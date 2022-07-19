11 отзывов

2.5 часа

Индивидуальная до 10 чел.

Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья" Прогулка по центру Перми с обсуждением современного искусства и развития города. Узнайте, как художники общаются со зрителем и зачем горожанину искусство Начало: На улице Ленина