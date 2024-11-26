2 дня 7 часов
Казань. Йошкар-Ола. Остров Свияжск
Начало: Г. Пермь, ул. Попова 58б
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за человека
1 день 1 час
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Начало: Россия, Пермский край, Губаха, ул. Суворова, д. 42
Расписание: Понедельник - пятница с 15:00
6 дек в 10:00
7 дек в 09:00
от 44 900₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «По уралу»
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