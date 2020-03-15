- Заразилось 781+28
- Умерло 12+1
- Выздоровело 413+12
- Болеют сейчас 356+15
- Летальность 1.54%около 15 чел. на 1000 заболевших
В Пермском крае, включая Пермь, находится 0.34%, 781 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 413 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 356 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Перми и Пермском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Пермском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Пермском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Пермском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Пермского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|781+28+4%
|12+1+9%
|413+12+3%
|▲356+15
|11 мая 2020
|753+10+1%
|11
|401+10+3%
|—341
|10 мая 2020
|743+8+1%
|11
|391+6+2%
|▲341+2
|9 мая 2020
|735+16+2%
|11+1+10%
|385+52+16%
|▼339-37
|8 мая 2020
|719+20+3%
|10
|333+51+18%
|▼376-31
|7 мая 2020
|699+26+4%
|10+1+11%
|282+64+29%
|▼407-39
|6 мая 2020
|673+25+4%
|9
|218
|▲446+25
|5 мая 2020
|648+18+3%
|9
|218+11+5%
|▲421+7
|4 мая 2020
|630+35+6%
|9
|207+41+25%
|▼414-6
|3 мая 2020
|595+39+7%
|9
|166+5+3%
|▲420+34
* "0" или "—", могут означать, что данных нет