Экскурсии к горам Перми

Найдено 10 экскурсий в категории «Горы» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
«Остановимся на Белом камне — это место идеально подходит для встречи рассвета, а при ясном небе вы даже разглядите вершины Уральских гор»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
42 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
«Вы услышите связанные с ними легенды и оцените огромные глыбы Уральских гор, спрятанные среди извилистых рек и таежных просторов»
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
37 отзывов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
«А также увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли и загадаете желание у лесного фонтана»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 300 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Большой Ветлан — знаменитый камень-гора, возвышающийся на 100 метров над рекой»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
«Гора Крестовая — одна из самых живописных вершин Западного Урала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
8 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Белый камень — первая остановка и идеальное место, чтобы встретить рассвет и посмотреть издалека на вершины Уральских гор»
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
«Что вас ожидает Большой Ветлан Известный камень-гора, возвышающийся на сто метров над рекой, окружен множеством легенд и укрыт краснокнижными растениями»
Расписание: Ежедневно в 4:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
22 900 за всё до 4 чел.
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Начало: В любом удобном вам месте
«Это сказочное место: горы вдали и птицы, парящие на уровне глаз»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
25 000 за всё до 3 чел.
Глубинные богатства Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
«Колпаки — природная граница между Европой и Азией из гряды гор, напоминающих шапки-колпаки»
11 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
    Потрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсия
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места
  • Л
    Лилиана
    22 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
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    и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!

    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Замечательная поездка получилась
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов Интересно рассказывает о своем крае Была предложена возможность поменять немного маршрут и мы были счастливы. Искренне рекомендуем столь заботливого экскурсовода
    Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
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    наслаждаться потрясающими видами без спешки и толп туристов. Совет - брать с собой палки, очень помогают карабкаться по липкому проваливающемуся снегу. Гид Константин рассказал об истории, легендах и кино, связанных с этими местами, не утомляя лишней болтовнёй лишь бы что-то говорить; помогал забираться на сложные вершины. Не пожалела, что решилась! Рекомендую!

  • И
    Игорь
    20 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Впечатления отличные. Хорошая прогулка, красивая природа, потрясающие пейзажи. И гид потрясающий, ни куда не спешил, всё обстоятельно показывал, помог сделать
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    хорошие кадры, рассказал об этих местах буквально всё, действительно старался на совесть. И сама программа очень насыщенная. У меня даже осталось впечатление, что я получил две экскурсии по цене одной. Искренне впечатлён, всем рекомендую. Отмечу тот момент, что я ходил с детьми восьми и тринадцати лет и ходил в межсезонье, когда снег уже активно тает, но в лесу ещё сохраняется. Идти было тяжеловато, периодически проваливались, но не взирая на это дети экскурсию выдержали без проблем. Если кто-то сомневается, то можете не сомневаться, проверил на своих. Справились. И тот факт, что ходили мы в будничный день, тоже дал положительный момент. На протяжении всей экскурсии мы были совершенно одни. Периодически даже создавалось впечатление, что мы ходим по совершенно диким, нехоженым местам. Это тоже придало дополнительный шарм всей экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Горы»

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  1. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  2. 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
  3. Каменные богатыри Полюд и Ветлан
  4. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  5. Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Какие места ещё посмотреть в Перми
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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