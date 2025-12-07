1 день

Здравствуй, Пермь

Прибытие в Пермь.

Трансфер: аэропорт «Большое Савино» — отель на легковом автомобиле (за доп. плату).

Самостоятельное заселение в отель «Амакс Премьер отель Пермь» 3*.

15:00-16:00 Обед в кафе Чоскыт керку коми-пермяцкой кухни. Гастрономическое развлечение с погружением в колорит коми-пермяцкой культуры.

16:00-18:00 Автобусная экскурсия по Перми. Путешествуя по городу вы познакомитесь с самыми знаковыми достопримечательностями.

В программе:

Памятник «Пермяк — солёные уши» — самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир».

Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной р. Камы в Перми — это не только красочные буквы, но и символ радости, надежды и оптимизма. Он привлекает внимание как местных жителей, так и туристов, становясь популярным местом для фотографий и вдохновения.

Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Театр оперы и балета это старейший театр города и один из старейших театров России. Он является «визитной карточкой» Прикамья, а его посещение входит в обязательную программу знакомства с Пермским краем.

Театр был создан в XIX веке по инициативе общественности. Мировую известность театру принесло создание своей балетной школы.

Все начиналось в далеком 1941 году: на Урал была эвакуирована труппа Мариинского театра оперы и балета, а так же педагоги и ученики Ленинградского хореографического училища. Именно в это время было положено начало пермского балета.

Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, ул. Сибирская, памятник основателям Перми.

18:00 Свободное время.

