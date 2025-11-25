Мои заказы

Золотое кольцо Пермского края зимой

Золотое кольцо Пермского края связывает древние города и села, где бережно хранится история этих мест. Каждый уголок этого маршрута – настоящий музей под открытым небом. Здесь каждая деталь рассказывает свою неповторимую историю.

На этом маршруте можно увидеть такую разную архитектуру региона, познакомиться с колоритными старинными селами, а также с не менее интересными Пермью, Кунгуром, Соликамском и Чердынью.
Золотое кольцо Пермского края зимойФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотое кольцо Пермского края зимойФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотое кольцо Пермского края зимойФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Перми и дегустация, Хохловка, Белогорский монастырь

Начало тура 08:00.

Встреча гостей по адресу: Тополевый переулок, 10 (или по запросу группы).

Завтрак в кафе города (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия по Перми.

Архитектурные и исторические памятники, знаменательные события, выдающиеся соотечественники — посещение храмов разных конфессий города.

Дегустация национальной кухни в кафе города.

Переезд в Хохловку. Фольклорная экскурсия по этнографическому музею.

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд в Белогорский монастырь. Экскурсия по монастырю и его окрестностям.

Переезд в г. Кунгур.

20:00 Ужин (оплачивается дополнительно).

Заселение в гостиницу.

Экскурсия по Перми и дегустация, Хохловка, Белогорский монастырьЭкскурсия по Перми и дегустация, Хохловка, Белогорский монастырьЭкскурсия по Перми и дегустация, Хохловка, Белогорский монастырьЭкскурсия по Перми и дегустация, Хохловка, Белогорский монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Кунгуру, мастер-класс, село Кын и камень Великан

08:00 Подъём.

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия по городу. Город Кунгур насчитывает более десяти храмов и церквей.

Мастер-класс по изготовлению пряников. Чудесные ароматы, причудливые формы, завораживающая атмосфера и мудрость русских традиций не оставят никого равнодушными!

Переезд в п. Кын.

Прибытие в село Кын. Пересаживаемся на моторную лодку, чтобы переправиться через Чусовую.

Идем пешком (3 км) до смотровой площадки на вершине камня Великан.

Обзорная экскурсия по селу Кын.

Ужин (оплачивается дополнительно).

Ночевка в гостинице.

Экскурсия по Кунгуру, мастер-класс, село Кын и камень ВеликанЭкскурсия по Кунгуру, мастер-класс, село Кын и камень Великан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Этнопарк реки Чусовой, Голубые озера, дом-музей Б.Л. Пастернака

08:00 Подъём.

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Путевая экскурсия.

Посещение этнопарка р. Чусовой.

Переезд к озерам, фотосессия на фоне загадочных «Голубых озер», история их образования (купание по погодным условиям).

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд в Всеволодо-Вильву.

Посещение музейного комплекса – Дом Б. Л. Пастернака.

Вам расскажут о лучших временах жизни одного из крупнейших поэтов XX века.

О творческой атмосфере, что царила здесь в 1916 году, о занятиях Бориса Пастернака музыкой и поэзией и его службе на химических заводах.

Вы сможете прикоснуться к истории и взглянуть на нее изнутри.

Переезд в г. Соликамск.

20:00 Ужин (оплачивается дополнительно).

Заселение в гостиницу.

Этнопарк реки Чусовой, Голубые озера, дом-музей Б.Л. ПастернакаЭтнопарк реки Чусовой, Голубые озера, дом-музей Б.Л. ПастернакаЭтнопарк реки Чусовой, Голубые озера, дом-музей Б.Л. Пастернака
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Соликамск и Ныроб. Покча, Вельгорт, Камгорт, город Чердынь

08:00 Подъём.

Завтрак (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия по городу Соликамску.

Посещение Соликамского краеведческого музея.

Дорога до Ныроба и его достопримечательности: церковь Богоявления Господня (1736 г.), часовня Михаила Архангела, Никольская церковь (1705 г.). Никольский родник.

Посещение темницы М. Н. Романова.

Переезд по Печорскому тракту.

Экскурсии по древним селам Чердынского уезда. Село Покча, Вельгорт, Камгорт.

Экскурсия по пути в город Чердынь.

Обед национальной кухни г. Чердыни.

Посещение Троицкого холма, с остатками земляного вала, откуда начиналась Чердынь.

Обзорная экскурсия.

Отъезд в г. Пермь 17:00.

Делимся эмоциями, отдыхаем.

Примерное прибытие в город Пермь 21:30.

