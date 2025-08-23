Петергоф славится своими великолепными фонтанами, и экскурсия по Нижнему парку - это возможность увидеть их во всей красе. Прогулка откроет перед вами фасады Большого дворца и тайны старинной водоподводящей системы. Здесь можно встретить петергофских Адама и Еву и узнать, как Пётр I развлекал своих гостей. Это путешествие подходит для взрослых и детей от 6 лет, предлагая незабываемые впечатления и множество открытий

Описание экскурсии

Посещение Петергофа — это в первую очередь наслаждение. Во время прогулки по Нижнему парку вы увидите:

Приморскую резиденцию российских императоров с грандиозным Большим каскадом и его доминантой — Самсоном

Фасады Большого Петергофского дворца

Знаменитые фонтаны-украшения Нижнего парка

Самое старое строение парка — Монплезир

Я расскажу вам историю этого потрясающего места и раскрою тайну водоподводящей системы фонтанов, которая сохранилась ровно такой, какой задумал её Пётр I. Знаете ли вы, как шутил первый император Российской империи над гостями парка? А что насчёт петергофских Адама и Евы? Да-да, такие тоже имеются! Кто это такие и почему они находятся именно здесь? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали