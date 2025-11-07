Путешествие в прошлое Пермского моря: откройте для себя Каменный город и Усьвинские Столбы. Идеально для любителей природы и истории
Экскурсия в Каменный город и Усьвинские Столбы перенесёт вас на дно древнего Пермского моря. Здесь можно увидеть Чёртово городище и мифическое племя чудь белоглазая.
Прогулка по природным улицам и площадям, посещение
грота Столбовой и обзорной площадки на Усьвинских Столбах - это уникальная возможность прикоснуться к истории. По пути вы услышите местные легенды и увидите места съёмок известных фильмов. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и множество ярких фотографий
Это место одновременно дно древнего Пермского моря и южная вершина хребта Рудянский спой. Здесь находится Чёртово городище, где обитало мифическое племя чудь белоглазая. Мы побродим по улицам и площадям, созданным самой природой:
зайдём в город через окно
прогуляемся по Большому и Малому городам
выглянем на широкую улицу и городскую площадь
протиснемся через каменные ворота
увидим губы и хвост каменной русалки
Усьвинские Столбы
От скальной стены в несколько километров длиной отступает несколько выступов в виде вертикальных столбов. Один из них называют Чёртовым пальцем. У основания Столбов находят следы жизни древних людей. На прогулке мы:
Посетим грот Столбовой, где была стоянка первобытного человека
Поднимемся на обзорную площадку на самих Столбах
Перейдём реку Косьва по самому длинному в Пермском крае подвесному мосту и при желании поднимемся на гору Ладейная
По пути вы:
услышите множество местных легенд
при желании побываете на съёмочной площадке фильма «Сердце Пармы»
узнаете, как здесь снимали фильмы «Географ глобус пропил», «Последний богатырь. Корень зла», «Время первых», «Чук и Гек», «Приключения Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», сериал «Территория» и другие
сделаете множество ярких фотографий
увидите окаменелости, которым почти 300 миллионов лет
Ориентировочный тайминг поездки: 6:00 Встречаем вас в аэропорту / на железнодорожном вокзале или в 8:00 — по адресу в Перми 9:30 Заезжаем в кафе «Ермак», где завтракаем и проводим мини-экскурсию (по желанию) 11:00 Приезжаем в посёлок Усьва и осмотрим Усьвинские Столбы (1–1,5 часа). Путь до Усьвинских Столбов преодолеваем на снегоходе (зимой), на лодке (летний период) или пешком (7,5 км в одну сторону) 14:00 Обедаем в кафе. При желании, осматриваем декорации к фильму «Сердце Пармы» 15:30 Выходим на тропу к Каменному городу. Общая протяжённость маршрута — 6 км 17:30 Отправляемся в обратный путь 20:30 Заканчиваем экскурсию в Перми
Организационные детали
Экскурсия проходит на премиальном минивэне
При количестве участников более двух стоимость дополнительно согласовывается с организатором. Наша команда может организовать экскурсию для 14 человек
При необходимости мы возьмём на себя вопросы с проживанием и составим программу под ваши интересы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты в природный парк «Пермский» — 150 ₽ за чел.
Питание (по желанию)
Аренда лодки —1500 ₽ за чел. Если участник один, стоимость лодки — 3000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.
Е
Екатерина
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия с Константином. Целый день на одном дыхании, много интересного, красивого, фотографии 🔥 Всё комфортно, доступно для меня с ребёнком экскурсия на 💯 За чай с конфетами отдельное спасибо)
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Это очень классная экскурсия,мы очень довольны. А ребятам процветания в их семейном деле🫶
В
Владимир
27 окт 2025
Экскурсия супер. Константин отличный рассказчик, с чувством юмора. Отлично провели время. Крайне рекомендую.
