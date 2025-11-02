Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Исследовать нефонтанную часть любимого города Николая I
Начало: У собора Петра и Павла
Сегодня в 13:30
13 дек в 12:30
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 ноября 2025Интересная экскурсия для любителей истории и архитектуры, для желающих узнать историю Петергофа, прогуляться по улицам городка, полюбоваться особниками, казармами, великолепной
- ЛЛада21 сентября 2025Экскурсия очень понравилась!
Узнала много нового и интересного. Большое спасибо!
- ССергей17 августа 2025Гид Руслан великолепно знает тему и интересно подает материал. Хотелось гулять дальше!
