В сопровождении опытного гида вы посетите самые удивительные и интересные места города, узнаете об известных людях, некогда живших здесь, о городских легендах и традициях. Более того, вы сможете сравнить сохранившиеся исторические памятники и достопримечательности 🏛️ со старыми фотографиями, чтобы увидеть, как изменилась Пермь с течением времени.

Подробнее об экскурсии 🧭 и маршруте

Во время нашей прогулки вы увидите забавную жанровую скульптуру «Пермяк-соленые уши», которая популярна среди гостей и жителей города, и, конечно, узнаете о любопытной истории 📖 ее названия.

Мы пройдемся мимо старинного здания Пермской духовной семинарии, где учились писатели Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов, изобретатель А. С Попов, посмотрим на первый в России памятник знаменитому писателю Б. Пастернаку, не пропустим гостиницу «Центральная», в которой в эвакуации проживали известная балерина Г. Уланова, русский писатель В. Каверин, композиторы С. Прокофьев и А. Хачатурян, артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова, а также другие деятели культуры.

Обязательно посмотрим неординарный памятник архитектуры, видный особняк в стиле барокко с элементами модерна – Дом Грибушина, получивший название в честь его владельца, купца и общественного деятеля Сергея Михайловича Грибушина. Считается, что именно этот дом изображён в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» как «дом с фигурами».

И это не всё!

За время нашего променада мы увидим массу других знаковых и известных достопримечательностей 🏛️ города, которые захватят ваше внимание с первых секунд. Побываем на смотровой площадке у Соборной площади, в ремесленном дворике, арт-пространстве «Старокирпичный переулок» и сквере имени В. Н. Татищева.

О формате экскурсии 🧭

Я стараюсь уйти от традиционного рассказа и провожу экскурсию ⛳ в диалоговом режиме с демонстрацией фотографий разных лет. Для закрепления информации использую приемы интеллектуальных игр.