А
Алена
26 окт 2025
Я в восторге! СПАСИБО огромное гиду Надежде за эту прекрасную экскурсию. Всё на высшем уровне. Интересно, познавательно, комфортно и душевно. В Пермском крае была впервые. Времени на знакомство с регионом
было катастрофически мало, но благодаря Наде за один день узнала очень и очень многое. И не только про Каменный город и Усьвинские Столбы. А какие пейзажи она показала… Ммммм… Отрада для глаз и души. Однозначно всем рекомендую! Загадала желание вернуться в эти места и увидеть всё это в снежный период.
Е
Евгения
19 окт 2025
Очень понравилась экскурсия на Усьвинские столбы и в Каменный город. По договоренности гид нас забрал из санатория Усть-Качка. По Усьве ехали на лодке, с ветерком, очень понравилось. На столбы поднимались в
гору, треккинговая обувь была бы не лишней, но и в демисезонных ботинках залезли нормально. Невероятные виды. Сам маршрут не сложный, с ребенком 9 лет влезли без проблем. В Каменном городе вообще восторг! Там уже снежок выпал.
Б
Борискин
16 окт 2025
Все прошло просто отлично! Экскурсию провела Надежда. Мы перед экскурсией волновались, так как большую часть группы составляли пенсионеры. Но все получилось! Влезли, куда надо и обратно вернулись. Сейчас межсезонье, поэтому
туристов по маршруту было очень мало и никто не мешал. В машине комфортно разместились. Перекус и санитарная остановка туда-обратно кафе Ермак. Весьма достойное кафе. Проезд на лодках весьма необычен для экскурсий, все проплыли. Река мелкая, не боялись. Смотровая площадка на столбах очень интересна, вернее интересен открывающийся вид. Каменный город также достоин внимания. Рано утром выехали, поздно вечером вернулись. Подуставшие, но довольные. Внимание будущим туристам этого маршрута! Спортивная обувь обязательна! Никаких лакированных ботиночек и туфель на высоком каблуке)) Есть несколько мест, где нужно поднапрячься. Надежда помогала и инструктировала. Места красивые. Экскурсия рекомендуется к посещению.
О
Ольга
7 окт 2025
Впервые путешествовали по Пермскому краю. Запланировали для себя экскурсии на Усьвинские столбы, Каменный город и место проведения съемок х/ ф "Сердце Пармы". Выбрали бывалого экскурсовода Константина и не прогадали! Комфортно и
быстро добрались до всех мест, получили массу положительных эмоций и интересной информации. Переживали, что сыну будет тяжело физически преодолевать большие расстояния из-за ограничения в опорно-двигательном аппарате, но Константин был очень внимателен,подстраивая маршрут под его возможности и оказывая физическую и эмоциональную поддержку. Так что сын справился и остался доволен! Спасибо!
Юлия
6 окт 2025
Открывая для себя новый регион России, мне хочется создать более полную картину и познакомиться не только с его столицей. Как здорово, что Пермскому краю есть много чем похвастаться и удивить! В
качестве вылазки за пределы Перми выбрала эту невероятно впечатляющую экскурсию. Чуткая и тактичная Надежда сразу сформировала впечатление человека, которому можно доверять. Было очень приятно и комфортно осваивать завораживающие маршруты в её компании! После поездки не осталось впечатления экскурсии — это было тёплое путешествие с познавательной лёгкой беседой. Я ездила в начале октября, оделась тепло и покрыла голову, так что чувствовала себя вполне хорошо, даже на лодке. Большое спасибо Надежде и Константину за их подход и организацию таких незабываемых поездок!
To
27 сен 2025
Не смотря на небольшую накладку в ходе организации Константину удалось найти приемлимое решение проблемы. Автомобильный отличный и новый, маршрут тоже составлен идеально. Гид хороший рассказчик, отлично подаёт и знает много
информации о крае и объектах посещения. Во время посещения объектов ввиду погодных условий возникали трудности с восхождением у участников. Хотелось бы отметить, что Константин никого не бросал и всегда оказывал необходимую помощь.
Если едете в дождь, то наличие удобной обуви обязательно! Имейте ввиду при планировании поездки.
