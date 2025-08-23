Петергоф славится своими великолепными фонтанами, и экскурсия по Нижнему парку - это возможность увидеть их во всей красе. Прогулка откроет перед вами фасады Большого дворца и тайны старинной водоподводящей системы. Здесь можно встретить петергофских Адама и Еву и узнать, как Пётр I развлекал своих гостей.
Это путешествие подходит для взрослых и детей от 6 лет, предлагая незабываемые впечатления и множество открытий
Это путешествие подходит для взрослых и детей от 6 лет, предлагая незабываемые впечатления и множество открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные фонтаны
- 🏰 Величие дворца
- 🕰 Исторические тайны
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎨 Искусство и архитектура
Что можно увидеть
- Большой каскад
- Самсон
- Большой Петергофский дворец
- Монплезир
Описание экскурсии
Посещение Петергофа — это в первую очередь наслаждение. Во время прогулки по Нижнему парку вы увидите:
- Приморскую резиденцию российских императоров с грандиозным Большим каскадом и его доминантой — Самсоном
- Фасады Большого Петергофского дворца
- Знаменитые фонтаны-украшения Нижнего парка
- Самое старое строение парка — Монплезир
Я расскажу вам историю этого потрясающего места и раскрою тайну водоподводящей системы фонтанов, которая сохранилась ровно такой, какой задумал её Пётр I. Знаете ли вы, как шутил первый император Российской империи над гостями парка? А что насчёт петергофских Адама и Евы? Да-да, такие тоже имеются! Кто это такие и почему они находятся именно здесь? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты. Они приобретаются самостоятельно онлайн или в кассе парка: 750 ₽ — взрослый, 550 ₽ — учащиеся от 14 до 18 лет, дети от 7 до 14 лет — 100 ₽. Детский билет приобретается только в кассе парка при предъявлении документов.
- Можно провести экскурсию для большего числа участников. Доплата за каждого составит 550 ₽. Максимальное количество людей на экскурсии — 8
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У восточного входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 309 туристов
Немного расскажу про себя: я закончила Государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. В багаже моего образования также диплом гида-экскурсовода на пеших маршрутах. Петергоф для меня —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Солопов
23 авг 2025
Все замечтательно
Входит в следующие категории Петергофа
Похожие экскурсии из Петергофа
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя скрытые уголки, узнайте тайны и почувствуйте атмосферу исторического города
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Начало: У собора Петра и Павла
28 ноя в 14:00
30 ноя в 13:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.