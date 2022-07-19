3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Прогулка по центру Перми с обсуждением современного искусства и развития города. Узнайте, как художники общаются со зрителем и зачем горожанину искусство
Начало: На улице Ленина
Завтра в 15:00
2 дек в 10:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 17:00
2 дек в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Перми
Начало: Комсомольский проспект, 27
Расписание: 07.12.2024, 04.01.2025 в 10:00.
7 дек в 10:00
4 янв в 10:00
880₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККоростылева19 июля 2022Великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много нового узнали, прекрасная природа, масса впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Скульптура Пермяк солёные уши»
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