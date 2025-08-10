Петергоф — это не только царские фонтаны, дворцы и парки. Николай I, предпочитавший его всем другим пригородам, проявил заботу и о самой слободе. При нём город начинают украшать прекрасными каменными зданиями. Также появляются усадьбы частных владельцев. Я покажу вам самые красивые из них и поделюсь связанными с ними историями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главный городской собор Петра и Павла
- Ольгин пруд со старинными павильонами
- Усадьбу первого историка Петергофа — генерала Гейрота
- Два деревянных дома с резьбой статского советника Ивана Хрущева
- Усадьбу майора Трувеллера, создавшего план Петергофа
- Дом основателя литературного кружка «Зелёная лампа» Николая Всеволожского
- «Средний Петергоф» с типовой застройкой конца 19 века
- Военный городок лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка
Вы узнаете:
- Что происходило с собором Петра и Павла после революции и во время войны
- Почему Царицын и Ольгин острова называют «Петергофской Италией»
- Как большие амбиции супруги привели к отставке генерала Гейрота
- Кто из известных людей останавливался в гостинице «Самсон»
- Почему кадеты обожали бабушку Лермонтова
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
У собора Петра и Павла
Экскурсия длится около 2 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Русланд — ваш гид в Петергофе
Провёл экскурсии для 103 туристов
Я родился в Петербурге. Опыт проведения экскурсий — больше 15 лет. Провожу как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Петергофу, Ораниенбауму, Сергиевке, Знаменке, Ропше, Стрельне, Кронштадте. Экскурсии — авторские, с малоизвестными деталями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
10 авг 2025
Экскурсия была интересна и содержательна. Нам все понравилось. Спасибо Руслану!
