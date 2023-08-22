Выездные туры из Перми

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Перми, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джиппинг
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от 44 900 за всё до 4 чел.
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
35 000 за человека
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
На машине
Джиппинг
5.5 дней
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 94 899 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Снежный Новый год в Губахе
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Снежный Новый год в Губахе
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • М
    Максим
    18 июля 2023
    Снежный Новый год в Губахе
    Организатор неплох.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Выездные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
  2. Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
  3. Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Какие места ещё посмотреть в Перми
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Усьвинские столбы
  2. Каменный Город
Сколько стоит тур в Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 94 899.
Туры по окрестностям Перми и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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