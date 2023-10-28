Три дня в Уральских горах — это настоящее приключение.
Вместе с нами вы покорите высочайшую точку Среднего Урала, пройдете насыщенный маршрут вдоль лесов и горных рек.
Для передвижения мы используем комфортабельные внедорожники, а ночевать будем на туристической базе.
Вместе с нами вы покорите высочайшую точку Среднего Урала, пройдете насыщенный маршрут вдоль лесов и горных рек.
Для передвижения мы используем комфортабельные внедорожники, а ночевать будем на туристической базе.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Главный Уральский хребет
- Гора Ослянка (большая, малая)
- Гора Одинокая
- Вершины Северного и Южного Басега
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииЭкскурсия на гору Ослянка — это эксклюзивный трехдневный тур и настоящее приключение! Вы подниметесь выше границы леса, побываете на крыше Среднего Урала, его единственном тысячнике (1119 м). А путешествуем мы на комфортабельных джипах: Mercedes-Gelendvagen и Nissan Patrol;.
Невероятная красота Уральской природы будет окружать вас на протяжении всего путешествия: горы, реки, разные климатические зоны растительности, а также главный Уральский хребет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Передвижение на комфортных внедорожниках Mercedes-Gelendvagen (2 шт) и Nissan Patrol
- Проживание на базе (2 ночи)
- Горячее трехразовое питание
- Перекусы, вода
- Экскурсия на вершину горы Ослянки
- Баня во 2-й день
- Регистрация тура в МЧС
- Спутниковая и радиосвязь на маршруте
- Фото/видеосъёмка
- Что не входит
- Трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др.
- Баня в 1-й день — 700 руб. с чел. (не менее 4-х чел.)
- Ночлег в палатке у подножия Ослянки — 3.000 руб
- Место начала и завершения?
- Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Выезд из Губахи в 16:00
- При необходимости мы организуем трансфер из любого города за дополнительную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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