Мои заказы

Царицын и Ольгин павильоны – экскурсии в Петергофе

Найдено 4 экскурсии в категории «Царицын и Ольгин павильоны» в Петергофе, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мир изящных фонтанов Петергофа
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи
Пешая
2 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽6670 ₽ за всё до 6 чел.
Золотой век петергофских усадеб
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Исследовать нефонтанную часть любимого города Николая I
Начало: У собора Петра и Павла
Сегодня в 13:30
13 дек в 12:30
1200 ₽ за человека
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 ноября 2025
    Золотой век петергофских усадеб
    Интересная экскурсия для любителей истории и архитектуры, для желающих узнать историю Петергофа, прогуляться по улицам городка, полюбоваться особниками, казармами, великолепной
    читать дальше

    церковью Петра и Павла и многим другим. Руслан показывал много исторических фото, отвечал на многочисленные вопросы и провёл по интересном маршруту.

  • Л
    Лада
    21 сентября 2025
    Золотой век петергофских усадеб
    Экскурсия очень понравилась!
    Узнала много нового и интересного. Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    17 августа 2025
    Золотой век петергофских усадеб
    Гид Руслан великолепно знает тему и интересно подает материал. Хотелось гулять дальше!

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Царицын и Ольгин павильоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мир изящных фонтанов Петергофа
  2. Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи
  3. Золотой век петергофских усадеб
  4. Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Фонтаны в Петергофе
  2. Нижний парк
  3. Самое главное
  4. Большой дворец
  5. Парк Александрия
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в декабре 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Царицын и Ольгин павильоны" можно забронировать 4 экскурсии от 1200 до 8600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Петергофе на 2025 год по теме «Царицын и Ольгин павильоны», 9 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль