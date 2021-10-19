Что вас ожидает

Рано утром мы отправляемся из Перми, заглянув по пути на завтрак в кафе. Остановимся на Белом камне — это место идеально подходит для встречи рассвета, а при ясном небе вы даже разглядите вершины Уральских гор. Затем нас ждут главные достопримечательности на нашем маршруте:

Усьвинские столбы. Мы совершим несложный треккинг часов на 5 (10 км в обе стороны): прогуляемся вдоль горной реки, обрамленной хвойным лесом, и поднимемся к трем смотровым площадкам. На каждой из них открываются разные ракурсы на столбы — вы пофотографируетесь на фоне Чертова пальца, а на вершине отдохнете, перекусите и насладитесь вкусным чаем.

Каменные останцы (2, 5 часа, 3 км в обе стороны). Это бывшее морское дно — кое-где даже можно найти отпечатки древних моллюсков. Вы исследуете этот лабиринт, по желанию заберетесь на камни и сделаете множество атмосферных снимков.

После ужина в кафе мы заедем к деревянной крепости, возведенной в этих местах как декорация для фильма «Сердце Пармы» о покорении Перми. Мы осмотрим ее постройки, воссоздающие селение 15-го века. А затем посетим подвесной мост через реку Косьва — живописный и безопасный: с него открывается отличный вид на скалу Ладейная.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость. Нам предстоит проехать около 500 км, машина — Honda Spike. Я встречу вас в удобном для вас месте — аэропорт, вокзал, город Пермь.

Дополнительные расходы