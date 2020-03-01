Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Мотовилиха сквозь столетия
Мотовилиха славится своей богатой историей. Я расскажу, какие заводы здесь находились и чем они знамениты, что такое «мотовило», чем принципиально отличаются Молотов и Молотово и в каком году Мотовилиха вошла в состав Перми. А еще покажу дом, где жил известный актер Георгий Бурков, и раскрою, кем были прототипы романа «Кружилиха» Веры Пановой.
Кино, архитектура и лучшие виды города
Вы пройдете по микрорайону Рабочий поселок, в создании которого принимали участие академик Сергей Чернышов и архитекторы немецкой школы Баухауз. Рассмотрите военную технику в музее под открытым небом и отыщете места съемок фильмов «Географ глобус пропил», «Под северным сиянием» и «Отчий берег». А также увидите самую высокую точку Перми и оцените виды города через бинокуляр, создающий эффект 25-кратного увеличения.
По желанию мы можем включить в экскурсию дом-музей Славянова и музей-диораму «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе». Входные билеты оплачиваются дополнительно.