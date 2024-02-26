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Авторский тур
3 дня
Новогодний тур в снежный Пермский край
Начало: Пермь
«Приглашаем вас на новогодние каникулы в снежную сказку Пермского края»
3 янв в 10:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Урале
Начало: Пермь
«Приглашаем вас в рождественский тур по Пермскому краю — в царство тайги, деревьев-великанов, чистейших рек и свежайшего воздуха»
4 янв в 10:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур по Пермскому краю
Начало: Россия, Пермь
«Приглашаем вас в Новогоднее путешествие по Пермскому краю»
1 янв в 10:00
от 26 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных
- ТТатьяна9 февраля 2024Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы
- ССмирнова15 января 2024Отличный тур. Прекрасная программа. Достойные гиды.
- ММария15 января 2024Экскурсионная составляющая тура насыщенная. Нам очень понравилось! Большой плюс, что рассадка в автобусе была фиксированной и никто не "дрался за
- ММария14 января 2024Тур понравился, насыщенный, интересный, посетили самые значимые и красивые места Пермского края. Немного растроила численность тура - при покупке заявлено
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ААндрей24 сентября 2023Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Зимние»
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