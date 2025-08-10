Мои заказы

Неспешные экскурсии Петергофа для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Петергофе, цены от 1200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Завтра в 11:15
23 авг в 11:15
1200 ₽ за человека
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: У Верхнего сада
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
2300 ₽ за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
1.5 часа
-
5%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 3325 ₽3500 ₽ за человека
Золотой век петергофских усадеб
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Увлекательная прогулка по историческим местам Петергофа. Узнайте о жизни и архитектуре эпохи Николая I, насладитесь атмосферой
Начало: У собора Петра и Павла
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
1200 ₽ за человека

