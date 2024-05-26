1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
«Остановимся на Белом камне — это место идеально подходит для встречи рассвета, а при ясном небе вы даже разглядите вершины Уральских гор»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Вы услышите связанные с ними легенды и оцените огромные глыбы Уральских гор, спрятанные среди извилистых рек и таежных просторов»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
«А также увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли и загадаете желание у лесного фонтана»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Большой Ветлан — знаменитый камень-гора, возвышающийся на 100 метров над рекой»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
«Гора Крестовая — одна из самых живописных вершин Западного Урала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Белый камень — первая остановка и идеальное место, чтобы встретить рассвет и посмотреть издалека на вершины Уральских гор»
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Что вас ожидает Большой Ветлан Известный камень-гора, возвышающийся на сто метров над рекой, окружен множеством легенд и укрыт краснокнижными растениями»
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
«Это сказочное место: горы вдали и птицы, парящие на уровне глаз»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
«Колпаки — природная граница между Европой и Азией из гряды гор, напоминающих шапки-колпаки»
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
- ННаталия23 мая 2024Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
- ЛЛилиана22 мая 2024Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
- ССветлана21 мая 2024Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
- ААлена20 мая 2024Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
- ЕЕлена5 мая 2024Замечательная поездка получилась
- ООльга30 апреля 2024Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов Интересно рассказывает о своем крае Была предложена возможность поменять немного маршрут и мы были счастливы. Искренне рекомендуем столь заботливого экскурсовода
- ААнастасия30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
- ИИгорь20 апреля 2024Впечатления отличные. Хорошая прогулка, красивая природа, потрясающие пейзажи. И гид потрясающий, ни куда не спешил, всё обстоятельно показывал, помог сделать
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