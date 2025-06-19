Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в уникальную атмосферу района Мотовилиха, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Мотовилиха - это не просто район Перми, это целый мир, полный историй и культурных сокровищ.
Во время индивидуальной экскурсии вы узнаете, как Мотовилиха стала частью города, познакомитесь с историей местных заводов читать дальшеуменьшить
и узнаете значение слова "мотовило".
Мы пройдем по району, где проживал знаменитый актер Георгий Бурков, и узнаем, кто стал прототипами героев романа "Кружилиха". Микрорайон Рабочий поселок откроет перед вами страницы истории архитектуры, связанные с Баухаузом.
В музее под открытым небом вы сможете рассмотреть военную технику, а также отыщем места, где снимались известные фильмы. На высоте Перми вас ждут незабываемые виды, которые можно рассмотреть через бинокуляр.
По желанию добавим в программу посещение дома-музея Славянова и музея-диорамы, раскрывающих еще больше тайн Мотовилихи
Лучше всего посетить Мотовилиху в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно в полной мере насладиться видами города и посетить музей под открытым небом. В мае, сентябре и октябре также возможно провести экскурсию, однако погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, несмотря на холод, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более сложным погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная площадь
Райский сад
Рабочий поселок
Дом Георгия Буркова
Музей под открытым небом
Дом-музей Славянова
Музей-диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе»
Описание экскурсии
Мотовилиха сквозь столетия
Мотовилиха славится своей богатой историей. Я расскажу, какие заводы здесь находились и чем они знамениты, что такое «мотовило», чем принципиально отличаются Молотов и Молотово и в каком году Мотовилиха вошла в состав Перми. А еще покажу дом, где жил известный актер Георгий Бурков, и раскрою, кем были прототипы романа «Кружилиха» Веры Пановой.
Кино, архитектура и лучшие виды города
Вы пройдете по микрорайону Рабочий поселок, в создании которого принимали участие академик Сергей Чернышов и архитекторы немецкой школы Баухауз. Рассмотрите военную технику в музее под открытым небом и отыщете места съемок фильмов «Географ глобус пропил», «Под северным сиянием» и «Отчий берег». А также увидите самую высокую точку Перми и оцените виды города через бинокуляр, создающий эффект 25-кратного увеличения.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в экскурсию дом-музей Славянова и музей-диораму «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе». Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я живу в Перми с восьмимесячного возраста и считаю этот город по-настоящему родным.
С 1992 года провожу интеллектуальные игры, увлекаюсь краеведением и веду клуб читать дальшеуменьшить
«Пермский интеллигент» при Пермской краевой библиотеке имени Горького. С 2022 года в период навигации работаю методистом и радиоведущим на речных круизных теплоходах.
Буду рад познакомить вас с Пермью и её историями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Э
Эльвира
Дата посещения: 18 июн 2025
Прекрасная экскурсия - интересная, познавательная, живая. Юрий неутомимый рассказчик, профессионал своего любимого дела. Буду советовать и его, как экскурсовода, и эту экскурсию 🔥👍
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татьяна
Ещё раз здравствуйте. Спустя день после экскурсии "прогулка по Перми" снова с Анреем отправились в город в городе Мотовилиха. Прогулка как и в первый раз была 6 часов (обедали в читать дальшеуменьшить
кафе, где чебуреки по локоть). Побывали не только на набережной, но и на территории музея Артиллерии и чудо-парке. Был и "Райский сад", не забудьте рядом с ним закупиться хлебом (много хлеба) если хотите покормить много уточек! Готовьтесь переезжать на автобусе (трамвае), оплата не кондуктору, а по карте! Нам понравилось! Желаем и Вам приятного время провождения! Спасибо Андрею!
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М
Мария
Андрей, отличный гид. Рассказал много интересного. Вначале были темы, которые мне не интересны (актеры), понял это и дальше экскурсия шла отлично. Поняла что нужно сходить и на другие экскурсии по Перми.
+2
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Д
Дарья
Люблю конструктивизм - а в Мотовилихе он живой 😍 энтузиасты превратили рабочий квартал в настоящий элитный комплекс. Как они уговорили заводское население поменять окна на черный пластик - ума не читать дальшеуменьшить
приложу, вот пример крутого менеджмента. Спасибо, Андрею за эрудицию и за то, что поводил по закоулкам рабочих квартало и наконец за огромный энтузиазм — гуляли часов 5, дважды приходилось заходить погреться, но мое понимание Мотовилихи стало несравнимо шире
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Екатерина
Хорошая и интересная прогулка по мотовилихе! Экскурсовод очень грамотный и знает ответ на любой вопрос!
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Анна
Понравилось, что гид показывал много старых фото, спросил нас об интересах, пытался адаптировать материал под наши интересы. Также на почту от него пришла ссылка на диск с различными материалами по Перми для дополнительно изучения при желании. Андрей хороший рассказчик и хорошо знает историю. Однако, было очень холодно, поэтому не хватило сил дойти до конца маршрута. Наверное, в зимнее время экскурсию нужно сокращать.
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