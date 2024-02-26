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места", как это нередко бывает. Было бы очень хорошо, чтобы эта практика была и в других турах. Несмотря на большие расстояния не утомительно, дороги в Пермском крае очень хорошие. Понравились все экскурсии. Самое большое впечатление оставляет, конечно же, Каменный город. В первый день посоветовали бы после обеда в кафе сначала поехать в музей Дом Мешкова, а затем уже на обзорную экскурсию. Потому что в вечернее время в городе включается подсветка и становится по-новогоднему красиво. Ещё хотелось бы иметь побольше времени на покупку сувениров в Кунгуре.