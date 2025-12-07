Это земля могущественных Строгановых, родина знаменитого прозвища «пермяк — солёные уши» и отправная точка освоения Сибири.
Программа тура по дням
Здравствуй, Пермь
Прибытие в Пермь.
Трансфер: аэропорт «Большое Савино» — отель на легковом автомобиле (за доп. плату).
Самостоятельное заселение в отель «Амакс Премьер отель Пермь» 3*.
15:00-16:00 Обед в кафе Чоскыт керку коми-пермяцкой кухни. Гастрономическое развлечение с погружением в колорит коми-пермяцкой культуры.
16:00-18:00 Автобусная экскурсия по Перми. Путешествуя по городу вы познакомитесь с самыми знаковыми достопримечательностями.
В программе:
Памятник «Пермяк — солёные уши» — самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир».
Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной р. Камы в Перми — это не только красочные буквы, но и символ радости, надежды и оптимизма. Он привлекает внимание как местных жителей, так и туристов, становясь популярным местом для фотографий и вдохновения.
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Театр оперы и балета это старейший театр города и один из старейших театров России. Он является «визитной карточкой» Прикамья, а его посещение входит в обязательную программу знакомства с Пермским краем.
Театр был создан в XIX веке по инициативе общественности. Мировую известность театру принесло создание своей балетной школы.
Все начиналось в далеком 1941 году: на Урал была эвакуирована труппа Мариинского театра оперы и балета, а так же педагоги и ученики Ленинградского хореографического училища. Именно в это время было положено начало пермского балета.
Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, ул. Сибирская, памятник основателям Перми.
18:00 Свободное время.
Каменный город - Этнографический парк реки Чусовой
07:00-08:00 Завтрак.
08:00-11:00 Сбор группы с вещами и выезд в Каменный город. По пути остановка для перекуса (за доп. плату).
Остановка на смотровой площадке Белые камни, откуда в хорошую погоду можно увидеть хребет Басеги.
11:00-13:30 Пеший поход на скальные останцы Каменного города (специальной физической подготовки не требуется).
Переход от стоянки транспорта до скал по тропе с настилом примерно 1,5 км в одну сторону.
Каменный Город — одна из самых известных и популярных природных достопримечательностей Пермского края.
Каменный Город представляет собой причудливые скальные останцы выветривания, расположенные на южной вершине хребта Рудянский Спой. Этот хребет вытянулся с юга на север примерно на 20 км.
Учёные считают, что Каменный город появился в результате воздействия реки, которая протекала на этом месте миллионы лет назад. Именно она и высекла арки и улицы города, сформировала отвесные скалы, крутые обрывы и узкие трещины.
Высота самой высокой точки Каменного города 526 метров над уровнем моря (подъём на неё по желанию). Каменный город имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения.
Каменный город пользуется особой популярностью у кинематографистов. В его природных декорациях снимали нашумевший фильм «Сердце Пармы», сказку «По щучьему велению», мистический сериал «Территория», детский фильм «Иван Семёнов: Большой поход» и ряд других картин.
Но ни кадрами из фильмов, ни фотографиями, ни словами не описать всю красоту — её надо видеть!
14:00-15:00 Переезд от Каменного города в Этнопарк.
15:00-16:00 Обед в кафе.
16:00-16:30 Экскурсия в этнографический парк реки Чусовой.
Этнографический парк — музей под открытым небом, расположенный у подножия Архиповки. В Музее представлены экспонаты крестьянского быта 19 – начала 20 веков, а главная особенность состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками.
Любой посетитель может сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
16:30-21:30 Выезд в г. Березники. Остановка на ужин (за доп. плату) по пути.
21:30 Заселение в отель «Березники».
Свободное время.
Г. Усолье - г. Соликамск
08:00-09:00 Завтрак. Выезд с вещами.
09:00-10:30 Переезд в г. Усолье.
