Пермь вдохновляла таких писателей, как Чехов, Достоевский, Бажов и Пастернак.
На автопешеходной экскурсии "Пермь через призму литературы" вы посетите улицу Сибирскую, где жили Маяковский и Гайдар, увидите первый в стране памятник Нобелевскому лауреату, полюбуетесь фасадом "дома Живаго" и узнаете, под каким именем был известен район Мотовилиха. В завершение экскурсии можно посетить дом-музей Василия Каменского. В стоимость включены трансфер и услуги гида
На автопешеходной экскурсии "Пермь через призму литературы" вы посетите улицу Сибирскую, где жили Маяковский и Гайдар, увидите первый в стране памятник Нобелевскому лауреату, полюбуетесь фасадом "дома Живаго" и узнаете, под каким именем был известен район Мотовилиха. В завершение экскурсии можно посетить дом-музей Василия Каменского. В стоимость включены трансфер и услуги гида
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в литературное наследие
- 🏛️ Увидите памятники и исторические здания
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 🎤 Увлекательные рассказы гида
- 🏡 Возможность посетить дом-музей
- 📖 Много стихов и прозы
Что можно увидеть
- Улица Сибирская
- Памятник лауреату Нобелевской премии
- Дом Живаго
- Дом Лары
- Памятник герою Степана Олейника
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по улице Сибирской, где находятся дома, помнящие Маяковского и Гайдара, Тынянова и Осоргина.
- Увидите первый в стране памятник выдающемуся литератору, лауреату Нобелевской премии.
- Полюбуетесь лепниной на фасаде «дома Живаго» и посмотрите на «дом Лары».
- Выясните, под каким именем советским читателям был известен район Перми Мотовилиха.
- Узнаете, кому из героев поэта Степана Олейника поставлен памятник в нашем городе.
- Услышите много стихов и прозы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Moskvich 3 и услуги гида.
- По желанию можем продолжить экскурсию посещением дома-музея литератора Василия Каменского в селе Троица (кроме воскресенья и понедельника). Подробности обсудим в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперек, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 мая 2024
Бронировали экскурсию спонтанно в день поездки. Очень быстро получили подтверждение от Павла и договорились о встрече. Павел очень увлекательно провел экскурсию. Помимо рассказа о писателях Павел рассказывал о достопримечательностях Перми. Практически объехали всю Пермь. Время пролетело незаметно. Некоторые исторические факты удивили. Очень понравилось. Спасибо.
Дарья
18 мая 2024
Павел разносторонне эрудирован, коммуникабелен, приятно рассказывает, с любовью к городу, изменил наше отношение к Перми.
А
Алена
12 мая 2024
Очень грамотный и эрудированный экскурсовод. Было интересно, познавательно, разнообразно. Павел очень чутко отнёсся ко всем нашим пожеланиям и интересам. Удобно, что экскурсия проводится на машине. Благодарим от всей души и рекомендуем.
Р
Раис
9 мая 2024
Экскурсия оправдала наши ожидания, гид образованный, интеллигентный и приятный в общении, не исключаем что приедем ещё, что один день или два для познания Пермского края мало, спасибо Павел.
Марина
3 мая 2024
Выражаю огромную благодарность Павлу за интересную экскурсию! Познавательно, необычная подача материала. Окунулась с головой в литературу, узнала много нового и интересного, увидела своими глазами исторические места жизни, творчества поэтов и писателей, Павел не только прекрасный гид, но и интересный собеседник!
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