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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Белогорский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
Начало тура в 7:00.
Встреча гостей: Тополевый переулок, 10 (по запросу группы).
Завтрак в кафе города, оплачивается дополнительно.
Обзорная экскурсия по Перми с посещением достопримечательностей.
Белогорский монастырь. Экскурсия по монастырю и его окрестностям.
Обед в кафе, оплачивается дополнительно.
Переезд в купеческий город Кунгур — чайную столицу России.
Посещение камня Ермак (по погодным условиям).
Экскурсия по городу и в Кунгурскую ледяную пещеру. Это одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части страны.
Ночевка в гостинице.
Усьвинские столбы. Смотровая на Чёртов палец. Грот Столбовой. Каменный город
Завтрак (оплачивается дополнительно)
Переезд в поселок Усьва.
Поход на Усьвинские столбы + смотровая на Чёртов палец + грот Столбовой.
Места съемок «Географ глобус пропил» и «Время первых»
Перекус.
Экскурсия в Каменный город.
Это стопроцентное место силы Пермского края.
Погулять по Каменному городу – значит зарядиться энергией на многие дни вперед!
Вот уж точно то место, где все загаданные желания исполняются.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
Гора Крестовая. Соликамск
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на гору Крестовая.
Места съемок "Сердце Пармы".
Переезд на Север нашего края.
Обед (оплачивается дополнительно).
Прибытие в Соликамск, посещение “Музей-заповедника “Сользавод”.
Экскурсия по историческому центру Соликамска: Людмилинская скважина.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
г. Чердынь
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд в город Чердынь.
Чердынь является одним из древнейших городов Урала и входил в Перечень исторических городов России.
Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.
Обзорная экскурсия.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд по Печорскому тракту.
Экскурсии по древним селам Чердынского уезда.
Село Покча, Вельгорт, Камгорт.
Искор.
Посещение Искорского городища, которое долгое время прикрывало путь врагам с севера на столицу пермской земли — Чердынь.
На городище стоит белая каменная часовня постройки 1893 года, остались следы оборонительных укреплений.
Знаменитая «Узкая улочка», которая хранит немало легенд.
Ныроб и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736г), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705г.). Никольский родник.
Посещение темницы М. Н. Романова.
Размещение.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Восхождение на Полюд
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Переезд к реке Вишера к собрату камня Ветлан.
Перекус.
Переправляемся на лодках через Вишеру и перед нами камень Полюд.
Восхождение.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Размещение на базе отдыха.
Обзорная экскурсия в Усолье. Отъезд
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия в Усолье.
Обед (оплачивается дополнительно).
Отправление автобуса в город Пермь.
21:00 Прибытие автобуса в город Пермь по адресу Тополевый переулок, 10.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха (3-4-местные номера категории эконом).
Стоимость тура в зависимости от кол-ва участников, цена указана за 1 человека:
|Сборная группа
|47000
|Группа 6 туристов
|32000
|Группа 10-12 туристов
|33000
|Группа 13-15 туристов
|28900
|Группа 16-18 туристов
|26250
|Скидка для детей до 11 лет
|1500
|Скидка для детей до 7 лет
|2000
При желании и наличии мест возможно заказать улучшенные номера с доплатой.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Сталагмит»
Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. Стойка регистрации работает круглосуточно. К услугам гостей — ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка.
Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.
База в Усьве
Размещение на базе отдыха в Усьве, номера эконом класса.
Гостиница «Северный Урал»
Гостиница Северный Урал расположена в городе Чердынь. В гостиничный комплекс входит кирпичные здания гостиницы, деревянный корпус, сауна с бассейном, русская баня.
База «Родники»
Размещение на базе отдыха Родники.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсионное обслуживание на маршруте
- Проживание на маршруте на базах и в гостинице
- Билеты в музеи
- Страхование при перевозке в транспорте
- Перекус 2 раза
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Встреча гостей в аэропорту от 3 000 руб. в зависимости от времени и численности группы
- Питание на протяжении маршрута
- Доплата за размещение в номерах улучшенного класса
- Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- удобная теплая обувь (если есть, трекинговые ботинки);
- носки – 2 пары;
- перчатки;
- перекус в дороге, если есть: термос с чаем;
- резиновые сапоги (если нет трекинговых ботинок);
- накидка от дождя (куртка непромокаемая, штаны);
- комплект сменной одежды;
- репеллент от клещей, комаров;
- фотоаппарат (видеокамера);
- предметы личной гигиены;
- фонарик, нож, запасные батарейки;
- личные медикаменты, если нужно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сложный ли маршрут?
Желательно иметь небольшую физическую подготовку – наибольшая сложность подняться на г. Полюд – 7 км трекинга в одну сторону.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 11 лет предоставляется скидка 1 500 рублей.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки.
Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью.
А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
Обязательно наденьте головной убор.
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей.
Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре.
Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час- полтора.
Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Понадобится удобная обувь, т. к. ходить будет много, но не очень много.