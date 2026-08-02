5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце пармы» в Губахе
Днем в горах, вечером дома: это будет насыщенная поездка! Каменные столбы, лабиринт из останцев, деревянная крепость-декорация и подвесной мост — за один день вы увидите популярные локации Пермского края, а я покажу лучшие места и ракурсы для съемок этой красоты. Выезжаем рано, поэтому вы сможете насладиться величием зеленых гор наедине, без толп туристов.
Рано утром мы отправляемся из Перми, заглянув по пути на завтрак в кафе. Остановимся на Белом камне — это место идеально подходит для встречи рассвета, а при ясном небе вы даже разглядите вершины Уральских гор. Затем нас ждут главные достопримечательности на нашем маршруте:
Усьвинские столбы. Мы совершим несложный треккинг часов на 5 (10 км в обе стороны): прогуляемся вдоль горной реки, обрамленной хвойным лесом, и поднимемся к трем смотровым площадкам. На каждой из них открываются разные ракурсы на столбы — вы пофотографируетесь на фоне Чертова пальца, а на вершине отдохнете, перекусите и насладитесь вкусным чаем.
Каменные останцы (2,5 часа, 3 км в обе стороны). Это бывшее морское дно — кое-где даже можно найти отпечатки древних моллюсков. Вы исследуете этот лабиринт, по желанию заберетесь на камни и сделаете множество атмосферных снимков.
После обеда в кафе мы заедем к деревянной крепости, возведенной в этих местах как декорация для фильма «Сердце пармы» о покорении Перми. Мы осмотрим ее постройки, воссоздающие селение 15-го века. А затем посетим подвесной мост через реку Косьва — живописный и безопасный: с него открывается отличный вид на скалу Ладейная.
Гора Крестовая и хребет Рудянский Спой. Мы поднимемся по несложной тропе (40 минут, 2 км в обе стороны) на одну из самых известных и древних вершин Урала высотой 471 м. На вершине установлен крест, посвящённый первыми поселенцами, которые открыли месторождение железной руды. Прогуляемся по хребту, возможно найдём остатки древних деревьев и растительности, полюбуемся каменными останцами и оценим видом на вечерний город Губаха.
Организационные детали
Отправление из Перми в 04:30, возвращение — не позднее 21:30
Трансфер входит в стоимость, встретим в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми
Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с водителем. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
Длина маршрута 500 км
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
До Усьвинских столбов можем добраться на лодке или снегоходе: 2000 ₽ за чел. от 2-х человек, для одного участника — 3000 ₽, детям до 12 лет — скидка
Питание в проверенных кафе — средний чек 500 ₽, на обед возьмите перекус
Посещение природного парка Пермский» — 150 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1761 туриста
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов.
Создаём нешаблонные программы с 2014 года — читать дальшеуменьшить
авторские экскурсии, сплавы и экспедиции, продуманные до мелочей и наполненные впечатлениями. В каждом путешествии уделяем внимание комфорту, уникальности и душевной организации.
Наша команда гидов — аккредитованные профессионалы, которые отлично знают регион и искренне любят своё дело.
Насладимся каждым местом и моментом вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Лучше один раз увидеть собственными глазами, чем пересмотреть тысячи фоток в интернете. Сердечно благодарю Юрия и Евгению за возможность увидеть красоту Пермского края собственными глазами. В этой поездке было всё прекрасно: посещаемые локации, погода (хотя обещали дожди), люди и конечно же его величество природа. Теперь становиться понятно, почему киношники, так любят снимать здесь свои шедевры.
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Ксения
Вчера были на шикарной экскурсии с гидом Антоном. Море положительных эмоций. Потрясающий маршрут!!! Всегда переживаю за дорогу, Антон вел машину аккуратно, было спокойно, отвечал на все вопросы, рассказывал сам. Это читать дальшеуменьшить
отличный туристический маршрут для городских жителей. Несмотря на предшествующую дождливую погоду, лужи и грязь, выбрали подъем на столбы пешком. Это того стоило,ни капельки не пожалели!!! Набрали грибов,поели ягод, полюбовались потрясающими видами. Антом подсказывал где легче подняться,помогал. На обратном пути захотелось посмотреть на столбы с воды. Антон созвонился, договорился. Это отдельные эмоции и впечатления. Одну из локаций заволокло густыми облаками и шел сильный дождь. Гид предложил заменить на другую. Ускорились и успели на нее до дождя. Шикарно! Посмотрели с вершины на локации,которые посетили до этого. Гид не торопил,хотя мы уже выбились из временного графика. Не хотелось уезжать,но, догнавший нас ливень, заставил возвращаться домой. Спасибо огромное Антону за превосходный день!!! Рекомендем всей семьёй!!!
+2
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S
Suzanna
Спасибо большое за отличное приключение! Всё шло как по маслу: не торопились, но и не теряли время зря, каждый пункт программы был к месту. Чувствовалось, что всё продумали👌
Отдельное спасибо Андрею, нашему гиду. С ним было спокойно и интересно: из таких мелочей и складывается хорошее впечатление. Очень рады, что попали именно к нему — день точно запомнится!
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Валерия
Это было отличное однодневное путешествие, которое было продумано до мелочей. Гид Евгения прекрасно оформляла поездку интересными рассказами о Перми и Пермском крае, а также помогала во всех ситуациях и идеально читать дальшеуменьшить
«подстраивала» маршрут под мои желания. Для подъезда к Усьвинским столбам взяла лодку, о чем ни разу не пожалела – виды шикарные! отдельное спасибо Евгении за помощь на всех этапах маршрута, за красивые фотографии и хорошее настроение! Обязательно вернусь еще и посоветую друзьям! ❤️
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Е
Екатерина
Мы получили потрясающие эмоции от увиденного. Тур четко организован, все продуманно до мелочей. Андрей был нашим гидом. Он не только прекрасный рассказчик, но и мега ответственный человек. Три поколения одолели восхождение к Усьвенским Столбам - Андрей помогал каждому. Тур однозначно рекомендую👌
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krascom@inbox.ru
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания! Благодаря Юрию и Константину, сбылась мечта увидеть Каменный город и Усьвинские столбы). Добраться до столбов можно либо пешком через Пермский природный парк (5 км туда читать дальшеуменьшить
+5 км обратно + сам крутой подъем в гору), либо доехать на снегоходах (летом доплыть на лодке). Мы выбрали трекинг, за что огромная благодарность нашему гиду-сопровождающему Константину: снабдил палками для трекинга, на горе напоил вкусным чаем, подбадривал всю дорогу))) Трекинг и подъем оказались самой сложной и в тоже время веселой и яркой частью нашей экскурсии (мужу больше всего понравилось именно это). Ну, а меня впечатлил Каменный город - теперь это моя любовьььь, безумно красивое место! Зимняя Пермь со своей природой - это вообще СКАЗКА! Отдельно хочу выразить благодарность Константину - профессионалу своего дела; аккуратному водителю; очень внимательному, чуткому, общительному и приятному молодому человеку - за наши яркие эмоции, совместные фотографии и за то, что наша трэвел-мечта увидеть эти места сбылась. Экскурсию рекомендуем однозначно (только заранее оцените свои физические силы)!
+2
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