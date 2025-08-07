Мои заказы

Экскурсии по фонтанам Петергофа

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтаны» в Петергофе, цены от 7600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Пешая
4 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
7600 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I
Начало: У восточного входа в парк
Сегодня в 17:30
11 авг в 13:30
7740 ₽8600 ₽ за всё до 4 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Пройти по дорожкам, где гуляли царственные особы, и узнать историю этого удивительного места
Начало: На ул. Морского Десанта
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
10 авг в 11:00
16 авг в 11:00
7900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Фонтаны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
  2. Мир изящных фонтанов Петергофа
  3. Сияние фонтанов Петергофа
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Фонтаны в Петергофе
  3. Нижний парк
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в августе 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 7600 до 7900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
