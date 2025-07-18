На экскурсии по Перми вы сможете за два часа пройти три километра и познакомиться с уникальной атмосферой города.
Прогулка включает посещение главных архитектурных достопримечательностей и знакомство с тайнами Главного торгового дома. Мистические истории добавят загадочности вашему путешествию. Несмотря на ограниченное время, эта экскурсия подарит вам желание вернуться в Пермь снова и снова
Прогулка включает посещение главных архитектурных достопримечательностей и знакомство с тайнами Главного торгового дома. Мистические истории добавят загадочности вашему путешествию. Несмотря на ограниченное время, эта экскурсия подарит вам желание вернуться в Пермь снова и снова
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 👻 Мистические истории
- 🌆 Атмосфера исторического центра
- 🚶♂️ Прогулка по городу
- 📜 Тайны торгового дома
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Перми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. В октябре и апреле погода может быть прохладной, но город всё ещё привлекателен. Зимой, с ноября по март, Пермь покрыта снегом, что добавляет особый шарм, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холода.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Главный торговый дом
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру нашего города. Всего за два часа вы сможете погрузиться в его уникальную атмосферу.
Маршрут
Мы пройдем три километра, следуя маршруту, который познакомит вас с главными архитектурными достопримечательностями. Вы сможете:
- Увидеть величественные здания, отражающие историю нашего города;
- Узнать тайны Главного торгового дома;
- Послушать мистические истории, которые обогащают облик губернского города и современной столицы.
Неповторимая атмосфера
Несмотря на ограниченное время, эта экскурсия позволит вам влюбиться в наш город и, возможно, захочется вернуться сюда снова. Пермь ждет вас с открытыми объятиями!
Откройте для себя новое
Откройте для себя наш город с новой стороны и ощутите его уникальный дух. Присоединяйтесь к нам и позвольте себе насладиться каждым мгновением этой прогулки!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пермяк соленные уши
- Театральный сквер и Гостиный двор
- Вокзал (Пермь 1 и Пермь 2)
- Пермский зоопарк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, улица Окулова 4. Скульптура Соль Прикамья
Завершение: Комсомольский проспект 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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