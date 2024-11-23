Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге

Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Приглашаем уютно провести выходные в местах силы Пермского края: будем гулять по запорошенному снегом лесу и любоваться инопланетным скальным массивом — высокими Усьвинскими столбами. Вечер проведём у костра, расслабляясь после
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активного дня.

Покажем места, где снимались фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых», и рассмотрим грот, где находилась стоянка древних людей.

А ещё погуляем по Каменному городу с причудливыми скалами и узкими улочками и даже настоящей Площадью.

Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Прогулка к Усьвинским столбам и Каменному городу с проживанием в экоглэмпинге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.

Проживание. Будем жить в эко-глэмпинге «Территория» (номера хостельного типа).

Питание. В программу включено 3-х разовое питание на маршруте (перекус, ужин, завтрак). Готовим все вместе под руководством инструкторов.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Усьвинские столбы

В 08:00 отправимся в посёлок Усьва. По пути заедем на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно). По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.

Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.

Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория». Приготовим ужин вместе, усядемся у костра и уютно проведём вечер за разговорами под звёздами. А ещё вы сможете попариться в баньке за доплату.

Усьвинские столбыУсьвинские столбыУсьвинские столбы
2 день

Каменный город

Встанем в 08:00, позавтракаем и в 11:00 поедем в Каменный город. Вы окажетесь в удивительном месте, где скалы-останцы причудливой формы напоминают дома и узкие улочки. Каждый валун здесь имеет собственное имя (Черепаха, Пернатый Стриж), а трещины в скалах получили названия улиц. Даже собственная Площадь в «городе» имеется!

Проведём экскурсию, пройти предстоит 3 км в обе стороны. В 15:00 поедем назад. В кафе по дороге пообедаем (за доплату), а в 19:00 прибудем в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в эко-глэмпинге
  • Трансфер до места начала маршрута и обратно
  • Сопровождение гида
  • Экскурсии по программе
  • Подъём на Усьвинские столбы в летний период на лодках, в зимний - на снегоходах
  • 3-х разовое питание (перекус, ужин, завтрак)
Что не входит в цену
  • Проживание в домиках размещение на 2-их - 7000 руб
  • Баня
  • Стоимость тура зависит от количества участников: 10-11 человек - 8000 руб. /чел., 12-13 человек - 7250 руб. /чел., 14-15 человек - 6700 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
Завершение: Пермь, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Перми

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