Соликамск и Ныроб. Покча, Вельгорт, Камгорт, город ЧердыньСоликамск и Ныроб. Покча, Вельгорт, Камгорт, город ЧердыньСоликамск и Ныроб. Покча, Вельгорт, Камгорт, город ЧердыньСоликамск и Ныроб. Покча, Вельгорт, Камгорт, город Чердынь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту, номера 2-3 местные, эконом-класса.

1-местное размещение не предусмотрено программой.

Стоимость тура на 1 человека – 38 400 рублей.

Скидки:

  • для детей до 11 лет – 1500 рублей;
  • для детей до 7 лет – 2000 рублей.

Ниже представлены варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Сталагмит»

1 ночь

Отель «Сталагмит» с баром расположен в селе Филипповка. Стойка регистрации работает круглосуточно. К услугам гостей — ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка.

Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере отеля «Сталагмит» предоставляется постельное белье и полотенца.

Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»Гостиница «Сталагмит»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «ЦентрОтель»

1 ночь

Отель "Центр" находится в двух километрах от центра города Лысьва, Пермского края. Перед гостиницей имеется место для автомобиля, предоставляется доступ в интернет, прачечная, сейф, услуги по глажению одежды и трансфер.

К размещению предоставляются комфортабельные номера, с телевизором, кондиционером, телефоном, феном и электрическим чайником.

Через дорогу расположен продуктовый магазин "Монетка","Градус" и булочная.

Из достопримечательностей можно посетить театр драмы им. А. Савина, до которого добираться несколько минут пешей прогулки.

Гостиница «ЦентрОтель»Гостиница «ЦентрОтель»Гостиница «ЦентрОтель»Гостиница «ЦентрОтель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Вега»

1 ночь

"Вега" - этот уютный отель расположен в городе Соликамск. Отдаленность от центра позволяет отдохнуть от повседневных суеты и шума.

Отель состоит из 47 благоустроенных номеров. Спальные места представлены двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В некоторых есть гостиная зона и обеденный уголок. Ванная комнат отведена индивидуально на номер. В ней гости смогут найти банные принадлежности и гигиенические средства.

На территории работает кафе, где подают блюда местной кухни и интернациональное. Гости всегда могут перекусить здесь желаемыми блюдами.

В шаговой доступности расположены магазины. До центра города 5 минут езды. Здесь можно найти кафе и рестораны, торговые центры местные достопримечательности.

Гостиница «Вега»Гостиница «Вега»Гостиница «Вега»Гостиница «Вега»Гостиница «Вега»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на протяжение маршрута
  • Страховка при перевозке в транспорте
  • Экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Билеты в музеи
  • Проживание на маршруте на базах и в гостинице: 2-3 местные номера эконом-класса
  • Дегустация
  • Переправа на лодке
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание на протяжении маршрута
  • Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, удостоверяющие личность;
  • теплые вещи;
  • головной убор;
  • две пары походной обуви;
  • два комплекта вещей для спортивного отдыха;
  • «хоба» (спецковрик для сидения);
  • солнцезащитные очки;
  • ветрозащитный костюм;
  • защита от дождя (в идеале, мембранная);
  • предметы личной гигиены;
  • фонарик со сменными батарейками;
  • фотоаппарат или видеокамера (увиденное здесь стоит того, чтобы запечатлеть на память).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Программа любого маршрута может быть незначительно изменена по объективным причинам.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для детей до 11 лет – 1500 рублей;
  • для детей до 7 лет – 2000 рублей.
Есть ли ограничения по багажу?

Требование к размеру рюкзака или чемодана с собой: их вес не должен превышать 10 кг, габариты: 40x30x20см + небольшой рюкзак или сумка. Если Ваш багаж превышает установленные параметры, Вам необходимо обратиться к менеджеру.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Перми

Похожие туры из Перми

Зимний тур-знакомство: топовые локации Пермского края в мини-группе
3 дня
-
10%
6 отзывов
Зимний тур-знакомство: топовые локации Пермского края в мини-группе
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Начало: Пермь, аэропорт/вокзал/ваш отель в Перми. 4:00-5:3...
19 дек в 05:00
2 янв в 05:00
48 600 ₽54 000 ₽ за человека
Зимний тур на Усьву. Все включено
Пешая
На автобусе
На снегоходах
2 дня
3 отзыва
Зимний тур на Усьву. Все включено
Начало: Пермь
26 дек в 10:00
23 янв в 10:00
33 900 ₽ за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Пешая
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
4 янв в 10:00
20 фев в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Перми
Все туры из Перми