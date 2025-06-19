Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Мотовилиха - это не просто район Перми, это целый мир, полный историй и культурных сокровищ.Во время индивидуальной экскурсии вы узнаете, как Мотовилиха стала частью города, познакомитесь с историей местных заводов

и узнаете значение слова "мотовило". Мы пройдем по району, где проживал знаменитый актер Георгий Бурков, и узнаем, кто стал прототипами героев романа "Кружилиха". Микрорайон Рабочий поселок откроет перед вами страницы истории архитектуры, связанные с Баухаузом. В музее под открытым небом вы сможете рассмотреть военную технику, а также отыщем места, где снимались известные фильмы. На высоте Перми вас ждут незабываемые виды, которые можно рассмотреть через бинокуляр. По желанию добавим в программу посещение дома-музея Славянова и музея-диорамы, раскрывающих еще больше тайн Мотовилихи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Мотовилиху в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно в полной мере насладиться видами города и посетить музей под открытым небом. В мае, сентябре и октябре также возможно провести экскурсию, однако погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, несмотря на холод, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более сложным погодным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.