Программа в музее «Хохловка» обещает стать настоящим открытием для любителей истории и мистики.На 35 гектарах раскинулись уникальные деревянные постройки, среди которых Богородицкая церковь и сторожевая башня. Гид расскажет о крестьянской

жизни и загадочных существах, таких как леший и банник. Узнайте, почему нельзя оставлять младенца без присмотра в бане и какие приметы соблюдали наши предки. Это экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о культуре и традициях Прикамья

Описание экскурсии

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

На 35 гектарах представлены деревянные постройки: жилые, культовые, узкоспециализированные. Все здания на основе сруба, но каждое — уникально.

Например, вы увидите:

Богородицкую церковь 1694 года рубки

сторожевую башню

сельское пожарное депо

солеваренный и сельскохозяйственный комплексы

История и немного мистики

Я расскажу вам о памятниках жизни и культуре крестьян Прикамья, в том числе об их взаимоотношениях с мелкой нечистью. Вы узнаете, кто такие суседко и суседиха, банник и банница, леший и лешачиха, овинник.

А также услышите о правилах посещения бани:

напрашиваться

не ходить после 12 ночи

не ходить в третий или пятый пар

не оставлять младенца без присмотра

Почему их нужно было соблюдать, поговорим на экскурсии!

Организационные детали