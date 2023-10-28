Об экскурсииЭкскурсия на гору Ослянка — это эксклюзивный трехдневный тур и настоящее приключение! Вы подниметесь выше границы леса, побываете на крыше Среднего Урала, его единственном тысячнике (1119 м). А путешествуем мы на комфортабельных джипах: Mercedes-Gelendvagen и Nissan Patrol;.

Невероятная красота Уральской природы будет окружать вас на протяжении всего путешествия: горы, реки, разные климатические зоны растительности, а также главный Уральский хребет.