Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Завтра в 11:15
23 авг в 11:15
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: У Верхнего сада
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
2300 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 3325 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Увлекательная прогулка по историческим местам Петергофа. Узнайте о жизни и архитектуре эпохи Николая I, насладитесь атмосферой
Начало: У собора Петра и Павла
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
1200 ₽ за человека
