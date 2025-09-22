Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Усьвинские столбы и Каменный город представляют собой удивительные природные памятники Пермского края. Высокие отвесные скалы, формировавшиеся тысячелетиями, открывают потрясающие виды на реку Усьва.



Каменный город впечатляет своими скальными образованиями, напоминающими старинный город с улицами и площадями.



Это место поражает воображение своими лабиринтами и каменными фигурами, такими как Большая Черепаха и Пернатый Страж.



🏞 Захватывающие виды на реку Усьва

🗿 Каменные фигуры и лабиринты

🌳 Прогулка по Каменному городу

🧭 Ощущение приключения и открытия

Что можно увидеть Усьвинские столбы

Каменный город

Чертов палец

Большая Черепаха

Пернатый Страж

Усьвинские столбы Это гордость всего Среднего Урала и Пермского края, а также один из самых популярных маршрутов для активного туризма. Это высокие отвесные скалы с видом на реку Усьва, длиною в несколько километров. Формировался этот каменный массив тысячелетиями, из известковых пород. В его структуре множество гротов, пещер, так называемых «пальцев» — одиночных узких, высоких скал, практически неприступных. Самый популярный останец Усьвинских столбов — Чертов палец — «визитная карточка» этого места. С вершины Столбов перед вами откроется захватывающая панорама. Красивейшие изгибы реки, бескрайние лесные просторы и, конечно, захватывающие дух, прибрежные скалы. Каменный город Это красивейшее, самобытное место. Скальные каменные останцы здесь расположены так, что создается впечатление, будто вы находитесь в старинном городе, где есть свои дома, площади, улицы, по которым можно прогуляться. Каменные скалы в несколько метров высотой впечатляют своей грандиозностью и причудливостью форм. А деревья, растущие прямо на камнях, лабиринты, в которых запросто можно заблудиться, образы каменных животных придают этому месту загадочную таинственность. Главными скалами Каменного Города считаются Большая Черепаха, высовывающая из панциря свою голову и Пернатый Страж, который получил свое название за сходство с птицей.

