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и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!