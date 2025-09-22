Усьвинские столбы и Каменный город представляют собой удивительные природные памятники Пермского края. Высокие отвесные скалы, формировавшиеся тысячелетиями, открывают потрясающие виды на реку Усьва.
Каменный город впечатляет своими скальными образованиями, напоминающими старинный город с улицами и площадями.
Это место поражает воображение своими лабиринтами и каменными фигурами, такими как Большая Черепаха и Пернатый Страж.
Однодневное путешествие подарит незабываемые впечатления и возможность полюбоваться красотой Среднего Урала
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞 Захватывающие виды на реку Усьва
- 🗿 Каменные фигуры и лабиринты
- 🌳 Прогулка по Каменному городу
- 🧭 Ощущение приключения и открытия
Что можно увидеть
- Усьвинские столбы
- Каменный город
- Чертов палец
- Большая Черепаха
- Пернатый Страж
Описание экскурсииУсьвинские столбы Это гордость всего Среднего Урала и Пермского края, а также один из самых популярных маршрутов для активного туризма. Это высокие отвесные скалы с видом на реку Усьва, длиною в несколько километров. Формировался этот каменный массив тысячелетиями, из известковых пород. В его структуре множество гротов, пещер, так называемых «пальцев» — одиночных узких, высоких скал, практически неприступных. Самый популярный останец Усьвинских столбов — Чертов палец — «визитная карточка» этого места. С вершины Столбов перед вами откроется захватывающая панорама. Красивейшие изгибы реки, бескрайние лесные просторы и, конечно, захватывающие дух, прибрежные скалы. Каменный город Это красивейшее, самобытное место. Скальные каменные останцы здесь расположены так, что создается впечатление, будто вы находитесь в старинном городе, где есть свои дома, площади, улицы, по которым можно прогуляться. Каменные скалы в несколько метров высотой впечатляют своей грандиозностью и причудливостью форм. А деревья, растущие прямо на камнях, лабиринты, в которых запросто можно заблудиться, образы каменных животных придают этому месту загадочную таинственность. Главными скалами Каменного Города считаются Большая Черепаха, высовывающая из панциря свою голову и Пернатый Страж, который получил свое название за сходство с птицей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усьвинские столбы
- Каменный город
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Билеты в природный парк Пермский
Что не входит в цену
- Питание на маршруте (средний чек 400-700 руб.)
- Оплата лодки/ снегохода (2000 руб. с участника)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лоншакова
22 сен 2025
И Каменный город, и Усьвинские столбы оставили много прекрасных впечатлений. Красивейшие панорамы, увлекательный сплав по реке на лодке с воздушной подушкой, физическая активность, чистейший воздух! Огромное спасибо Константину за интересную
А
Андрей
16 сен 2025
Надежда-суперэкскурсовод! Сейчас знаю все о пермском крае. Рекомендую
А
Александр
10 сен 2025
Ездили компанией из 4-х человек. Мы в восторге!!! Природа Урала просто восхитительна. Уставшие, но довольные вспоминаем детали поездки. Путешествие, о котором будем вспоминать ещё очень долго, получилось таким, благодаря нашему гиду Константину. Эрудированный, внимательный, вежливый и заботливый о своей группе. Уровень сервиса в его исполнении на высочайшем уровне.
К
Константин
16 июл 2025
Спасибо отличному гиду Константину за продуктивное время и эмпатию. Очень приятно общаться с гидом, у которого действительно горят глаза от своей работы.
K
Konstantin
16 июл 2025
