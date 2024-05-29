Усьвинские столбы – экскурсии в Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «Усьвинские столбы» в Перми, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
72 отзыва
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350 за всё до 4 чел.
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
8 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур «Усьвинские столбы»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
Джип-тур «Усьвинские столбы»
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 12:00
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
от 29 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
  • Э
    Эльвира
    28 мая 2024
    К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
    Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
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    Пермском крае с удовольствием отвечала, очень внимательна и к каждому нашла индивидуальный подход. Экскурсия была организована по высшему разряду, Татьяна показала нам интересные локации куда не все экскурсоводы водят группы, организовала лодку для большего впечатления и облегчения прохождения пути, подарила по завершению экскурсии каждому подарки! Мы были в восторге от экскурсии и нашего гида. Остались самые лучшие впечатления. Решили, что непременно еще вернемся и посетим другие экскурсии с нашим гидом Татьяной.

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Были сегодня на экскурсии с гидом Александром. Спасибо большое за организацию. Гид очень интересно рассказывал исторические события. 🫶
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
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    наслаждаться потрясающими видами без спешки и толп туристов. Совет - брать с собой палки, очень помогают карабкаться по липкому проваливающемуся снегу. Гид Константин рассказал об истории, легендах и кино, связанных с этими местами, не утомляя лишней болтовнёй лишь бы что-то говорить; помогал забираться на сложные вершины. Не пожалела, что решилась! Рекомендую!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Александр прекрасный гид, рассказчик и человек. Все прошло четко, по плану, с учетом наших пожеланий. Места и виды совершенно умопомрачительные и обязательны к посещению. Рекомендация на 10 из 10
  • И
    Игорь
    20 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Впечатления отличные. Хорошая прогулка, красивая природа, потрясающие пейзажи. И гид потрясающий, ни куда не спешил, всё обстоятельно показывал, помог сделать
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    хорошие кадры, рассказал об этих местах буквально всё, действительно старался на совесть. И сама программа очень насыщенная. У меня даже осталось впечатление, что я получил две экскурсии по цене одной. Искренне впечатлён, всем рекомендую. Отмечу тот момент, что я ходил с детьми восьми и тринадцати лет и ходил в межсезонье, когда снег уже активно тает, но в лесу ещё сохраняется. Идти было тяжеловато, периодически проваливались, но не взирая на это дети экскурсию выдержали без проблем. Если кто-то сомневается, то можете не сомневаться, проверил на своих. Справились. И тот факт, что ходили мы в будничный день, тоже дал положительный момент. На протяжении всей экскурсии мы были совершенно одни. Периодически даже создавалось впечатление, что мы ходим по совершенно диким, нехоженым местам. Это тоже придало дополнительный шарм всей экскурсии.

  • Н
    Надежда
    13 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Отличная поездка, максимально под личные пожелания. Были сомнения, что устанем от насыщенности и физической активности, но всё прошло комфортно, в ярких впечатлениях и замечательном настроении.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Усьвинские столбы»

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  7. Белогорский монастырь
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  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Усьвинские столбы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 16 900 до 29 900. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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