часа вы прогуляетесь по набережной Камы, посетите Пермь I, Театральный сквер и Компрос. Узнаете историю города, его символы и
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бренды. Профессиональный фотограф сделает для вас отличные снимки на фоне городских достопримечательностей. Экскурсия проводится на автомобиле Toyota 2008 г. в., рассчитана на 1-3 человек. В стоимость включены транспорт и фотосессия. Получите 20 обработанных фото в течение 5 дней после экскурсии. Забронируйте сейчас и откройте для себя Пермь с новой стороны

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии на память
  2. 🚶‍♂️ Комфортное сочетание пеших и автомобильных прогулок
  3. 🏙️ Уникальные достопримечательности Перми
  4. 📚 Интересные исторические факты и легенды
  5. 🌳 Прогулка по живописным местам

Что можно увидеть

  • Театральный сквер
  • Компрос
  • Эспланада
  • Набережная Камы
  • Соборная площадь
  • Солёные уши
  • Бронзовый медведь
  • Пермь I
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

За 2,5 часа вы:

  • Погуляете по отреставрированной набережной Камы
  • Посетите территорию «первогорода» — Пермь I
  • Заглянете в уютный Театральный сквер
  • Пройдёте по самой узнаваемой улице — в народе её называют «Компрос»
  • Оцените символы Перми: Солёные уши и Бронзового медведя
  • Побываете в сердце города — на Соборной площади
  • Полюбуетесь второй по размерам эспланадой в стране

А также:

  • Найдёте сходства Перми с Петергофом и Воробьёвыми горами
  • Погуляете по главной улице Перми мещанской
  • Раскроете секреты богатств земель пермских
  • Увидите настоящего истребителя-перехватчика
  • Присядете на «пермскую власть»
  • Попадёте в укромные дворики и отдохнёте в живописном саду

На протяжение всей экскурсии с нами будет профессиональный фотограф, благодаря которому вы получите отличные снимки в декорациях города.

Организационные детали

  • Машина — Toyota 2008 г. в., детского кресла нет
  • Если вам комфортно разместиться на заднем сиденье втроём, экскурсия может быть проведена для 1-3 человек (без доплаты)
  • Вы получите 20 фото с обработкой в течение 5 дней после экскурсии
  • Транспорт и фотосессия включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
7 июня 2024
очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и профессионально. Маршрут построен на любого слушателя, даже детям будет интересно и весело. Плюс сопровождение мастера своего дела фотографа Андрея. Спасибо огромное Вам ребята!!!
Т
29 апр 2024
Очень понравилось. Интересно, содержательно. Жене большое спасибо! Если опять будем в Перми, будем обращаться к ней.

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