В 1606 году было основано Усолье, ставшее центром солеваренного производства Пермской вотчины Строгановых. Определяющую роль в судьбе города на протяжении нескольких веков играл всемогущий род Строгановых, на фамильном гербе которых были напечатаны слова: «Земные богатства Отечеству — себе имя».
По ценности архитектурного наследия Усолье можно сравнить с такими городами, как Суздаль, Углич, Великий Устюг. Различные по времени и архитектурному стилю здания, благодаря умению зодчих, сложились в неповторимый ансамбль. Это более 40 памятников архитектуры, культурное наследие федерального значения.
10:30-11:00 Знакомство с архитектурным ансамблем в Усолье: Спасо-Преображенский собор, усадьба Голицыных, падающая колокольня.
11:00-12:00 Обзорная экскурсия в Палаты Строгановых. Музей располагается в историческом здании, где находилась резиденция Строгановых, в центре Пермских вотчин.
12:00-13:00 Переезд в г. Соликамск.
Один из древнейших городов Урала и третий по величине в Пермском крае Соликамск был основан при соляных промыслах в 1430 г. — тогда на берегу реки Усолки, притоке Камы, построили рассолоподъемные трубы и варницы для выпаривания соли. Вскоре город превратился в соляную столицу России.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
Обязательным для посещения в Соликамске является Музей соли, расположенный в зданиях бывшего Усть-Боровского солеваренного завода, действовавшего вплоть до 1972 г.
14:00-15:30 Посещение музея «Сользавод».
В театрализованной программе «Хлеб-соль» покажут, как добывалась, вываривалась соль в старину, какие профессии были на солеваренном производстве и почему «пермяки - солёные уши».
15:30-17:15 Мастер-класс в Галерее домовой росписи.
Погрузимся в уютную атмосферу старинного народного промысла — домовой росписи и нарисуем цветочный орнамент.
17:15-18:00 Прогулка по Соликамску.
Прогуляемся по городу, познакомимся с основными достопримечательностями и вспомним особую страницу в истории города, когда в годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы коллекции 14 музеев.
Так в город доставили большие и разнообразные ценности русского, советского и зарубежного искусства. О собранных здесь коллекциях можно судить по названиям музеев:
Государственный музей Восточных культур; Государственный театральный музей им. А. А. Бахрушина; Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева; Государственный музей керамики «Усадьба Кусково XVIII века»; Загорский музей-заповедник; Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (22 ящика 1408 экспонатов); Государственный Русский музей; музей-мастерская скульптора А. С. Голубкиной и другие.
Посещение Людмилинской скважины.
18:00-19:00 Ужин в кафе (за доп. плату).
19:30 Заселение в отель «Вега».Свободное время.
Г. Чердынь
07:00-08:00 Завтрак. Выезд с вещами.
08:00-10:00 Переезд в г. Чердынь.
В мире только три города, стоящих на семи холмах. Два из них известны каждому — это вечный Рим и златоглавая Москва. А третий город мало кому известен — это древняя столица Перми Великой, старейший город Урала, скромная северная красавица Чердынь.
Чердынь — один из самых древних городов Прикамья, расположенный в глубине лесов и болот на севере Пермского края.
10:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу.
Чердынь – музей под открытым небом. В центральной и исторической части города сохранилась часть храмов, купеческие дома, здания бывших учебных заведения, торговые лавки и склады.
Во время прогулки по Троицкому холму можно увидеть гору Полюд.
С Вятского холма открывается чудесный вид на Пророко-Ильинскую церковь.
11:00-12:30 Экскурсия в Новое пространство Чердынского музея.
Новое музейное пространство размещается в бывшем здании мужского приходского училища, построенного в 1888 году по проекту архитектора П. П. Рудавского.
12:30-13:30 Обед в кафе с дегустацией чердынских «ушков», расширите свои кулинарные горизонты, попробовав уникальные сочетания вкусов.
13:30 Выезд в Пермь.
