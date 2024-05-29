Экскурсии в Каменный город из Перми

Найдено 9 экскурсий в категории «Каменный Город» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
42 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
72 отзыва
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350 за всё до 4 чел.
Каменный город - чудо пермской тайги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края: от Каменного города до Старой Губахи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
Погрузитесь в атмосферу Урала, посетив Усьвинские столбы и Каменный город. Незабываемые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 900 за всё до 4 чел.
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
8 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
  • Э
    Эльвира
    28 мая 2024
    К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
    Нашим гидом была Татьяна Майорова. Великолепный гид с огромным багажом знаний, эрудированна, с чувством юмора, на все наши вопросы о
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    Пермском крае с удовольствием отвечала, очень внимательна и к каждому нашла индивидуальный подход. Экскурсия была организована по высшему разряду, Татьяна показала нам интересные локации куда не все экскурсоводы водят группы, организовала лодку для большего впечатления и облегчения прохождения пути, подарила по завершению экскурсии каждому подарки! Мы были в восторге от экскурсии и нашего гида. Остались самые лучшие впечатления. Решили, что непременно еще вернемся и посетим другие экскурсии с нашим гидом Татьяной.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
    Потрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсия
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места
  • Л
    Лилиана
    22 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
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    и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!

    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
    Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на
  • Б
    Бикуновы Олег и
    13 мая 2024
    Каменный город - чудо пермской тайги
    Очень содержательная экскурсия, интересный маршрут. Олег прекрасно владеет материалом, грамотно и красиво излагает. Очень рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Были сегодня на экскурсии с гидом Александром. Спасибо большое за организацию. Гид очень интересно рассказывал исторические события. 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Каменный Город»

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  1. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  2. 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
  3. Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
  4. Каменный город - чудо пермской тайги
  5. Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Каменный Город" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 12 500 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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