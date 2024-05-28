1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
В тренде
Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции
Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Роботы: Пермский период
Начало: Г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111А, подъезд 6
Расписание: Ждем Вас на экскурсии в четверг в 19:00 и в воскресенье в 11:00
13 июня в 19:00
16 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира28 мая 2024Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
- ЕЕкатерина13 мая 20241)Настоящую it компанию и производство 2) Понравился интерактив 3) Подумайте о подарках экскурсантам, цена достаточно завышена за экскурсию.
- ЯЯна13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, познавательно, простым языком, дочка 13 лет в восторге, все можно потрогать и сфоткать)))
- ЕЕкатерина12 мая 2024Спасибо за экскурсию! Информативно, нескучно, живо. Рекомендую.
- ЯЯковлева7 мая 2024Благодарны Сергею за поездку в Кунгурскую пещеру и экскурсию по Кунгуру. Отдельная благодарность за подъем на звонницу Тихвинского храма и колокольный перезвон! Всем добра и здоровья! 👍🤗
- ммарина3 мая 2024Благодаря Татьяне влюбились в Пермский край, появились мысли и желания продолжить свою знакомство с Уралом! Безмерно благодарны, очень рады,что познакомились с таким приятным человеком,влюбленным в дело,которое делает! Татьяна,спасибо!!
- ЕЕлена11 апреля 2024Прекрасно все было, очень умная и тактичная экскурсовод, огромная благодарность!
- ЕЕвгения26 февраля 2024Путешествие очень понравилось. Зимний лес, природа, каменный город и столбы восхитительны. Гид был Сергей, рассказал, показал и даже помог забраться
- ММария1 августа 2023Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда
- ВВалентина13 июля 2023Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеруМы посетили Кунгурскую ледяную пещеру. По пути из Перми до Кунгура экскурсовод Татьяна Николаевна знакомила нас со всеми встречающимися по пути достопримечательностями. Очень интересный рассказчик! Водитель Юрий отлично знает маршрут. Ни разу не попали в пробки. Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На выходные»
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