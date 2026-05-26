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была в Петергофе, но в этот раз он предстал совершенно в другом ракурсе. Нижний парк, Аллея Марли с Дворцом и перспектива до парка Александрия со всеми "изюмиками".

Гид Наталья фантастически преподнесла материал в деталях. Захотелось в Александрийский парк!!! Очень.