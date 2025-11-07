Экскурсия в Каменный город и Усьвинские Столбы перенесёт вас на дно древнего Пермского моря. Здесь можно увидеть Чёртово городище и мифическое племя чудь белоглазая.Прогулка по природным улицам и площадям, посещение

грота Столбовой и обзорной площадки на Усьвинских Столбах - это уникальная возможность прикоснуться к истории. По пути вы услышите местные легенды и увидите места съёмок известных фильмов. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и множество ярких фотографий

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каменный город

Это место одновременно дно древнего Пермского моря и южная вершина хребта Рудянский спой. Здесь находится Чёртово городище, где обитало мифическое племя чудь белоглазая. Мы побродим по улицам и площадям, созданным самой природой:

зайдём в город через окно

прогуляемся по Большому и Малому городам

выглянем на широкую улицу и городскую площадь

протиснемся через каменные ворота

увидим губы и хвост каменной русалки

Усьвинские Столбы

От скальной стены в несколько километров длиной отступает несколько выступов в виде вертикальных столбов. Один из них называют Чёртовым пальцем. У основания Столбов находят следы жизни древних людей. На прогулке мы:

Посетим грот Столбовой, где была стоянка первобытного человека

Поднимемся на обзорную площадку на самих Столбах

Перейдём реку Косьва по самому длинному в Пермском крае подвесному мосту и при желании поднимемся на гору Ладейная

По пути вы:

услышите множество местных легенд

при желании побываете на съёмочной площадке фильма «Сердце Пармы»

узнаете, как здесь снимали фильмы «Географ глобус пропил», «Последний богатырь. Корень зла», «Время первых», «Чук и Гек», «Приключения Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», сериал «Территория» и другие

сделаете множество ярких фотографий

увидите окаменелости, которым почти 300 миллионов лет

Ориентировочный тайминг поездки:

6:00 Встречаем вас в аэропорту / на железнодорожном вокзале или в 8:00 — по адресу в Перми

9:30 Заезжаем в кафе «Ермак», где завтракаем и проводим мини-экскурсию (по желанию)

11:00 Приезжаем в посёлок Усьва и осмотрим Усьвинские Столбы (1–1,5 часа). Путь до Усьвинских Столбов преодолеваем на снегоходе (зимой), на лодке (летний период) или пешком (7,5 км в одну сторону)

14:00 Обедаем в кафе. При желании, осматриваем декорации к фильму «Сердце Пармы»

15:30 Выходим на тропу к Каменному городу. Общая протяжённость маршрута — 6 км

17:30 Отправляемся в обратный путь

20:30 Заканчиваем экскурсию в Перми

Организационные детали

Экскурсия проходит на премиальном минивэне

При количестве участников более двух стоимость дополнительно согласовывается с организатором. Наша команда может организовать экскурсию для 14 человек

При необходимости мы возьмём на себя вопросы с проживанием и составим программу под ваши интересы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы