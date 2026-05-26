Мои заказы

Верхний парк – экскурсии в Петергофе

Найдено 3 экскурсии в категории «Верхний парк» в Петергофе, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Пешая
2 часа
9 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: Нижний парк Петергофа
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за человека
Верхний и Нижний парки Петергофа
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа
Фонтаны, каскады, сады и истории
Начало: В Петергофе
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
7 июн в 11:30
2800 ₽ за человека
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Пешая
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России
Открыть для себя парадный и камерный мир царских резиденций
Начало: У входа в Верхний сад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
В этот день сложилось все, чтобы поймать Дух Петергофа: весна, солнце и облачность, масса тюльпанов, словно с выставки цветов. Ранее
читать дальшеуменьшить

была в Петергофе, но в этот раз он предстал совершенно в другом ракурсе. Нижний парк, Аллея Марли с Дворцом и перспектива до парка Александрия со всеми "изюмиками".
Гид Наталья фантастически преподнесла материал в деталях. Захотелось в Александрийский парк!!! Очень.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Сегодня была на данной экскурсии, гид Анна рассказала не только о достопримечательностях, но и о правителях, начиная от Петра | и заканчивая Николаем ||.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Нам очень повезло с экскурсоводом. Выше любых ожиданий
Вам был полезен этот отзыв?
В
Верхний и Нижний парки Петергофа
Ирина провела очень интересную экскурсию по Петергофу. Увлекательные рассказы, индивидуальный подход. Спасибо большое, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Всегда приятно, когда гид глубоко погружён в тему и может построить разговор как беседу. Прогулка прошла замечательно и очень насыщенно. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Верхний и Нижний парки Петергофа
Благодарим Ирину за очень интересную экскурсию, все прошло прекрасно! 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
В
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
отличная экскурсия, очень вовлеченный экскурсовод, все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк и фонтаны знаю с
читать дальшеуменьшить

детства, но рассказ экскурсовода дал много новых интересных фактов и деталей о парке и фонтанах Петергофа. Высокая эрудиция, лёгкое общение, спокойное повествование и настрой на экскурсантов отличают Наталью и дают хорошую и интересную прогулку по парку. Маршрут продуман и охватывает все основные локации. Рекомендую

Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк
Очень понравилась экскурсия Фонтаны Петергофа, которую нам провела Наталья. Я всю жизнь живу в Санкт-Петербурге, парк
Вам был полезен этот отзыв?
К
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
День добрый! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Марии, благодаря которой мы провели незабываемые 2.5 часа прекрасной экскурсии по фонтанам Петергофа. Глубокое знание мельчайших фактов истории не может не доставить удовольствие. Мария, спасибо!!!
С уважением, Константин из Кузбасса
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Благодарим за экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11 отзывов в Петергофе в категории "Верхний парк"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Верхний парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения;
  2. Верхний и Нижний парки Петергофа;
  3. Петергоф и Ораниенбаум: дворцы и парки императорской России.
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фонтаны в Петергофе;
  2. Нижний парк;
  3. Большой дворец;
  4. Парк Александрия;
  5. Фонтаны;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в июне 2026
Сейчас в Петергофе в категории "Верхний парк" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 9500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Петергофе на 2026 год по теме «Верхний парк», 11 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август