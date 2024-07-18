Рано утром сменим транспорт на автомобиль повышенной проходимости. В 09:00 прибудем на место, установим лагерь и все вместе приготовим завтрак-обед.

В 12:00 начнём радиальный выход на Главный Уральский хребет. Восхождение займёт около 6 часов. На вершине пофотографируемся, перекусим и насладимся головокружительными видами.

Спустимся в лагерь и все вместе приготовим ужин под руководством инструктора. Ночевать будем в палатках. Желающие смогут попариться в баньке на территории базы (за доплату).