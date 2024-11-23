Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Приглашаем уютно провести выходные в местах силы Пермского края: будем гулять по запорошенному снегом лесу и любоваться инопланетным скальным массивом — высокими Усьвинскими столбами. Вечер проведём у костра, расслабляясь после читать дальше
активного дня.
Покажем места, где снимались фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых», и рассмотрим грот, где находилась стоянка древних людей.
А ещё погуляем по Каменному городу с причудливыми скалами и узкими улочками и даже настоящей Площадью.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Проживание. Будем жить в эко-глэмпинге «Территория» (номера хостельного типа).
Питание. В программу включено 3-х разовое питание на маршруте (перекус, ужин, завтрак). Готовим все вместе под руководством инструкторов.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
1 день
Усьвинские столбы
В 08:00 отправимся в посёлок Усьва. По пути заедем на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно). По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.
Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.
Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория». Приготовим ужин вместе, усядемся у костра и уютно проведём вечер за разговорами под звёздами. А ещё вы сможете попариться в баньке за доплату.
2 день
Каменный город
Встанем в 08:00, позавтракаем и в 11:00 поедем в Каменный город. Вы окажетесь в удивительном месте, где скалы-останцы причудливой формы напоминают дома и узкие улочки. Каждый валун здесь имеет собственное имя (Черепаха, Пернатый Стриж), а трещины в скалах получили названия улиц. Даже собственная Площадь в «городе» имеется!
Проведём экскурсию, пройти предстоит 3 км в обе стороны. В 15:00 поедем назад. В кафе по дороге пообедаем (за доплату), а в 19:00 прибудем в Пермь.
Подъём на Усьвинские столбы в летний период на лодках, в зимний - на снегоходах
3-х разовое питание (перекус, ужин, завтрак)
Что не входит в цену
Проживание в домиках размещение на 2-их - 7000 руб
Баня
Стоимость тура зависит от количества участников: 10-11 человек - 8000 руб. /чел., 12-13 человек - 7250 руб. /чел., 14-15 человек - 6700 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
Завершение: Пермь, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 3 туристов
Мы представляем организацию, проводящую авторские туры. Принципы работы нашей компании: индивидуальный подход к каждому клиенту, забота о безопасности наших туристов, надёжность партнёров, высокое качество услуг, профессионализм сотрудников. Мы предлагаем большое разнообразие индивидуальных туров и возможность составления программы, исходя из пожеланий клиентов, искушённых и начинающих, любящих комфорт и готовых к экстриму.