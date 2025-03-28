Пешая экскурсия позволит заглянуть в самые скрытые и неизвестные уголки старинной и современной Перми.
Мы совершим легкую, комфортную и познавательную прогулку от отеля Урал до Счастья на Каме, где я расскажу вам о главных вехах истории Прикамья и города Пермь.
Мы совершим легкую, комфортную и познавательную прогулку от отеля Урал до Счастья на Каме, где я расскажу вам о главных вехах истории Прикамья и города Пермь.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Пешая экскурсия по Перми
Приглашаем вас на увлекательную пешую экскурсию, которая позволит вам открыть для себя как старинные, так и современные уголки прекрасного города Перми. Эта прогулка станет отличной возможностью насладиться атмосферой города и узнать его историю.
Маршрут экскурсии
Мы начнем нашу легкую и познавательную прогулку от отеля "Урал" и направимся к "Счастью" на Каме. На протяжении всей экскурсии вы сможете:
- Узнать о главных вехах истории Прикамья;
- Познакомиться с интересными фактами о городе Пермь;
- Насладиться живописными видами и атмосферой старинных улиц.
Важная информация
Экскурсия является индивидуальной и проходит в самом центре Перми. Вы сможете насладиться интересным рассказом и задать все интересующие вас вопросы. Это отличный способ провести время с пользой и узнать больше о нашем замечательном городе!
Начало экскурсии в любой день с 8.00 до 19.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим скульптуру Медведь
- Композицию Пермяк - соленые уши
- Старокирпичный переулок
- Театральный квартал
- Улицу Сибирскую
- Сквер театра оперы и балета имени П.И. Чайковского
- Набережную Камы у арт-объекта Счастье не за горами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на автобусе
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Урал, ул. Ленина, 58
Завершение: Речной вокзал, ул. Монастырской, 2, корп. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в любой день с 8.00 до 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Одевайтесь комфортно и по погоде. При неблагоприятных погодных условиях экскурсия может быть отменена или перенесена на другое время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 мар 2025
Спасибо большое, очень понравилось.
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