17:30-18:00Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное (номер стандарт)
|Одноместное (номер стандарт)
|Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
|Доп. ночь (при двухместном размещении)
|37 800
|48 600
|под запрос
|3500
Варианты проживания
Отель «Амакс Премьер-Отель Пермь» 3
Отель расположен в центре Перми, ул. Монастырская, д. 43.
Постояльцам предоставлен широкий выбор услуг: Wi-Fi, парковка, бильярдная, плавательный бассейн, хамам, гидромассажная ванна, сауна и трансфер. Для удобства гостей работает лифт. В развлекательном комплексе, который находится в здании отеля, можно хорошо провести время с друзьями и семьей.
Все номера оформлены в классическом стиле, выполнены в светлой цветовой гамме и теплых тонах. Каждый из них оборудован телевизором, холодильником, кондиционером, зеркалом, мини-баром, и телефоном. Во всех установлена качественная мебель, которая выполнена из дерева. Установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом.
Просторная ванная комната оснащена феном, комплектом полотенец, тапочками, косметическими принадлежностями. Для гостей созданы необходимые условия, чтобы проживание было наиболее комфортным и уютным. Уборка номеров и территории отеля проводится регулярно и качественно.
Отель «Березники»
Отель «Березники» находится в центре одноименного города в Пермском Крае.
К услугам гостей номера разных категорий. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатное покрытие Wi-Fi. Уборка в номерах производится каждый день. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель располагает собственным ресторан, где подаются блюда европейской кухни.
От отеля в пешей доступности находится парк города, ЦУМ, отделения банков, остановки общественного транспорта.
Отель «Вега»
«Вега» — этот уютный отель расположен в городе Соликамск. Отдаленность от центра позволяет отдохнуть от повседневных суеты и шума.
Отель состоит из 47 благоустроенных номеров. Спальные места представлены двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В некоторых есть гостиная зона и обеденный уголок. Ванная комнат отведена индивидуально на номер. В ней гости смогут найти банные принадлежности и гигиенические средства.
На территории работает кафе, где подают блюда местной кухни и интернациональное. Гости всегда могут перекусить здесь желаемыми блюдами.
В шаговой доступности расположены магазины. До центра города 5 минут езды. Здесь можно найти кафе и рестораны, торговые центры местные достопримечательности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе (4 дня)
- Услуги гида-экскурсовода (4 дня)
- Проживание в отеле (3 ночи)
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
- Питание, указанное в программе тура:3 завтрака4 обеда
- 3 завтрака
- 4 обеда
- Экологический сбор на посещение особо охраняемых территорий регионального значения: природный парк «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Трансфер на легковом автомобиле: аэропорт «Большое Савино» - отель (1500 руб.)
- Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату: ужины
- Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы, которые нужно иметь при себе:
- оригинал паспорта;
- медицинский полис;
- свидетельство о рождении (на детей);
- пенсионное удостоверение (при наличии);
- студенческий билет (при наличии).
Для экскурсий осень — зима (средняя температура в Пермском крае от −16°C до −22°C):
- удобная, ветрозащитная тёплая одежда:
- шапка;
- куртка;
- перчатки/варежки;
- обувь по погоде (рекомендуем зимние треккинговые ботинки);
- рюкзак/поясная сумка для безопасности личного имущества;
- личная аптечка;
- термос с горячим чаем/кофе, перекус;
- фотоаппарат;
- пауэрбанк.
Багаж не должен быть очень объёмным, чтобы вам было комфортно путешествовать на микроавтобусе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться из Москвы и Санкт-Петербурга до Перми?
Местное время в Пермском крае — UTC+5 (МСК+2).
Рекомендованные авиарейсы:
- Москва — Пермь — Москва — авиакомпания Аэрофлот
- Санкт-Петербург — Пермь — Санкт-Петербург — авиакомпания РОССИЯ
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Чем заняться в свободное время в Перми?
Вечером можно самостоятельно посетить кафе-музей «Пермская кухня».
- Пермский театр оперы и балета им. Чайковского;
- Театр у Моста;
- Драматический Театр (Театр-Театр);
- Пермскую краевую филармонию.