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Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство по Пермскому краю: от Усьвинских столбов до карстовых пещер
Вас ждет незабываемое путешествие по Пермскому краю с посещением 10 уникальных мест. Погрузитесь в мир природы и архитектуры Урала
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 05:00-06...
«После завтрака в отеле в санях, прикреплённых к снегоходу, прокатимся по берёзовой роще до одной из самых популярных природных достопримечательностей Пермского края — скале Большой Ветлан»
16 авг в 06:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
«Едем до поселка Усьва (190 км), где нас встретит завораживающая природа Среднего Урала»
23 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Начало: Пермь
«Является ландшафтным памятником природы»
21 авг в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вишера и хребет Чувал
Начало: г. Пермь
«В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной Вишеры»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
20 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
«Пересадка на технику повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский»»
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Плато Кваркуш и водопады реки Жигалан
Начало: Пермь
«Во время похода на плато Кваркуш мы увидим и каскады Жигаланских водопадов, и дойдем до скалы "Три брата", и поднимемся на гору "Вогульский камень"»
18 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
«Проведите новогодние праздники среди великолепных зимних пейзажей Южного Урала в дружеской атмосфере похода»
4 янв в 10:00
16 300₽ за человека
Авторский тур
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
«Что вас ожидает: Усьвинские столбы: кинолокации и природное изобилие Вас ждет удивительное место съемок знаменитых фильмов»
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
21 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от 41 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
«Невероятная красота Уральской природы будет окружать вас на протяжении всего путешествия: горы, реки, разные климатические зоны растительности, а также главный Уральский хребет»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
22 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
«Посетим музей природы Вишерского заповедника (за доплату) и взойдём на камень Ветлан»
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
«Приглашаем провести выходные, любуясь красивыми природными достопримечательностями Пермского края»
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Природа и пейзажи»
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