Надежда
24 сен 2025
От данной экскурсии остались только восторженные эмоции. Константин - профессионал своего дела. Во время экскурсии рассказал много интересного про Пермь и Пермский край в целом, показал самые красивые локации. Был предельно внимательным и галантным. Подъём на Усьвинские столбы не самый простой, но благодаря Константину всё прошло на ура. Спасибо большое, обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым 🤗
Т
Татьяна
12 сен 2025
Мы в восторге от интереснейшей экскурсии с замечательным гидом Надеждой! За день получили море познавательной информации и положительных эмоций, насладились обворожительной уральской природой. Огромное спасибо Надежде за четко организованную поездку на комфортабельном автомобиле. Очень хотелось бы еще побывать на ваших экскурсиях!
О
Ольга
2 сен 2025
Экскурсию провела для нас Надежда, с удовольствием посетили красивые места, послушали интересные истории и приятно провели время. Удобный транспорт, прекрасные виды. Ездили ранней осенью, но погода позвонила нам насладиться поездкой. Спасибо за небольшое, но увлекательное путешествие 😌
Д
Дениза
1 сен 2025
Надежда прекрасный гид, умеет деликатно находить подход к экскурсантам, приятная собеседница. Интересные рассказы об истории и настоящем Пермского края в дороге. На объектах обращала внимание на то, что мы бы
сами не заметили, показывала ракурсы для самых удачных фото, следила за безопасностью. По времени все очень четко организовано, без накладок, но и без прессинга. Комфортный автомобиль и очень аккуратное вождение. Экскурсией очень довольна, рекомендую.
В Усьвинских столбах надо быть готовыми к очень крутому подъему/спуску, я пожалела, что не взяла треккинговые палки. Без них в сухую погода можно, но в отсутствии привычки мышцы давали о себе знать еще несколько дней после экскурсии (хотя 10 км в день хожу без проблем).
Т
Татьяна
29 авг 2025
Экскурсия оправдала все наши надежды и даже чуть больше! Экскурсовод Надежда была очень приятна в общении (как "закадычная" подруга), очень много дала информации об Перми и Урале в общем. Вся
информация легко усваивалась и была интересна. Ответила на все наши вопросы. Маршрут был составлен грамотно, учтены перекусы и время на отдых. Красоты Каменного города и Усьвинских столбов были обследованы "от" и "до"! Места просто волшебные, нереальные со своей магической атмосферой. Весь путь Надежда проделала с нами "бок о бок", было весело и легко в ее компании. Погода немного нас "замочила", но у Надежды в машине оказались новые дождевики, которые она нам любезно предоставила (спасибо огромное). В дороге тоже было очень комфортно, автомобиль большой и удобный. Всем советую попасть на эту экскурсию, 100% останетесь под впечатлением на долго, а наша компания запомнит ее на всю жизнь! P.S: Надежда от Всей нашей компании желаем Вам процветания и успехов в Вашей профессии!
Эльмира
27 авг 2025
Путешествия — это уникальная возможность расширить свои горизонты, увидеть новые места и окунуться в яркие эмоции. Однако каждая поездка становится особенной благодаря людям, которые разделяют с вами этот опыт. Хочу
выразить глубокую признательность за организацию экскурсии, поддержку и приятную компанию нашему гиду Константину. От всей души благодарю за поездку в поселок Усьва к Усьвинским Столбам и в Каменный город, которая оставила столько положительных эмоций, которых хватит на год! Ваши старания сделали её комфортной и насыщенной. Такие впечатления останутся со мной надолго! Всё было продумано до мелочей от комфортного автомобиля и остановок для отдыха до ракурса фотографий и эксклюзивных локаций👍 этот день проведенный с Константином пролетел незаметно, мы получили много интересной и полезной информации об этих уникальных местах. Ещё одна незабываемая экскурсия в копилочку. Уже планирую следующую поездку в Пермский край.