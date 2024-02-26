Туры подходящие для зимних прогулок по Перми

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Перми, цены от 26 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний тур в снежный Пермский край
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в снежный Пермский край
Начало: Пермь
«Приглашаем вас на новогодние каникулы в снежную сказку Пермского края»
3 янв в 10:00
43 900 за человека
Рождество на Урале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Урале
Начало: Пермь
«Приглашаем вас в рождественский тур по Пермскому краю — в царство тайги, деревьев-великанов, чистейших рек и свежайшего воздуха»
4 янв в 10:00
37 000 за человека
Новогодний тур по Пермскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
«Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю»
1 янв в 10:00
от 26 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
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    машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

  • Т
    Татьяна
    9 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы
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    добраться до этих мест были особенно увлекательными. Полюбовались и вдохновились красивейшими Уральскими горами, проехали по местам съемок известных фильмов и сериалов, отдохнули душой и телом в очень уютном глэмпинге, узнали много интересного о Пермском крае и остались очень довольны!

    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить
  • С
    Смирнова
    15 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.
  • М
    Мария
    15 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и никто не "дрался за
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    места", как это нередко бывает. Было бы очень хорошо, чтобы эта практика была и в других турах. Несмотря на большие расстояния не утомительно, дороги в Пермском крае очень хорошие. Понравились все экскурсии. Самое большое впечатление оставляет, конечно же, Каменный город. В первый день посоветовали бы после обеда в кафе сначала поехать в музей Дом Мешкова, а затем уже на обзорную экскурсию. Потому что в вечернее время в городе включается подсветка и становится по-новогоднему красиво. Ещё хотелось бы иметь побольше времени на покупку сувениров в Кунгуре.

    Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной иЭкскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и
  • М
    Мария
    14 января 2024
    Новогодний тур по Пермскому краю
    Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура - при покупке заявлено
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    до 19 человек, по факту оказалось 33 человека. Так как я выбирала малочисленный тур, для меня это оказалось неприятной неожиданностью. В остальном - экскурсии, экскурсоводы, проживание, организационные вопросы - всё хорошо!

    Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тураТур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Рождество на Урале
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Рождество на Урале
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • А
    Андрей
    24 сентября 2023
    Рождество на Урале
    Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
    Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 26 400 до 43 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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