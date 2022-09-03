2 день

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы

Завтрак в гостинице.

8:00 Встреча в гостинице.

Переезд в г. Чусовой, 150 км, в Этнографический Парк реки Чусовой.

11:00 Экскурсия в Парке реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:00 Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).

14:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 125 метров.

Здесь снимались эпизоды фильмов «Время первых», «Географ глобус пропил»

По пути при желании можно зайти в Первомайскую пещеру.

18:00 Возвращаемся в п. Усьва.

Переезд в поселок Гремячинск, заселение в гостиницу п. Гремячинск.

Ужин (оплачивается отдельно)

Ночевка в гостинице.