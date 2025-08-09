Программа в музее «Хохловка» обещает стать настоящим открытием для любителей истории и мистики.
На 35 гектарах раскинулись уникальные деревянные постройки, среди которых Богородицкая церковь и сторожевая башня. Гид расскажет о крестьянской
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные деревянные постройки
- 🕯️ Мистические истории и легенды
- 👨🏫 Экскурсия с опытным историком
- 🌿 Погружение в крестьянскую культуру
- 🚶♂️ Прогулка по живописной территории
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Богородицкая церковь
- Сторожевая башня
- Сельское пожарное депо
- Солеваренный комплекс
- Сельскохозяйственный комплекс
Описание экскурсии
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
На 35 гектарах представлены деревянные постройки: жилые, культовые, узкоспециализированные. Все здания на основе сруба, но каждое — уникально.
Например, вы увидите:
- Богородицкую церковь 1694 года рубки
- сторожевую башню
- сельское пожарное депо
- солеваренный и сельскохозяйственный комплексы
История и немного мистики
Я расскажу вам о памятниках жизни и культуре крестьян Прикамья, в том числе об их взаимоотношениях с мелкой нечистью. Вы узнаете, кто такие суседко и суседиха, банник и банница, леший и лешачиха, овинник.
А также услышите о правилах посещения бани:
- напрашиваться
- не ходить после 12 ночи
- не ходить в третий или пятый пар
- не оставлять младенца без присмотра
Почему их нужно было соблюдать, поговорим на экскурсии!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 8 лет
- Дорога из Перми до музея оплачивается отдельно. Рейсовый автобус — около 400 ₽ за чел., такси — 1500 ₽ в одну сторону
- Возможен трансфер — подробности уточняйте в переписке
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: 350 ₽/взрослый, дети до 14 лет проходят бесплатно
- По территории музея ходим пешком — маршрут около 3 км, включая подъёмы в гору
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 25 туристов
Я научный сотрудник музея «Хохловка». Любимые темы: народная культура. Вместо долго и нудно будет коротко (если не захотите подробнее), и интересно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
9 авг 2025
Посетили музей Хохловка с Светланой. Экскурсия получилась живой и познавательной. Территория обширная и очень очаровательная. Постройки установлены грамотно, создаётся впечатление, что они были не перевезены, а построены именно на этом месте. Советую ехать обязательно с гидом. Самостоятельный осмотр не даёт столько информации, сколько вы получите от историка.
Наталия
19 июл 2025
Светлане огромное спасибо за отзывчивость и проведение экскурсии не только для моих парней, но и для меня болеющей, в режиме он-лайн. Экскурсия потрясающая, всем рекомендую. Так как экскурсия индивидуальная было показано то, что не показывают на обычных экскурсиях, интересно, динамично, очень познавательно!
Е
Елена
15 июл 2025
Наша кампания из 8 человек взяла экскурсию в Хохловку через tripster со Светланой. Это был один из самых лучших экскурсоводов, с которым мы встречались в жизни. Экспозиция тоже отличная. Не буду спойлерить, но все супер!
Александр
10 июл 2025
Интересное путешествие в историко-этнографический музей Хохловка. Нас было 5 человек, поэтому помощь гида Светланы в организации трансфера была как нельзя кстати.
Можно своими глазами увидеть и крестьянскую избу местных жителей конца
