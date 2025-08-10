Мои заказы

Забытые усадьбы Нового Петергофа

Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Петергоф — это не только царские фонтаны, дворцы и парки. Николай I, предпочитавший его всем другим пригородам, проявил заботу и о самой слободе. При нём город начинают украшать прекрасными каменными зданиями. Также появляются усадьбы частных владельцев. Я покажу вам самые красивые из них и поделюсь связанными с ними историями.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Главный городской собор Петра и Павла
  • Ольгин пруд со старинными павильонами
  • Усадьбу первого историка Петергофа — генерала Гейрота
  • Два деревянных дома с резьбой статского советника Ивана Хрущева
  • Усадьбу майора Трувеллера, создавшего план Петергофа
  • Дом основателя литературного кружка «Зелёная лампа» Николая Всеволожского
  • «Средний Петергоф» с типовой застройкой конца 19 века
  • Военный городок лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка

Вы узнаете:

  • Что происходило с собором Петра и Павла после революции и во время войны
  • Почему Царицын и Ольгин острова называют «Петергофской Италией»
  • Как большие амбиции супруги привели к отставке генерала Гейрота
  • Кто из известных людей останавливался в гостинице «Самсон»
  • Почему кадеты обожали бабушку Лермонтова

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Русланд
Русланд — ваш гид в Петергофе
Провёл экскурсии для 103 туристов
Я родился в Петербурге. Опыт проведения экскурсий — больше 15 лет. Провожу как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Петергофу, Ораниенбауму, Сергиевке, Знаменке, Ропше, Стрельне, Кронштадте. Экскурсии — авторские, с малоизвестными деталями.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
Наталия
10 авг 2025
Экскурсия была интересна и содержательна. Нам все понравилось. Спасибо Руслану!

