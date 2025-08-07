-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 17:30
11 авг в 13:30
7740 ₽
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Пройти по дорожкам, где гуляли царственные особы, и узнать историю этого удивительного места
Начало: На ул. Морского Десанта
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
10 авг в 11:00
16 авг в 11:00
7900 ₽ за человека
