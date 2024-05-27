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Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
«Вас ждут восхождения на вершины, с которых откроются потрясающие виды на горы Уральского хребта»
4 янв в 10:00
16 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
«Экскурсия на гору Ослянка — это эксклюзивный трехдневный тур и настоящее приключение»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
22 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 06:00
«Вас ждёт сразу два восхождения на гору Полюд, на высоту 572 метра, и скалу Ветлан у реки Вишера»
15 июня в 10:00
24 июля в 10:00
5 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
«Совместим лёгкие прогулки по тайге и восхождения на горы, прокатимся на снегоходе»
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Горы»
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