Днем в горах, вечером дома: это будет насыщенная поездка! Каменные столбы, лабиринт из останцев, деревянная крепость-декорация и подвесной мост — за один день вы увидите популярные локации Пермского края, а я покажу лучшие места и ракурсы для съемок этой красоты. Выезжаем рано, поэтому вы сможете насладиться величием зеленых гор наедине, без толп туристов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Рано утром мы отправляемся из Перми, заглянув по пути на завтрак в кафе. Остановимся на Белом камне — это место идеально подходит для встречи рассвета, а при ясном небе вы даже разглядите вершины Уральских гор. Затем нас ждут главные достопримечательности на нашем маршруте:

Усьвинские столбы. Мы совершим несложный треккинг часов на 5 (10 км в обе стороны): прогуляемся вдоль горной реки, обрамленной хвойным лесом, и поднимемся к трем смотровым площадкам. На каждой из них открываются разные ракурсы на столбы — вы пофотографируетесь на фоне Чертова пальца, а на вершине отдохнете, перекусите и насладитесь вкусным чаем.

Каменные останцы (2,5 часа, 3 км в обе стороны). Это бывшее морское дно — кое-где даже можно найти отпечатки древних моллюсков. Вы исследуете этот лабиринт, по желанию заберетесь на камни и сделаете множество атмосферных снимков.

После обеда в кафе мы заедем к деревянной крепости, возведенной в этих местах как декорация для фильма «Сердце пармы» о покорении Перми. Мы осмотрим ее постройки, воссоздающие селение 15-го века. А затем посетим подвесной мост через реку Косьва — живописный и безопасный: с него открывается отличный вид на скалу Ладейная.

Гора Крестовая и хребет Рудянский Спой. Мы поднимемся по несложной тропе (40 минут, 2 км в обе стороны) на одну из самых известных и древних вершин Урала высотой 471 м. На вершине установлен крест, посвящённый первыми поселенцами, которые открыли месторождение железной руды. Прогуляемся по хребту, возможно найдём остатки древних деревьев и растительности, полюбуемся каменными останцами и оценим видом на вечерний город Губаха.

Организационные детали

Отправление из Перми в 04:30, возвращение — не позднее 21:30

Трансфер входит в стоимость, встретим в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми

Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с водителем. Стоимость уточняйте в переписке с гидом

Длина маршрута 500 км

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы