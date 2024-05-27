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Авторский тур
7 дней
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Начало: Россия, Пермь
«Неделя в путешествии будет насыщенной, потому что вас ожидают восхождения, пешие прогулки, сплав по Вишере»
2 авг в 10:00
30 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ялангас и гора Малиновая
Начало: Россия, Пермь
«Вас ждут восхождения на вершины, с которых откроются потрясающие виды на горы Уральского хребта»
4 янв в 10:00
16 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 21:00
«Восхождение займёт около 6 часов»
18 июля в 21:00
8 авг в 21:00
12 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭрика27 мая 2024Все очень понравилось, и погода и природа и люди!И организация тура!Наш замечательный гид -Шамиль, который старался показать и рассказать все
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Восхождения»
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Сейчас в Перми в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 12 600 до 30 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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