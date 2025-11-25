На этом маршруте можно увидеть такую разную архитектуру региона, познакомиться с колоритными старинными селами, а также с не менее интересными Пермью, Кунгуром, Соликамском и Чердынью.
Программа тура по дням
Экскурсия по Перми и дегустация, Хохловка, Белогорский монастырь
Начало тура 08:00.
Встреча гостей по адресу: Тополевый переулок, 10 (или по запросу группы).
Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по Перми.
Архитектурные и исторические памятники, знаменательные события, выдающиеся соотечественники — посещение храмов разных конфессий города.
Дегустация национальной кухни в кафе города.
Переезд в Хохловку. Фольклорная экскурсия по этнографическому музею.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд в Белогорский монастырь. Экскурсия по монастырю и его окрестностям.
Переезд в г. Кунгур.
20:00 Ужин (оплачивается дополнительно).
Заселение в гостиницу.
Экскурсия по Кунгуру, мастер-класс, село Кын и камень Великан
08:00 Подъём.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по городу. Город Кунгур насчитывает более десяти храмов и церквей.
Мастер-класс по изготовлению пряников. Чудесные ароматы, причудливые формы, завораживающая атмосфера и мудрость русских традиций не оставят никого равнодушными!
Переезд в п. Кын.
Прибытие в село Кын. Пересаживаемся на моторную лодку, чтобы переправиться через Чусовую.
Идем пешком (3 км) до смотровой площадки на вершине камня Великан.
Обзорная экскурсия по селу Кын.
Ужин (оплачивается дополнительно).
Ночевка в гостинице.
Этнопарк реки Чусовой, Голубые озера, дом-музей Б.Л. Пастернака
08:00 Подъём.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Путевая экскурсия.
Посещение этнопарка р. Чусовой.
Переезд к озерам, фотосессия на фоне загадочных «Голубых озер», история их образования (купание по погодным условиям).
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд в Всеволодо-Вильву.
Посещение музейного комплекса – Дом Б. Л. Пастернака.
Вам расскажут о лучших временах жизни одного из крупнейших поэтов XX века.
О творческой атмосфере, что царила здесь в 1916 году, о занятиях Бориса Пастернака музыкой и поэзией и его службе на химических заводах.
Вы сможете прикоснуться к истории и взглянуть на нее изнутри.
Переезд в г. Соликамск.
20:00 Ужин (оплачивается дополнительно).
Заселение в гостиницу.
Соликамск и Ныроб. Покча, Вельгорт, Камгорт, город Чердынь
08:00 Подъём.
Завтрак (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по городу Соликамску.
Посещение Соликамского краеведческого музея.
Дорога до Ныроба и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736 г.), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705 г.). Никольский родник.
Посещение темницы М. Н. Романова.
Переезд по Печорскому тракту.
Экскурсии по древним селам Чердынского уезда. Село Покча, Вельгорт, Камгорт.
Экскурсия по пути в город Чердынь.
Обед национальной кухни г. Чердыни.
Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.
Обзорная экскурсия.
Отъезд в г. Пермь 17:00.
Делимся эмоциями, отдыхаем.
Примерное прибытие в город Пермь 21:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту, номера 2-3 местные, эконом-класса.
1-местное размещение не предусмотрено программой.
Стоимость тура на 1 человека – 38 400 рублей.
Скидки:
- для детей до 11 лет – 1500 рублей;
- для детей до 7 лет – 2000 рублей.
Ниже представлены варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Сталагмит»
Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. Стойка регистрации работает круглосуточно. К услугам гостей — ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка.
Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.
Гостиница «ЦентрОтель»
Отель "Центр" находится в двух километрах от центра города Лысьва, Пермского края. Перед гостиницей имеется место для автомобиля, предоставляется доступ в интернет, прачечная, сейф, услуги по глажению одежды и трансфер.
К размещению предоставляются комфортабельные номера, с телевизором, кондиционером, телефоном, феном и электрическим чайником.
Через дорогу расположен продуктовый магазин "Монетка","Градус" и булочная.
Из достопримечательностей можно посетить театр драмы им. А. Савина, до которого добираться несколько минут пешей прогулки.
Гостиница «Вега»
"Вега" - этот уютный отель расположен в городе Соликамск. Отдаленность от центра позволяет отдохнуть от повседневных суеты и шума.
Отель состоит из 47 благоустроенных номеров. Спальные места представлены двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В некоторых есть гостиная зона и обеденный уголок. Ванная комнат отведена индивидуально на номер. В ней гости смогут найти банные принадлежности и гигиенические средства.
На территории работает кафе, где подают блюда местной кухни и интернациональное. Гости всегда могут перекусить здесь желаемыми блюдами.
В шаговой доступности расположены магазины. До центра города 5 минут езды. Здесь можно найти кафе и рестораны, торговые центры местные достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на протяжение маршрута
- Страховка при перевозке в транспорте
- Экскурсионное обслуживание на маршруте
- Билеты в музеи
- Проживание на маршруте на базах и в гостинице: 2-3 местные номера эконом-класса
- Дегустация
- Переправа на лодке
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание на протяжении маршрута
- Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, удостоверяющие личность;
- теплые вещи;
- головной убор;
- две пары походной обуви;
- два комплекта вещей для спортивного отдыха;
- «хоба» (спецковрик для сидения);
- солнцезащитные очки;
- ветрозащитный костюм;
- защита от дождя (в идеале, мембранная);
- предметы личной гигиены;
- фонарик со сменными батарейками;
- фотоаппарат или видеокамера (увиденное здесь стоит того, чтобы запечатлеть на память).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Программа любого маршрута может быть незначительно изменена по объективным причинам.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- для детей до 11 лет – 1500 рублей;
- для детей до 7 лет – 2000 рублей.
Есть ли ограничения по багажу?
Требование к размеру рюкзака или чемодана с собой: их вес не должен превышать 10 кг, габариты: 40x30x20см + небольшой рюкзак или сумка. Если Ваш багаж превышает установленные параметры, Вам необходимо обратиться к менеджеру.