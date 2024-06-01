1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
«Посещение природного парка «Пермский» — 100 руб»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
«Монастырь на вершине Белой горы в окружении самобытных деревушек и уральских лесов станет ярким началом дня»
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Посещение природного парк «Пермский», где расположены объекты Каменный город и Усьвинские столбы, оплачивается дополнительно»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
«Прикамье — настоящий кладезь невероятных природных маршрутов»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
«Раскрою, как образовались эти захватывающие дух ландшафты, какие природные явления на них повлияли и как шло освоение окружающих земель»
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
«Наше путешествие начнется с Кунгура — одного из красивейших городов Пермского края, который знаменит не только дивной природой, но и секретами, которые хранят его старинные улицы»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
«Царские ворота — крупнейшая карстовая арка во всем крае, живописно выступающая над рекой на высоте 24 метра»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
«А также погуляете по пойменным Обвинским и Камским лугам и насладитесь красотой местной природы»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:30
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«(на маршрут возьмите перекус, обедать будем на природе)»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
«Пермь — это не только интересная архитектура разных эпох, но и живописные скверы»
Завтра в 20:00
14 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
«И, воспользовавшись секретными методиками, попробуете зарядиться энергией природы и космоса»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
«Старая Губаха — вы посетите заброшенный город и полюбуетесь шикарными пейзажами: скалами Ладейными и живописными горами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
«Камень Ермак — природный объект на берегу реки Сылва»
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
От Перми до Красной Слудки на теплоходе: легенды, история и живописные виды
Путешествие по Каме на теплоходе с посещением Красной Слудки. Узнайте легенды, историю и насладитесь живописными видами
Начало: На причале КамГэс
«А в селе Красная Слудка пройдете по местам съемок советской киноклассики, осмотрите нарядную Вознесенскую церковь и сможете искупаться в живописной Каме»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
52 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
«Помяненный, или Колчимский Камень (727 м) — нерукотворное «сооружение» из живописных останцев и настоящее воплощение сказочной природы нашего края»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
«Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием»
1 авг в 08:30
15 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
«Любителям активных пеших прогулок, заповедной природы, искателям мест силы и красивейших видов»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
«Кунгурская пещера — природный памятник, который считается одним из самых эффектных и поистине красивых на территории Урала и Сибири»
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
«Вы не только насладитесь пейзажами уральских гор, но и пофотографируетесь в средневековых одеяниях»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
«Если вы хотите увидеть настоящие Уральские горы и реки, зарядиться энергией природы, перезагрузиться по-настоящему, то вам точно сюда»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Посещения природного парка “Пермский” – 100 руб»
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Это идеальное место для фотографий, общения с друзьями и наслаждения чашечкой чая в окружении потрясающих пейзажей»
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-тур «Усьвинские столбы»
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
«Что вас ожидает: Встреча с природой Эта местность служила площадкой для съемок многих известных фильмов, включая «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Одна» и другие»
Расписание: Понедельник - пятница с 12:00
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
от 29 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
«Губаха — затерянный среди скал город, где природные пейзажи переплетаются с индустриальными»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
«Колпаки — природная граница между Европой и Азией из гряды гор, напоминающих шапки-колпаки»
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
«Попробовав на вкус историю земли чердынской, природу, дух и кухню, вам захочется вернуться сюда снова»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
«Хохловка — идеальное сочетание деревянных построек и природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
- ЕЕлена26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
- ННаталия23 мая 2024Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
- ЛЛилиана22 мая 2024Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
- ССветлана21 мая 2024Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
- ААлена20 мая 2024Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
- РРоман16 мая 2024Ранней весно еще прохладно, чтобы посещать загород. Мы приняли решение об ознакомительной экскурсии по городу Пермь. Андрей со знанием города
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Природа и пейзажи»
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