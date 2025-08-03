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5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Царство Нептуна в Петергофе: прогулка по Нижнему парку
Оценить масштаб и великолепие одной из главных приморских резиденций русских царей
Начало: У входа в Нижний парк
6950 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Пройти по дорожкам, где гуляли царственные особы, и узнать историю этого удивительного места
Начало: На ул. Морского Десанта
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
7900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Нижний парк»
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