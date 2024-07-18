Будем любоваться головокружительными видами, совершать радиальные выходы, отдохнём от городской суеты и вдоволь надышимся свежим воздухом.
Вас ждут романтические вечера под звёздами у костра и покорение вершин, готовить еду будем все вместе, поэтому вы сможете почувствовать себя настоящими походниками!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 600 ₽
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Проживание. Будем жить в палатках, каждому предоставляется место, спальник и коврик.
Питание. В программу включено 3-разовое питание: горячие завтраки и ужины, обеды в формате перекуса. Готовим все вместе под руководством инструктора.
Сложность. Уровень нагрузки — высокий. Пешком пройдём 30 км.
Программа тура по дням
Начало путешествия
В 21:00 отправимся в путешествие из Перми. Вы познакомитесь с инструкторами, они проведут для вас инструктаж.
Установка лагеря и первый радиальный выход
Рано утром сменим транспорт на автомобиль повышенной проходимости. В 09:00 прибудем на место, установим лагерь и все вместе приготовим завтрак-обед.
В 12:00 начнём радиальный выход на Главный Уральский хребет. Восхождение займёт около 6 часов. На вершине пофотографируемся, перекусим и насладимся головокружительными видами.
Спустимся в лагерь и все вместе приготовим ужин под руководством инструктора. Ночевать будем в палатках. Желающие смогут попариться в баньке на территории базы (за доплату).
Восхождение на Главный Уральский хребет
День начнём с бодрящей зарядки и вкусного завтрака. День предстоит активный! Будем подниматься на Главный Уральский хребет. Преодолеем расстояние в 24 километра. Пообедаем в формате перекуса, а ужинать будем уже в лагере, приготовим его все вместе.
Возвращение в Пермь
Позавтракаем, соберём наш лагерь и в 10:00 поедем обратно в Пермь. В автобусе будем смотреть фильмы, делиться фотографиями и вспоминать самые яркие впечатления.
Примерно в 22:00 вернёмся в Пермь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до Североуральска
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение инструктора
- 3-разовое питание (горячие завтраки и ужины, обед в формате сухого пайка)
- Снаряжение (пенки, спальник, костровое)
- Место в палатке
Что не входит в цену
- Баня