Вершина среднего Урала - Гора Ослянка

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Три дня в Уральских горах — это настоящее приключение.

Вместе с нами вы покорите высочайшую точку Среднего Урала, пройдете насыщенный маршрут вдоль лесов и горных рек.

Для передвижения мы используем комфортабельные внедорожники, а ночевать будем на туристической базе.
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Главный Уральский хребет
  • Гора Ослянка (большая, малая)
  • Гора Одинокая
  • Вершины Северного и Южного Басега
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсииЭкскурсия на гору Ослянка — это эксклюзивный трехдневный тур и настоящее приключение! Вы подниметесь выше границы леса, побываете на крыше Среднего Урала, его единственном тысячнике (1119 м). А путешествуем мы на комфортабельных джипах: Mercedes-Gelendvagen и Nissan Patrol;.
Невероятная красота Уральской природы будет окружать вас на протяжении всего путешествия: горы, реки, разные климатические зоны растительности, а также главный Уральский хребет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Передвижение на комфортных внедорожниках Mercedes-Gelendvagen (2 шт) и Nissan Patrol
  • Проживание на базе (2 ночи)
  • Горячее трехразовое питание
  • Перекусы, вода
  • Экскурсия на вершину горы Ослянки
  • Баня во 2-й день
  • Регистрация тура в МЧС
  • Спутниковая и радиосвязь на маршруте
  • Фото/видеосъёмка
Что не входит
  • Трансфер из Перми, Екб, Ижевска и др.
  • Баня в 1-й день — 700 руб. с чел. (не менее 4-х чел.)
  • Ночлег в палатке у подножия Ослянки — 3.000 руб
Место начала и завершения?
Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Выезд из Губахи в 16:00
  • При необходимости мы организуем трансфер из любого города за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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