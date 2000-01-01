4.9
20 отзывов
Андрей Л.
Андрей Л. – Гид из Перми
Четырёхчасовая пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Перми позволит вам познакомиться с культурой и историей 📖 города, его историческими и архитектурными памятниками, прочувствовать его атмосферу.
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Гуляем по Перми
Гуляем по Перми

Что вы увидите

  • Скульптура «Пермяк-соленые уши»
  • Здание Пермской духовной семинарии
  • Смотровая площадка на Соборной площади
  • Ремесленный дворик
  • Арт-пространство «Старокирпичный переулок»
  • Первый в России памятник Б. Пастернаку
  • Гостиница «Центральная»
  • «Королёвские номера»
  • «Дом со львами»
  • Дом Попова, в котором в ссылке жил М. Сперанский
  • Дом, в котором работал А. Гайдар
  • Дом благородного собрания
  • Дом С. Дягилева
  • Гимназия «Циммерман» (сестры Циммерман – прототипы чеховских «Трех сестер»)
  • Дом Грибушина
  • Сквер имени Татищева
  • Место, с которого, по официальной версии начиналась Пермь (территория Егошихинского медеплавильного завода)
В сопровождении опытного гида вы посетите самые удивительные и интересные места города, узнаете об известных людях, некогда живших здесь, о городских легендах и традициях. Более того, вы сможете сравнить сохранившиеся исторические памятники и достопримечательности 🏛️ со старыми фотографиями, чтобы увидеть, как изменилась Пермь с течением времени.
Подробнее об экскурсии 🧭 и маршруте
Во время нашей прогулки вы увидите забавную жанровую скульптуру «Пермяк-соленые уши», которая популярна среди гостей и жителей города, и, конечно, узнаете о любопытной истории 📖 ее названия.
Мы пройдемся мимо старинного здания Пермской духовной семинарии, где учились писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов, изобретатель А. С Попов, посмотрим на первый в России памятник знаменитому писателю Б. Пастернаку, не пропустим гостиницу «Центральная», в которой в эвакуации проживали известная балерина Г. Уланова, русский писатель В. Каверин, композиторы С. Прокофьев и А. Хачатурян, артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова, а также другие деятели культуры.
Обязательно посмотрим неординарный памятник архитектуры, видный особняк в стиле барокко с элементами модерна – Дом Грибушина, получивший название в честь его владельца, купца и общественного деятеля Сергея Михайловича Грибушина. Считается, что именно этот дом изображён в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» как «дом с фигурами».
И это не всё!
За время нашего променада мы увидим массу других знаковых и известных достопримечательностей 🏛️ города, которые захватят ваше внимание с первых секунд. Побываем на смотровой площадке у Соборной площади, в ремесленном дворике, арт-пространстве «Старокирпичный переулок» и сквере имени В. Н. Татищева.
О формате экскурсии 🧭
Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию ⛳ в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет. Для закрепления информации использую приемы интеллектуальных игр.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение ремесленного дворика
Что не входит
  • Чаепитие в лавке-музее «Самовар» (ремесленный дворик)
Начало
🚩 г. Пермь, Комсомольский проспект, 27
Место завершения
🏁 г. Пермь, ул. Парковая, 1 (мост через Егошиху)
Гуляем по Перми
Гуляем по Перми
Гуляем по Перми
Гуляем по Перми
Гуляем по Перми

Экскурсия проводится По расписанию или по согласованию с экскурсантами

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Л.
Андрей Л.
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