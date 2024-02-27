3 день

Гора Малиновая

Плотно позавтракав, мы направимся на гору со сладким названием Малиновая, вершина которой имеет обзор на 360° с потрясающими видами на горы Уральского хребта.

На вершине устроим обеденный перекус.

Спуск.

По возвращении на базу, приготовление праздничного ужина, рождественские посиделки, настольные игры, задушевные разговоры, для желающих - баня.

Трек за день 11 км, перепад высот 600 м.