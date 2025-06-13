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«Путешествие с Духом города»: экскурсия в наушниках с 3D-звуком

Отправьтесь в прошлое Перми с помощью наушников и Духа города. Узнайте тайны улиц и зданий, погрузившись в атмосферу истории
Экскурсия по Перми с 3D-звуком начинается у часов обратного отсчета в Разгуляе. Надев наушники, участники перенесутся в прошлое города, где их ждет Дух города. Он расскажет о старинных улицах, значимых зданиях и мистических легендах.

Прогулка подарит новые впечатления и позволит по-новому взглянуть на Пермь, раскрывая её многогранную историю и культурное наследие. Это путешествие во времени не оставит равнодушным никого
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Уникальный 3D-звук
  • 🏛 Исторический центр Перми
  • 👻 Мистические легенды
  • 🕰 Путешествие во времени
  • 🏙 Новые впечатления

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В октябре и апреле тоже можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но может быть менее комфортной из-за холодов.
Сейчас июль — это идеальное время.
«Путешествие с Духом города»: экскурсия в наушниках с 3D-звуком
«Путешествие с Духом города»: экскурсия в наушниках с 3D-звуком
«Путешествие с Духом города»: экскурсия в наушниках с 3D-звуком
Ближайшие даты:
17
июл24
июл31
июл7
авг14
авг21
авг28
авг
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Часы обратного отсчета
  • Старинные улицы
  • Архитектурные памятники

Описание экскурсии

Приглашение в исторический центр Перми

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Перми! Начало нашего приключения — у уникальных часов обратного отсчета в Разгуляе. Эти часы станут вашим проводником в прошлое, ко времени основания города.

Путешествие во времени с Духом города

С помощью специальных наушников вы сможете погрузиться в атмосферу исторических событий, а Дух города станет вашим гидом в этом необычном путешествии. Он проведет вас по старинным улицам и расскажет о:

  • архитектурных памятниках;
  • значимых зданиях Перми;
  • мистических легендах, связанных с определенными домами.

Увлекательные развлечения и новые открытия

Во время экскурсии вас ждут не только исторические факты, но и увлекательные развлечения, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Это уникальная возможность взглянуть на Пермь с новой стороны, открывая её многогранную историю и культурное наследие!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя тайны и загадки Перми!

Групповые экскурсии каждый четверг в 19:00. По Вашему запросу можем провести индивидуальную экскурсию в любой день и время. Цена обговаривается индивидуально, в зависимости от количества человек

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия и прокат наушников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, ул. Пермская 7, 1й этаж у левого выхода
Завершение: Комсомольский проспект 4
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые экскурсии каждый четверг в 19:00. По Вашему запросу можем провести индивидуальную экскурсию в любой день и время. Цена обговаривается индивидуально, в зависимости от количества человек
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Удобная обувь
  • Одежда по погоде
  • Отсутствие громоздких и тяжёлых сумок
  • В жаркую погоду взять с собой питье. И хорошее настроение в любую погоду!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
13 июн 2025
Отлично! Очень понравилось. На экскурсии данного формата были первый раз, опыт положительный, буду смотреть такие форматы в других городах. Организаторам огромное спасибо!
L
6 июн 2025
Давненько я не гуляла по родному городу. А в таком формате в первый раз. Очень увлекательно и познавательно, слушать дух города и голоса исторических персонажей, проживать вместе историю - это очень впечатляет!!! Большое спасибо Елене и Лилии за этот променад. Всем создателям аудиоспектакля благодарность и успехов в дальнейших проектах!
М
5 янв 2025

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