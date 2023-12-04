Неделя в путешествии будет насыщенной, потому что вас ожидают восхождения, пешие прогулки, сплав по Вишере. А еще будет возможность порыбачить, посидеть у костра и пожить под открытым небом. Кстати, в августе в Пермском крае лучше всего видно звезды!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало маршрута. Дорога до Красновишерска. Инструктаж
09:00 Отправление автобуса из Перми от офиса компании по адресу Тополевый пер., 10.
Трансфер до Красновишерска (320 км около 5 часов).
Обед.
Пересадка на технику повышенной проходимости и дорога до урочища 71 квартал (162 км), южной границы заповедника «Вишерский».
Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Ужин в полевых условиях.
Ночевка в палатках.
Заповедник «Вишерский». Восхождение на хребет Чувал - траверс хребта Лиственничного
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (трекинг 15км).
Восхождение на хребет Чувал – траверс хребта Лиственничного.
Знакомство с разнообразным растительным и животным миром заповедника «Вишерский» – группу ведет сотрудник заповедника.
На территории заповедника группа останавливается на специально отведенных площадках, обеспеченных дровами.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Заповедник «Вишерский». Траверс хребта Тулым
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (трекинг 15км).
Траверс хребта Тулым.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Заповедник «Вишерский». Восхождение на высшую точку Западного Урала - Тулымский Камень
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (трекинг 14км).
Восхождение на высшую точку Западного Урала Тулымский Камень (1469м).
Обед.
Спуск к Вишере к кордону «Лыпья» – месту начала сплава.
Ужин.
Посещение Лыпьинских пещер.
Баня.
Ночевка в палатках.
Сплав по Верхнему течению реки Вишеры до устья речки Долганиха
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (сплав 20км).
Сплав по Верхнему течению реки Вишеры до устья речки Долганиха (примерно 12 км).
Обед.
На юго-востоке виден острый гребень хребта Курыскар (896м).
Сплав до 241 квартала.
Рыбалка.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Сплав до Родничных островов
8:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Заповедник (сплав 10 км).
Сплав до Родничных островов (примерно 11 км).
Обед.
Сплав по Вишере до избы Кодолова, далее до скалы Железорудные (первые железные рудники Вишерского Бассеина), далее сплав до 71 квартала, где Вишера покидает пределы заповедника.
Камень Ветлан. Возвращение в Пермь
08:00 Подъем.
Умывание в реке.
Завтрак.
Сбор снаряжения.
09:00 Отъезд автобуса в Пермь с заездом на камень Ветлан.
22:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Пропуск в заповедник на время пребывания на территории заповедника
- Сопровождение гида
- 3-разовое питание
- Экскурсии по программе
- Аренда туристического снаряжения
- Заброска на лодках снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Встреча гостей в аэропорту от 3 000 руб. в зависимости от времени и численности группы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- удобная теплая обувь (если есть, трекинговые ботинки);
- носки – 2 пары;
- перчатки;
- посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
- перекус в дороге, если есть: термос с чаем;
- резиновые сапоги (если нет трекинговых ботинок);
- накидка от дождя (куртка непромокаемая, штаны);
- комплект сменной одежды;
- репеллент от клещей, комаров;
- фотоаппарат (видеокамера);
- предметы личной гигиены;
- фонарик, нож, запасные батарейки;
- личные медикаменты, если нужно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда нужно приехать и уехать?
Если группа индивидуальная (тур организован только для вашей группы) время встречи туристов можно корректировать +/-1-2 часа.
В последний день тура, билеты на обратный рейс, поезд брать всегда с запасом.
- Международный аэропорт Пермь (Большое Савино).
- ул. Ленина, дом 89, Пермь, Пермский край, 614961 ж/д Пермь 2.
Есть ли клещи?
- Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
- В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
- Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
- Обязательно наденьте головной убор.
- Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре. Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
- Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
- Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Какие особенности у тура?
Походы не требуют специальной подготовки и не имеют спортивных категорий. Маршруты для пешеходных прогулок и походов могут быть разной протяженности. Одно- или двухдневный поход доступен любому.
Экскурсии, восхождения, их время и продолжительность не являются стандартными и зависят от погодных условий, а также возможности группы. Приготовление пищи осуществляют туристы под чутким руководством инструкторов.
Не забывайте, что купив путевку в поход, вы стали членом организованной туристической группы. Для полноценного отдыха всех участников необходимо соблюдать дисциплину и выдерживать график маршрута. Не стоит сетовать на плохую погоду, если таковая преследовала все время. Помните, что «у природы нет плохой погоды»!
Как организована безопасность?
- Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
- Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
- При сборе лагеря запрещается оставлять не затушенные костры, мусор, банки, стекло, проволоку, загрязненный источник воды.
- С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.
- Во время маршрута разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону.
- Не рекомендуем употреблять алкоголь во время похода и в автобусе. Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но неумеренное употребление алкоголя вечером может серьезно повлиять на ваше состояние утром!!! Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.
- Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
- При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
- Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
- ВНИМАТЕЛЬНО слушайте ВСЕ инструктажи инструктора перед каким-либо мероприятием, соблюдайте правило 3-х точек опоры при передвижении по наклонной местности (пеший подъем на гору, экскурсия на скалу, в пещеру, аномальную зону).
- Одевайтесь тепло, но в то же время старайтесь не потеть, чтобы не замерзнуть в дальнейшем. Следите за состоянием обуви, она должна быть сухой.
- Наслаждайтесь путешествием и природой, фотографируйте все вокруг и радуйтесь жизни, получайте положительные эмоции и незабываемые впечатления!!!
Внимание! Соответствие одежды погодным условиям является ответственностью туриста!