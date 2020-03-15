  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Перми и Пермском крае

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Пермском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 781+28
  • Умерло 12+1
  • Выздоровело 413+12
  • Болеют сейчас 356+15
  • Летальность 1.54%около 15 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Пермском крае, включая Пермь, находится 0.34%, 781 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 413 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 356 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Перми и Пермском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Пермском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.69 разав Пермском крае летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
15 человекв среднем умирает в Пермском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Пермском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Пермском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Пермского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020781+28+4%12+1+9%413+12+3%356+15
11 мая 2020753+10+1%11401+10+3%341
10 мая 2020743+8+1%11391+6+2%341+2
9 мая 2020735+16+2%11+1+10%385+52+16%339-37
8 мая 2020719+20+3%10333+51+18%376-31
7 мая 2020699+26+4%10+1+11%282+64+29%407-39
6 мая 2020673+25+4%9218446+25
5 мая 2020648+18+3%9218+11+5%421+7
4 мая 2020630+35+6%9207+41+25%414-6
3 мая 2020595+39+7%9166+5+3%420+34
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Пермском крае по дням

Пермский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Пермском крае

В России скончались трое журналистов с коронавирусом
В России скончались трое журналистов с коронавирусом
lenta.ru
05.05.2020 21:24
В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Два сотрудника СМИ скончались в Москве, один — в Перми. «Режиссера-документалиста Александра Радова, который умер в апреле на 80-м году жизни, мы тоже считаем журналистом», — сказал он.
У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус
У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус
РБК
24.04.2020 20:23
Российская колония начала тестировать заключенных на коронавирус
Российская колония начала тестировать заключенных на коронавирус
lenta.ru
24.04.2020 10:14
В городе Соликамск (Пермский край) в исправительной колонии №9 открылась лаборатория, где будут тестировать заключенных и сотрудников уголовно-исправительной системы, а также гражданских лиц, на наличие коронавируса. За одну рабочую смену планируется проводить до 40 исследований, анализ делается за один день.
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 13:03
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России. Главы этих субъектов предпринимают эффективные меры поддержки граждан. Рейтинг субъектов и их глав составил Центр политической конъюнктуры.
В Пермском крае умер третий пациент с коронавирусом
В Пермском крае умер третий пациент с коронавирусом
РБК
08.04.2020 09:42
У главврача онкодиспансера Пермского края выявили коронавирус
У главврача онкодиспансера Пермского края выявили коронавирус
РБК
07.04.2020 15:27
Главврач еще одной российской больницы заразился коронавирусом
Главврач еще одной российской больницы заразился коронавирусом
lenta.ru
07.04.2020 12:33
Главный врач онкологического диспансера Пермского края заразился коронаврусом. 31 марта стало известно, что главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заражен коронавирусом. Как уточнили в оперативном штабе по региону, у жены главврача также выявили заражение.
Попытавшегося самоизолироваться в палатке у моря россиянина оштрафовали
Попытавшегося самоизолироваться в палатке у моря россиянина оштрафовали
lenta.ru
05.04.2020 18:17
Житель Пермского края был наказан штрафом в размере 15 тысяч рублей за то, что попытался самоизолироваться в палатке на пляже в Евпатории. Нарушителя во время патрулирования береговой линии Черного моря заметили сотрудники правоохранительных органов, которые составили в отношении мужчины административный протокол.
Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Минобороны
Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Минобороны
lenta.ru
03.04.2020 17:35
Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Министерства обороны России. Первичный экспресс-тест показал наличие инфекции у воспитателя Пермского суворовского военного училища, которое расположено в поселке Звездный Пермского края. Он госпитализирован. Пробы направлены в Москву.
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
lenta.ru
02.04.2020 15:23
В Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя в период самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 2 апреля, частичный запрет введен в Туве, Якутии и Кемеровской области. В Карелии, Пермской области, а также Башкирии изменились сроки продажи спиртных напитков.
Еще новости Пермского края

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.