Путешествие по снежному Пермскому краю

В этом туре вас ждет знакомство с очаровательным Пермским краем

5
3 отзыва
В этом туре вас ждет знакомство с очаровательным Пермским краем.

Вы съездите на место съемок фильма «Сердце Пармы», пообедаете в кафе коми-пермяцкой национальной кухни, поднимитесь на Усьвинские столбы и посетите Кунгурскую ледяную пещеру.

А еще сможете полазить в Каменном городе, потрогать руками экспонаты в этнографическом парке реки Чусовой и вдохновиться на выставке «Пермские деревянные боги».Тур также проводится под индивидуальный запрос в любые даты для готовых групп (4 человека).
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Путешествие по снежному Пермскому краю
Ближайшие даты:
4
мар

Что вас ожидает 🤩

Чертово Городище
Чертово Городище
Сделаем классные фотографии в Каменном городе
Кунгурская пещера
Кунгурская пещера
Спустимся в ледяную пещеру, а еще узнаем ее тайны и легенды
Усьвинские столбы
Усьвинские столбы
Поднимемся на столбы и насладимся потрясающими видами

Программа тура по дням

1 день

Пермь: художественная галерея, набережная

15.00 Встреча на ж/д вокзале Перми.

Заселение в гостиницу в центре города.

Обед, по желанию туристов, в кафе коми-пермяцкой национальной кухни «Чоскыт Керку».

Экскурсия в Пермскую художественную галерею, выставка Пермские деревянные боги.

Среди самых ярких скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, апостолы и евангелисты.

Произведения, представленные в коллекции, являются образцами высокого художественного мастерства.

Прогулка по набережной реки Камы.

Пермь: художественная галерея, набережнаяПермь: художественная галерея, набережнаяПермь: художественная галерея, набережная
2 день

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы

Завтрак в гостинице.

8:00 Встреча в гостинице.

Переезд в г. Чусовой, 150 км, в Этнографический Парк реки Чусовой.

11:00 Экскурсия в Парке реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

13:00 Обед (оплачивается отдельно).

Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).

14:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 125 метров.

Здесь снимались эпизоды фильмов «Время первых», «Географ глобус пропил»

По пути при желании можно зайти в Первомайскую пещеру.

18:00 Возвращаемся в п. Усьва.

Переезд в поселок Гремячинск, заселение в гостиницу п. Гремячинск.

Ужин (оплачивается отдельно)

Ночевка в гостинице.

Этнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой, Усьвинские столбы
3 день

Каменный город, гора Крестовая

9:00 Завтрак

9:30 Переезд и поход в Каменный город (трекинг туда и обратно 3 км).

Каменный город – ландшафтный памятник природы, один из главных природных достопримечательностей Пермского края.

Другое название этих скал – Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами.

12:00 Переезд в г. Губаха.

13:00 Обед (оплачивается отдельно).

14:00 Посещение горы Крестовая.

Это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр в Пермском крае, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.

Посетим видовые площадки на реке Косьва.

Самый длинный подвесной мост в Пермском крае.

Декорации и место съемки фильма «Сердце Пармы».

18:00 Ужин (оплачивается отдельно).

19:00 Переезд в Пермь (220 км.), заселение в гостиницу в г. Пермь.

Ночевка.

Каменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора КрестоваяКаменный город, гора Крестовая
4 день

Кунгур, Кунгурская ледяная пещера

8:30 Завтрак в гостинице.

9:00 Переезд в г. Кунгур.

11:00 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

13:00 Обед (оплачивается отдельно).

14:00 Экскурсия по г. Кунгур.

Кунгур – старинный купеческий город, здесь сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

При желании – посещение музея камня, магазина сувениров, гончарной лавки.

Переезд в г. Пермь.

Возвращение в Пермь к 18:00 часам.

При необходимости трансфер в отель, на ж/д вокзал, в аэропорт.

Кунгур, Кунгурская ледяная пещераКунгур, Кунгурская ледяная пещераКунгур, Кунгурская ледяная пещераКунгур, Кунгурская ледяная пещера

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 21 572 руб.

Доплату за одноместное размещение уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница City Star

2 ночи

Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская.

Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница City StarГостиница City StarГостиница City StarГостиница City StarГостиница City Star

Гостиница «Четыре камня»

1 ночь

Гостиница «Четыре камня» находится всего в 5 минутах ходьбы от центра города Гремячинска и в 10 минутах ходьбы от городского парка. К услугам гостей сауна, крытый бассейн и бесплатный WiFi.

Оформленные в классическом стиле номера оснащены шкафом и рабочим столом. В распоряжении гостей собственные или общие ванные комнаты.

Гости могут приготовить блюда по своему вкусу на общей кухне. В нескольких минутах ходьбы находится несколько кафе.

Гостиница «Четыре камня»Гостиница «Четыре камня»Гостиница «Четыре камня»Гостиница «Четыре камня»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день прибытия/день отъезда (жд вокзал, аэропорт по согласованию)
  • Все переезды по программе
  • Посещение музеев
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дни тура
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, мед. полис);
  • теплую верхнюю зимнюю одежду (непромокаемые куртка и штаны, теплая шапка, шарф, варежки);
  • теплые зимние спортивные ботинки;
  • термобелье;
  • теплый свитер / флисовую кофту;
  • теплые носки;
  • комплект сменной одежды (вторая кофта, вторые штаны);
  • средства для личной гигиены;
  • плед, хобу (подпопник) и термос по возможности;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 сен 2022
В авторском туре были с 26 по 28 августа.
Насыщенная программа, интересные места, красивая природа!!! Очень понравилось!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Ч
13 июля 2022
Все понравилось. Консультирование, информирование своевременно.
М
12 июля 2022
Это был самый крутой авторский тур по Пермскому краю организованной Большой Страной для команды АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ.
Огромная благодарность нашему гиду Виктору (это человек с большой буквы, он на маршруте знает каждый камушек, а его пирог с капустой и чай с травками особенно вкусен после сумасшедшего подъёма на Усьвинские столбы). На маршруте у нас был самый лучший водитель Андрей (ему отдельное спасибо, он АС, а сколько он знает анекдотов).
Менеджер БС Юлия Р. Очень вежливый и компетентный сотрудник, спасибо ей за организацию нашей поездки

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