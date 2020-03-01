Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Мотовилиха — «город в городе»

Исследовать один из самых колоритных районов Перми в компании краеведа

Андрей
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Андрей – ваш гид
Мотовилиха — это и река, и завод, и старинный район.

Вы увидите местную Красную площадь, покормите уток в Райском саду, оцените конструктивистские дома в Рабочем поселке и отыщете популярные кинолокации.

А еще рассмотрите через бинокуляр лесные массивы и долину Егошихи!
2000 ₽
1000 за экскурсию
скидка50%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Дружбы
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Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»

Что вас ожидает

Мотовилиха сквозь столетия
Мотовилиха славится своей богатой историей. Я расскажу, какие заводы здесь находились и чем они знамениты, что такое «мотовило», чем принципиально отличаются Молотов и Молотово и в каком году Мотовилиха вошла в состав Перми. А еще покажу дом, где жил известный актер Георгий Бурков, и раскрою, кем были прототипы романа «Кружилиха» Веры Пановой.

Кино, архитектура и лучшие виды города
Вы пройдете по микрорайону Рабочий поселок, в создании которого принимали участие академик Сергей Чернышов и архитекторы немецкой школы Баухауз. Рассмотрите военную технику в музее под открытым небом и отыщете места съемок фильмов «Географ глобус пропил», «Под северным сиянием» и «Отчий берег». А также увидите самую высокую точку Перми и оцените виды города через бинокуляр, создающий эффект 25-кратного увеличения.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в экскурсию дом-музей Славянова и музей-диораму «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе». Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»
Мотовилиха — «город в городе»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Дружбы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Перми живу с восьми месяцев от рождения, поэтому считаю ее родным городом. С 1992 года занимаюсь проведением интеллектуальных игр. А еще увлекаюсь краеведением и веду клуб «Пермский интеллигент» при краевой библиотеке имени Горького. До встречи!
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