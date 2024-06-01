Познавательные экскурсии на природе в Перми

Найдено 28 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Перми, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
«Посещение природного парка «Пермский» — 100 руб»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
41 отзыв
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
«Монастырь на вершине Белой горы в окружении самобытных деревушек и уральских лесов станет ярким началом дня»
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
42 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Посещение природного парк «Пермский», где расположены объекты Каменный город и Усьвинские столбы, оплачивается дополнительно»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
37 отзывов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
«Прикамье — настоящий кладезь невероятных природных маршрутов»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300 за всё до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
72 отзыва
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
«Раскрою, как образовались эти захватывающие дух ландшафты, какие природные явления на них повлияли и как шло освоение окружающих земель»
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350 за всё до 4 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Наше путешествие начнется с Кунгура — одного из красивейших городов Пермского края, который знаменит не только дивной природой, но и секретами, которые хранят его старинные улицы»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
«Царские ворота — крупнейшая карстовая арка во всем крае, живописно выступающая над рекой на высоте 24 метра»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250 за всё до 4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
«А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«(на маршрут возьмите перекус, обедать будем на природе)»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
По старинным улицам Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
«Пермь — это не только интересная архитектура разных эпох, но и живописные скверы»
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000 за всё до 10 чел.
Каменный город - чудо пермской тайги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
«И, воспользовавшись секретными методиками, попробуете зарядиться энергией природы и космоса»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
«Старая Губаха — вы посетите заброшенный город и полюбуетесь шикарными пейзажами: скалами Ладейными и живописными горами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
«Камень Ермак — природный объект на берегу реки Сылва»
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«А в селе Красная Слудка пройдете по местам съемок советской киноклассики, осмотрите нарядную Вознесенскую церковь и сможете искупаться в живописной Каме»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000 за всё до 10 чел.
К вершинам Северного Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
«Помяненный, или Колчимский Камень (727 м) — нерукотворное «сооружение» из живописных останцев и настоящее воплощение сказочной природы нашего края»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
«Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием»
1 авг в 08:30
15 авг в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
3 отзыва
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
«Любителям активных пеших прогулок, заповедной природы, искателям мест силы и красивейших видов»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900 за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Кунгурская пещера — природный памятник, который считается одним из самых эффектных и поистине красивых на территории Урала и Сибири»
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
«Вы не только насладитесь пейзажами уральских гор, но и пофотографируетесь в средневековых одеяниях»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
«Если вы хотите увидеть настоящие Уральские горы и реки, зарядиться энергией природы, перезагрузиться по-настоящему, то вам точно сюда»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
8 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Посещения природного парка “Пермский” – 100 руб»
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Это идеальное место для фотографий, общения с друзьями и наслаждения чашечкой чая в окружении потрясающих пейзажей»
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Усьвинские столбы»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
Джип-тур «Усьвинские столбы»
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
«Что вас ожидает: Встреча с природой Эта местность служила площадкой для съемок многих известных фильмов, включая «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и другие»
Расписание: Понедельник - пятница с 12:00
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
от 29 900 за всё до 4 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
«Губаха — затерянный среди скал город, где природные пейзажи переплетаются с индустриальными»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000 за всё до 3 чел.
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 400 за всё до 4 чел.
Глубинные богатства Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
«Колпаки — природная граница между Европой и Азией из гряды гор, напоминающих шапки-колпаки»
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
«Попробовав на вкус историю земли чердынской, природу, дух и кухню, вам захочется вернуться сюда снова»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
«Хохловка — идеальное сочетание деревянных построек и природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    По старинным улицам Перми
    Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
    Потрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсия
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места
  • Л
    Лилиана
    22 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
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    и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!

    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на
  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    По старинным улицам Перми
    Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
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    рассказывает о нем. Благодаря ему мы узнали много любопытных моментов, о которых навряд ли бы нашли в интернете. Да и потом, такая сжатая информация намного лучше и интереснее, чем гуглить и пытаться сопоставить историю, факты и события. За несколько часов мы побывали в разных местах города, узнали о людях, архитектуре, истории становления города и даже кухни. Мы потом еще не раз гуляли самостоятельно по городу и вспоминали, при виде каких-то домов, о рассказах Андрея. Мы благодарны ему за прекрсаную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  2. 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
  3. 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
  4. Каменные богатыри Полюд и Ветлан
  5. Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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