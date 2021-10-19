Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город

Впечатлиться красотой уральской природы и найти лучшие ракурсы для ее съемки

5
3 отзыва
Днем в горах, вечером дома: это будет насыщенная поездка! Каменные столбы, лабиринт из останцев, деревянная крепость-декорация и подвесной мост — за один день вы увидите популярные локации Пермского края, а я покажу лучшие места и ракурсы для съемок этой красоты.

Выезжаем рано, поэтому вы сможете насладиться величием зеленых гор наедине, без толп туристов.
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город

Что вас ожидает

Рано утром мы отправляемся из Перми, заглянув по пути на завтрак в кафе. Остановимся на Белом камне — это место идеально подходит для встречи рассвета, а при ясном небе вы даже разглядите вершины Уральских гор. Затем нас ждут главные достопримечательности на нашем маршруте:

Усьвинские столбы. Мы совершим несложный треккинг часов на 5 (10 км в обе стороны): прогуляемся вдоль горной реки, обрамленной хвойным лесом, и поднимемся к трем смотровым площадкам. На каждой из них открываются разные ракурсы на столбы — вы пофотографируетесь на фоне Чертова пальца, а на вершине отдохнете, перекусите и насладитесь вкусным чаем.

Каменные останцы (2, 5 часа, 3 км в обе стороны). Это бывшее морское дно — кое-где даже можно найти отпечатки древних моллюсков. Вы исследуете этот лабиринт, по желанию заберетесь на камни и сделаете множество атмосферных снимков.

После ужина в кафе мы заедем к деревянной крепости, возведенной в этих местах как декорация для фильма «Сердце Пармы» о покорении Перми. Мы осмотрим ее постройки, воссоздающие селение 15-го века. А затем посетим подвесной мост через реку Косьва — живописный и безопасный: с него открывается отличный вид на скалу Ладейная.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость. Нам предстоит проехать около 500 км, машина — Honda Spike. Я встречу вас в удобном для вас месте — аэропорт, вокзал, город Пермь.

Дополнительные расходы

  • К Усьвинским столбам мы можем подойти пешком либо по желанию возможна заброска на моторной лодке или снегоходе (500 руб. /чел. в одну сторону)
  • Питание на маршруте (в проверенных местах, кормят вкусно и сытно — средний чек 300 руб. ); на обед возьмите перекус, у меня будет чай в термосе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиниы «Урал» или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юра
Юра
Привет! Меня зовут Юра, и я всегда хочу куда-то ехать и что-нибудь фотографировать. На Урале самые безопасные и доступные горы, чистые реки, а леса сменяются от карликовых берёз до вековых кедров. Создаю насыщенные индивидуальные туры по уникальным направлениям. Хотите сбежать от суеты и понять характер Урала? Добро пожаловать!
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3 настоящих отзыва от туристов

Н
19 окт 2021
Сегодня у нас был индивидуальный тур с гидом! Это было круто! Мало того, что тебя знакомят с краем, его красотами и интересными местами; тебе рассказывают много интересной и познавательной информации; а ещё заботятся - и чаем попоют, и ракурс для фото подберут! Вот это я называю настоящее Пермское гостеприимство! Спасибо Константину за эти незабываемые ощущения!
Надежда
3 окт 2021
Давно хотела посетить Чертов палец. А получилось захватить и Город камней и золотую уральскую осень.
Отличный продуманный маршрут. Теплая атмосфера экскурсии. Юра увлеченный гид, влюбленый в край и свою работу - это здорово.
А
21 сен 2021
Очень насыщенная поездка на целый день, очень много локаций и вершин. Комфортный автомобиль. Плюсом к поездке куча фотографий от гида.

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