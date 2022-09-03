15.00 Встреча на ж/д вокзале Перми.
Заселение в гостиницу в центре города.
Обед, по желанию туристов, в кафе коми-пермяцкой национальной кухни «Чоскыт Керку».
Экскурсия в Пермскую художественную галерею, выставка Пермские деревянные боги.
Среди самых ярких скульптур – фигуры сидящего Спасителя, Богоматери, Саваофа, распятия, ангелы, апостолы и евангелисты.
Произведения, представленные в коллекции, являются образцами высокого художественного мастерства.
Прогулка по набережной реки Камы.
Завтрак в гостинице.
8:00 Встреча в гостинице.
Переезд в г. Чусовой, 150 км, в Этнографический Парк реки Чусовой.
11:00 Экскурсия в Парке реки Чусовой, музей под открытым небом.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
13:00 Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).
14:00 Поход на Усьвинские столбы (трекинг туда и обратно 12 км).
Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.
Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 125 метров.
Здесь снимались эпизоды фильмов «Время первых», «Географ глобус пропил»
По пути при желании можно зайти в Первомайскую пещеру.
18:00 Возвращаемся в п. Усьва.
Переезд в поселок Гремячинск, заселение в гостиницу п. Гремячинск.
Ужин (оплачивается отдельно)
Ночевка в гостинице.
9:00 Завтрак
9:30 Переезд и поход в Каменный город (трекинг туда и обратно 3 км).
Каменный город – ландшафтный памятник природы, один из главных природных достопримечательностей Пермского края.
Другое название этих скал – Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами.
12:00 Переезд в г. Губаха.
13:00 Обед (оплачивается отдельно).
14:00 Посещение горы Крестовая.
Это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр в Пермском крае, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.
Посетим видовые площадки на реке Косьва.
Самый длинный подвесной мост в Пермском крае.
Декорации и место съемки фильма «Сердце Пармы».
18:00 Ужин (оплачивается отдельно).
19:00 Переезд в Пермь (220 км.), заселение в гостиницу в г. Пермь.
Ночевка.
8:30 Завтрак в гостинице.
9:00 Переезд в г. Кунгур.
11:00 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.
13:00 Обед (оплачивается отдельно).
14:00 Экскурсия по г. Кунгур.
Кунгур – старинный купеческий город, здесь сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.
При желании – посещение музея камня, магазина сувениров, гончарной лавки.
Переезд в г. Пермь.
Возвращение в Пермь к 18:00 часам.
При необходимости трансфер в отель, на ж/д вокзал, в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 21 572 руб.
Доплату за одноместное размещение уточняйте при бронировании.
Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская.
Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Четыре камня» находится всего в 5 минутах ходьбы от центра города Гремячинска и в 10 минутах ходьбы от городского парка. К услугам гостей сауна, крытый бассейн и бесплатный WiFi.
Оформленные в классическом стиле номера оснащены шкафом и рабочим столом. В распоряжении гостей собственные или общие ванные комнаты.
Гости могут приготовить блюда по своему вкусу на общей кухне. В нескольких минутах ходьбы находится несколько кафе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».