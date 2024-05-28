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Пермском крае с удовольствием отвечала, очень внимательна и к каждому нашла индивидуальный подход. Экскурсия была организована по высшему разряду, Татьяна показала нам интересные локации куда не все экскурсоводы водят группы, организовала лодку для большего впечатления и облегчения прохождения пути, подарила по завершению экскурсии каждому подарки! Мы были в восторге от экскурсии и нашего гида. Остались самые лучшие впечатления. Решили, что непременно еще вернемся и посетим другие экскурсии с нашим гидом Татьяной.