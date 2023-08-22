1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от 44 900₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за человека
5.5 дней
Джип-тур «Конжаковский камень» по бездорожью
Начало: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 42
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 94 899₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 августа 2023Снежный Новый год в ГубахеПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Снежный Новый год в ГубахеВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ММаксим18 июля 2023Снежный Новый год в ГубахеОрганизатор неплох.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Выездные»
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