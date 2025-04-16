В данном туре собраны все самые популярные и красивые места по маршруту: Казань, Йошкар-Ола и остров Свияжск, которые обязательно нужно посетить.
Впечатлений наберётся так много, что еще долго будете вспоминать и переживать эмоции, полученные в этом путешествии!
Впечатлений наберётся так много, что еще долго будете вспоминать и переживать эмоции, полученные в этом путешествии!
Описание тура
Уникальное путешествие
В этом туре собраны все самые популярные и живописные места, которые стоит посетить. Каждое из них оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции.
Что вас ждет?
Вы сможете насладиться:
- Восхитительными пейзажами
- Уникальной культурой
- Доброжелательными людьми
- Вкусной кухней
Эмоции и воспоминания
Каждый момент, проведенный в этом путешествии, станет частью вашей истории. Вы будете долго вспоминать о приключениях и радостных моментах, которые произошли на этом пути.
Не упустите шанс!
Это уникальная возможность открыть для себя новые горизонты и получить заряд положительных эмоций. Путешествие — это не просто перемещение в пространстве, это возможность стать частью чего-то большего!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер
- Проживание в центре города на улице Баумана, рядом с Казанским кремлем в уютном хостеле с 4х местным размещением
- Услуги местных экскурсоводов по программе тура
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Храм всех религий: 200 руб.
- Казанский эрмитаж:300 руб. за 1 экскурсию
- Смотровая на крыше ЗАГСа: 100-150 руб.
- Колесо обозрения: от 350 руб.
Место начала и завершения?
Г. Пермь, ул. Попова 58б
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Внимание! Разница во времени - 2 часа (время в туре будет Московское)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.