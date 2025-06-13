Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В октябре и апреле тоже можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но может быть менее комфортной из-за холодов.

Экскурсия по Перми с 3D-звуком начинается у часов обратного отсчета в Разгуляе. Надев наушники, участники перенесутся в прошлое города, где их ждет Дух города. Он расскажет о старинных улицах, значимых зданиях и мистических легендах. Прогулка подарит новые впечатления и позволит по-новому взглянуть на Пермь, раскрывая её многогранную историю и культурное наследие. Это путешествие во времени не оставит равнодушным никого

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Описание экскурсии

Приглашение в исторический центр Перми

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Перми! Начало нашего приключения — у уникальных часов обратного отсчета в Разгуляе. Эти часы станут вашим проводником в прошлое, ко времени основания города.

Путешествие во времени с Духом города

С помощью специальных наушников вы сможете погрузиться в атмосферу исторических событий, а Дух города станет вашим гидом в этом необычном путешествии. Он проведет вас по старинным улицам и расскажет о:

архитектурных памятниках;

значимых зданиях Перми;

мистических легендах, связанных с определенными домами.

Увлекательные развлечения и новые открытия

Во время экскурсии вас ждут не только исторические факты, но и увлекательные развлечения, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Это уникальная возможность взглянуть на Пермь с новой стороны, открывая её многогранную историю и культурное наследие!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя тайны и загадки Перми!