Экскурсии выходного дня в Перми

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Перми, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
В тренде
Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 750 за всё до 4 чел.
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
Роботы: Пермский период
🚶 Пешая
Групповая
1 час
20 отзывов
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850 за человека
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    28 мая 2024
    К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
    Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
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    Пермском крае с удовольствием отвечала, очень внимательна и к каждому нашла индивидуальный подход. Экскурсия была организована по высшему разряду, Татьяна показала нам интересные локации куда не все экскурсоводы водят группы, организовала лодку для большего впечатления и облегчения прохождения пути, подарила по завершению экскурсии каждому подарки! Мы были в восторге от экскурсии и нашего гида. Остались самые лучшие впечатления. Решили, что непременно еще вернемся и посетим другие экскурсии с нашим гидом Татьяной.

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    1)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Роботы: Пермский период
    Спасибо за экскурсию! Информативно, нескучно, живо. Рекомендую.
  • Я
    Яковлева
    7 мая 2024
    Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
    Благодарны Сергею за поездку в Кунгурскую пещеру и экскурсию по Кунгуру. Отдельная благодарность за подъем на звонницу Тихвинского храма и колокольный перезвон! Всем добра и здоровья! 👍🤗
  • м
    марина
    3 мая 2024
    Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
    Благодаря Татьяне влюбились в Пермский край, появились мысли и желания продолжить свою знакомство с Уралом! Безмерно благодарны, очень рады,что познакомились с таким приятным человеком,влюбленным в дело,которое делает! Татьяна,спасибо!!
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
    Прекрасно все было, очень умная и тактичная экскурсовод, огромная благодарность!
  • Е
    Евгения
    26 февраля 2024
    К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
    Путешествие очень понравилось. Зимний лес, природа, каменный город и столбы восхитительны. Гид был Сергей, рассказал, показал и даже помог забраться
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    в труднодоступные места. Всё было отлично. Увидели зимнюю красоту этих мест. Огромное спасибо за эту любовь к Пермскому краю! Обязательно вернемся и посетим другие маршруты.

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда
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    за проделанный путь - вид сверху на красоту природы. Татьяна - уникальный гид! Весь день ощущаешь себя не просто на экскурсии, а как на прогулке с лучшей подругой.

  • В
    Валентина
    13 июля 2023
    Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
    Мы посетили Кунгурскую ледяную пещеру. По пути из Перми до Кунгура экскурсовод Татьяна Николаевна знакомила нас со всеми встречающимися по пути достопримечательностями. Очень интересный рассказчик! Водитель Юрий отлично знает маршрут. Ни разу не попали в пробки. Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
  2. К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
  3. Роботы: Пермский период
  4. Каменные богатыри Полюд и Ветлан
  5. Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 850 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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