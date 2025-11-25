3 день

Этнопарк реки Чусовой, Голубые озера, дом-музей Б.Л. Пастернака

08:00 Подъём.

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Путевая экскурсия.

Посещение этнопарка р. Чусовой.

Переезд к озерам, фотосессия на фоне загадочных «Голубых озер», история их образования (купание по погодным условиям).

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд в Всеволодо-Вильву.

Посещение музейного комплекса – Дом Б. Л. Пастернака.

Вам расскажут о лучших временах жизни одного из крупнейших поэтов XX века.

О творческой атмосфере, что царила здесь в 1916 году, о занятиях Бориса Пастернака музыкой и поэзией и его службе на химических заводах.

Вы сможете прикоснуться к истории и взглянуть на нее изнутри.

Переезд в г. Соликамск.

20:00 Ужин (оплачивается дополнительно).

Заселение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160