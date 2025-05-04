Мини-группа
до 7 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Пройти по дорожкам, где гуляли царственные особы, и узнать историю этого удивительного места
Начало: На ул. Морского Десанта
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
4 мая в 11:00
10 мая в 11:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Царство Нептуна в Петергофе: прогулка по Нижнему парку
Оценить масштаб и великолепие одной из главных приморских резиденций русских царей
Начало: У входа в Нижний парк
4 мая в 12:00
6 мая в 12:00
от 5800 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о Русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
Сегодня в 15:00
4 мая в 14:00
8128 ₽
8555 ₽ за всё до 7 чел.
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