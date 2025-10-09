Д Дммитрий Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи Прекрасная, легкая и познавательная экскурсия. Веда прекрасно провела с нами прогулку и рассказала много нового и интересного. Посетите парк обязательно!

С Сергей Готика в Петергофе: парк «Александрия» Экскурсия была интересной и содержательной. Рекомендую.

В Вероника Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи Спасибо за экскурсию!

Е Евгений Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи Чудесная прогулка по парку Александрия. Веда своим рассказом прекрасно погрузила всех в тот период, когда этот замечательный парк был дачей императорской семьи. Прогулка прошла на одном дыхании! Рекомендую