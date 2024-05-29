1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
- ЭЭльвира28 мая 2024Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
- ЕЕлена26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
- ННаталия23 мая 2024Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
- ЛЛилиана22 мая 2024Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
- ССветлана21 мая 2024Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
- ААлена20 мая 2024Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Очень содержательная экскурсия, интересный маршрут. Олег прекрасно владеет материалом, грамотно и красиво излагает. Очень рекомендуем.
- ААнастасия9 мая 2024Были сегодня на экскурсии с гидом Александром. Спасибо большое за организацию. Гид очень интересно рассказывал исторические события. 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Каменный Город»
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