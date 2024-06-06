По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 81 отзыв Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест 21 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 41 отзыв Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края Начало: По договоренности 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 42 отзыва 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села Начало: По договоренности 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 37 отзывов Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера 18 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 11 часов 72 отзыва Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда Начало: Место проживания в г. Перми 17 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 71 отзыв Кунгурская пещера - ледяное подземное царство Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края 13 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы 18 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Краснокамск и Нытва: уникальное путешествие по городам Пермского края Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых 12 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 13 часов 15 отзывов Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест 23 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Каменный город - чудо пермской тайги В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 8 отзывов Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья Начало: В центре Перми 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 13 часов 3 отзыва Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне Начало: В удобном месте в Перми 25 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Город Чердынь: руины веры Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой Начало: В удобном для вас месте 28 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря Начало: По месту проживания в городе Перми 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 12 часов 1 отзыв Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши» 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Экскурсия в Музей Пермь-36 - живая история в сердце Пермского края Исследуйте тайны Музея Пермь-36 с личным гидом, узнайте невероятные истории и увидите реалии быта заключенных Начало: Центр города 9 490 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов В тренде Экскурсия в Кунгур: Ледяная пещера и купеческие традиции Погрузитесь в атмосферу купеческого Кунгура и величие Ледяной пещеры в компании опытного гида Начало: По договоренности Расписание: Смотрите свободные даты 13 750 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 12 отзывов К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас Начало: По договорённости Расписание: Смотрите свободные даты 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 14 часов 8 отзывов 4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы» Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми Расписание: Ежедневно в 4:30. 20 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв 4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми Расписание: Ежедневно в 4:00 22 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «Хохловка» - музей под открытым небом Начало: Г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, д. 27 Расписание: ежедневно 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27 Расписание: Ежедневно 14 000 ₽ за всё до 30 чел.

Индивидуальная 13 часов Древняя Чердынь - столица Перми Великой Начало: Отель 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов В сердце Уральской тайги!: стоп, снято Начало: Отель Расписание: Ежедневно 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 5 часов Джип-тур «Усьвинские столбы» Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42 Расписание: Понедельник - пятница с 12:00 от 29 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака» Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой Начало: В любом удобном вам месте 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев Начало: В районе гостиницы «Урал» 16 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Глубинные богатства Пермского края Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда 28 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Из Перми - на землю Соли Камской Увидеть, как добывается соль, и узнать, чем ещё славен город Соликамск 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа Музей «Хохловка»: избы, башни, купола Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края Начало: У гостиницы «Урал» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.