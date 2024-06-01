Т Татьяна По старинным улицам Перми Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.

Т Татьяна Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.

Е Елена Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии

Е Елена 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.

И Ирина 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!

Н Наталия 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.

Л Лилиана 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы читать дальше и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине! Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю

С Светлана 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍

А Алена Путешествие в «каменное сердце» Пермского края Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.