Пешая экскурсия позволит заглянуть в самые скрытые и неизвестные уголки старинной и современной Перми. Мы совершим легкую, комфортную и познавательную прогулку от отеля Урал до Счастья на Каме, где я расскажу вам о главных вехах истории Прикамья и города Пермь.

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Описание экскурсии

Пешая экскурсия по Перми

Приглашаем вас на увлекательную пешую экскурсию, которая позволит вам открыть для себя как старинные, так и современные уголки прекрасного города Перми. Эта прогулка станет отличной возможностью насладиться атмосферой города и узнать его историю.

Маршрут экскурсии

Мы начнем нашу легкую и познавательную прогулку от отеля "Урал" и направимся к "Счастью" на Каме. На протяжении всей экскурсии вы сможете:

Узнать о главных вехах истории Прикамья;

Познакомиться с интересными фактами о городе Пермь;

Насладиться живописными видами и атмосферой старинных улиц.

Важная информация

Экскурсия является индивидуальной и проходит в самом центре Перми. Вы сможете насладиться интересным рассказом и задать все интересующие вас вопросы. Это отличный способ провести время с пользой и узнать больше о нашем замечательном городе!