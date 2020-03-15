Заразилось 781 +28

Умерло 12 +1

Выздоровело 413 +12

Болеют сейчас 356 +15

Летальность 1.54% около 15 чел. на 1000 заболевших

В Пермском крае, включая Пермь, находится 0.34%, 781 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 413 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 356 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Перми и Пермском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Пермском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.69 раза в Пермском крае летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 15 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Пермском крае

Карта распространения коронавируса в Пермском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Пермском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Пермского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 781 +28+4% 12 +1+9% 413 +12+3% ▲ 356+15 11 мая 2020 753 +10+1% 11 401 +10+3% — 341 10 мая 2020 743 +8+1% 11 391 +6+2% ▲ 341+2 9 мая 2020 735 +16+2% 11 +1+10% 385 +52+16% ▼ 339-37 8 мая 2020 719 +20+3% 10 333 +51+18% ▼ 376-31 7 мая 2020 699 +26+4% 10 +1+11% 282 +64+29% ▼ 407-39 6 мая 2020 673 +25+4% 9 218 ▲ 446+25 5 мая 2020 648 +18+3% 9 218 +11+5% ▲ 421+7 4 мая 2020 630 +35+6% 9 207 +41+25% ▼ 414-6 3 мая 2020 595 +39+7% 9 166 +5+3% ▲ 420+34 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Пермском крае по дням