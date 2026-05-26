Групповая
до 15 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: Нижний парк Петергофа
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа
Фонтаны, каскады, сады и истории
Начало: В Петергофе
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
7 июн в 11:30
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Открыть для себя парадный и камерный мир царских резиденций
Начало: У входа в Верхний сад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
В этот день сложилось все, чтобы поймать Дух Петергофа: весна, солнце и облачность, масса тюльпанов, словно с выставки цветов. Ранее
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И
Сегодня была на данной экскурсии, гид Анна рассказала не только о достопримечательностях, но и о правителях, начиная от Петра | и заканчивая Николаем ||.
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Н
Нам очень повезло с экскурсоводом. Выше любых ожиданий
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В
Ирина провела очень интересную экскурсию по Петергофу. Увлекательные рассказы, индивидуальный подход. Спасибо большое, рекомендую!
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А
Всегда приятно, когда гид глубоко погружён в тему и может построить разговор как беседу. Прогулка прошла замечательно и очень насыщенно. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
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А
Благодарим Ирину за очень интересную экскурсию, все прошло прекрасно! 🥰
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В
отличная экскурсия, очень вовлеченный экскурсовод, все понравилось
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Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк и фонтаны знаю с
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К
День добрый! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Марии, благодаря которой мы провели незабываемые 2.5 часа прекрасной экскурсии по фонтанам Петергофа. Глубокое знание мельчайших фактов истории не может не доставить удовольствие. Мария, спасибо!!!
С уважением, Константин из Кузбасса
С уважением, Константин из Кузбасса
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Л
Благодарим за экскурсию
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Всего 11 отзывов в Петергофе в категории "Верхний парк"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Верхний парк»
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